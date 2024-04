Plus que dix soirées de saison régulière, plus que quinze dodos avant les Playoffs. Cette nuit ? On a kiffé le Magic et les Suns, on a ri devant les Blazers et les Raptors. Et bien d’autres choses encore. Envoyez le récap !

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit en NBA

4 points et 5 rebonds pour Rayan Rupert à Charlotte

Pas d’adresse (0/5) pour Evan Fournier à Atlanta

11 points, 15 rebonds, 3 passes, 1 steal et 2 contres pour Rudy Gobert

Et en G League

Rien à se mettre sous la dent, les demi-finales de conf commencent ce soir, la hype est (pas du tout) folle.

Le highlight de la nuit

WHAT A PASS FROM LEBRON! 🤯

Lakers-Wizards

📲 https://t.co/s78eEoSMao pic.twitter.com/Yw8lRwKt8B

— NBA (@NBA) April 4, 2024

Le point TTFL du matin

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Deck #24 | Pick #154

📊 Moyenne de la nuit : 37.62 pts#NBA pic.twitter.com/pwarMZyPhj

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) April 4, 2024

Les classements

Le programme de la nuit prochaine