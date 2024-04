La JL Bourg rejoint Paris en finale de l’EuroCup, qui sera 100% Française… COCORICO !

Quelle journée magnifique pour le basket français ! La JL Bourg vient de s’imposer à domicile face à Besiktas 89-63 au terme d’un Game 3 de demi-finale complètement dingue, et retrouvera le Paris Basketball en finale de l’EuroCup. Les Bressans peuvent bomber le torse, ils ont été gigantesques !

Quel match, quel match ! Une partie d’anthologie, avec une ambiance poussée à son paroxysme par Ékinox, où 3500 supporters ont donné toute leur voix pour permettre aux joueurs de Fred Fauthoux d’arracher une qualification historique pour l’histoire du club. La JL Bourg rejoint ainsi Paris en finale de l’EuroCup, pour une opposition 100% française inédite. Un papier gratté depuis la salle sortira très vite sur le site, sachez juste que notre envoyé spécial sur place nage actuellement dans le bonheur.

𝗟𝗘𝗦 𝗕𝗥𝗘𝗦𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗘́𝗖𝗥𝗜𝗩𝗘𝗡𝗧 𝗟’𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 ! 🔥

Dans une salle d’Ekinox en feu, la JL Bourg domine largement Besiktas et se qualifie pour la finale de l’EuroCup ! 🤩 pic.twitter.com/IOLdqja9uG

— SKWEEK (@skweektv) April 3, 2024

Ce match, en quelques mots ? Un enchaînement d’émotions contraires, de l’expulsion de Bodian Massa pour un geste d’humeur provoqué par les turcs à la pluie de 3-points qui a scellé le match en faveur des Bressans. La partie a été très serrée jusqu’à l’approche du money time, durant lequel la Jeu’ a passé la cinquième pour prendre une quinzaine de points d’avance (run de dingo, 20-1 !), notamment grâce aux tirs de Zaccharie Risacher mais surtout de Maksim Salash. Un bonheur de scénario, au dénouement heureux qui promet une belle soirée de festivités… sans modération, hein.

Maksim Salash est en train de faire un match les amis, c’est quelque chose… 😱@JLBourgBasket x @EuroCup#SKWEEKLive pic.twitter.com/uJcAt5578J

— SKWEEK (@skweektv) April 3, 2024

La finale de l’EuroCup ? Cela commencera le 9 avril à Paris, soyez présents pour vivre l’histoire du basket tricolore !

𝗞𝗘𝗩𝗜𝗡 𝗞𝗢𝗞𝗜𝗟𝗔 𝗠𝗢𝗢𝗗 🥰#SKWEEKLive pic.twitter.com/dPMHjCoGtE

— SKWEEK (@skweektv) April 3, 2024

A 24-4 last-quarter run and @JLBourgBasket advance to the EuroCup final!#RoadToGreatness pic.twitter.com/1ncaHDvh6d

— BKT EuroCup (@EuroCup) April 3, 2024

Source : Skweek, JL Bourg