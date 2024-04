Comme la veille face aux Sixers, OKC a défié les Boston Celtics avec un effectif orphelin de Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams. Sans leurs deux stars, les bleus et blancs se sont accrochés dans le troisième quart-temps avant de plier face à des Celtics trop forts et beaucoup trop sereins.

Peu importe le contexte et l’injury report adverse, c’est le genre de nuit où l’on ne peut que constater l’incroyable facilité avec laquelle ces Celtics jouent au basketball. Qu’il neige, vente, ou que le tonnerre s’abatte dans le Massachusetts, la bande de Jayson Tatum fait tourner la balle orange pour trouver des solutions.

L’homme du soir au TD Garden s’appelait Kristaps Porzingis. Le Letton n’a fait qu’une bouchée d’un Chet Holmgren qui en avait trop dans son assiette, il lui a tout fait avec une propreté exceptionnelle (27 points à 11/14 au tir), tout en dirigeant la défense verte avec 5 contres et 1 interception.

Dans le même temps, OKC devait aussi gérer Jayson Tatum (24 points, 7 rebonds), le réveil de Jaylen Brown (23 points, 4 passes) ou les entrées d’un Al Horford qui a eu le don d’appuyer sur tous leurs points faibles (16 points à 70%, un +/- record de 32). Bref, c’était trop complet, trop fort, trop tout.

À 3 minutes 30 de la fin, Joe Mazzulla ouvre son banc et les fans du Thunder ne peuvent que constater l’étendu des dégâts : 126 points marqués par les leaders de l’Est – et 30 passes décisives – grâce notamment à une adresse extérieure impeccable (43% à 17/40). La manière est aussi douloureuse que l’écart final (135-100), les jeunes de Daignault sont sonnés.

Pour rester dans le coup pendant trois quart-temps, il aura fallu un bon Josh Giddey pour les visiteurs, dans la continuité de ses dernières semaines (17 points à 60%,). Lu Dort et Isaiah Joe ont tenté à leur échelle de sonner la révolte, mais le manque de punch offensif lié à l’absence des deux meilleurs marqueurs du Thunder s’est fait sentir et l’écart de réussite derrière l’arc était – entre autres – trop important (seulement 5/24).

S’il y avait moins de 10 points à douze minutes du terme, presque de façon étrange, Porzingis & co ont tué le suspens en fanfare. Un monstrueux 42-17 dans le dernier quart, avec cette capacité à toujours trouver les actions qui tuent tout début de momentum. Alley-oop initié par Derrick White, shoot trop difficile pour être vrai de Brown ou gros no-no-no de Porzi, tout y était.

60è victoire de la saison, l’assurance de terminer avec le meilleur bilan de la ligue et donc d’avoir l’avantage du terrain tout au long des Playoffs, la soirée est on ne peut plus parfaite à Boston. Dans six matchs, fin des formalités de saison régulière. Bon courage à ceux qui vont croiser des petits hommes verts sur leur chemin.