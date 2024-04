Dans une vie de fan de sport, une qualification pour une finale européenne se place tout en haut de la liste des souvenirs. Logique. Dans la vie de rédacteur en chef d’un média sportif, vivre ce genre de soirée est plutôt une aubaine. Imagine, t’es les deux en même temps.

Après un premier match gagné à défaut d’avoir été maitrisé dans les grandes largeurs et un deuxième abandonné sur les rives du Bosphore, l’heure n’était hier plus aux calculs. A part pour savoir le nombre de fûts à prévoir, mais ça c’est une autre histoire. Le premier signe d’une soirée hors du temps ? La Marseillaise qui retentit à 22 minutes de l’entre-deux. Le deuxième ? Je suis délocalisé pour ce match en… bord de terrain, appelons-ça une aubaine. Désolé Hoopsidia, je risque de brailler un peu ce soir. Sur le terrain ? La JL avait décidé d’attendre le dernier moment pour inscrire JeQuan Lewis et Maksim Salash sur la feuille de match, car un Game 3 se joue aussi avec des cartes planquées dans la manche.

En début de match en tout cas, la moiteur est telle dans la salle qu’il faut quelques minutes à tout le monde pour rentrer dans le match. 3-0 au bout de deux minutes, un score de Sochaux-Auxerre, mais pas sûr qu’au Stade Bonal Jiki m’aurait mis un coup de pancarte. M’enfin bref, Zaccharie Risacher intercepte et s’en va dunker, ça fait 5-0 et le Turc a anormalement chaud. Le réveil du Besiktas arrive néanmoins, par l’intermédiaire d’une claquette sauvage de Kerem Konan, sosie officiel du comédien Roman Doduik. Kerem Konan Doduik. L’ancien joueur de Paris Kyle Allman fait également des siennes, et côté Zacch sa deuxième faute oblige Freddy Fauthoux à le sortir à 4 minutes de la fin du premier quart. Un premier quart terminé 23-21 en faveur de Bourg avec neuf scoreurs différents, entre 2 et 4 points. Tout le monde participe à la fête, et si le coach me faisait rentrer, je me prends à rêver.

FLY TO THE FINALS ✈️#WeRedy | #RoadToGreatness | @EuroCup https://t.co/A0PdMcJt4B

— JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) April 3, 2024

Au deuxième quart les nerfs se tendent, les “voyouuuuus” descendent des tribunes à chaque contact un peu rude, et Jeremy Morgan voit d’ailleurs sa cheville taper un 180 degrés sur une mauvaise réception. Un premier léger écart est fait, 35-30, quand survient le fait majeur du match, une décision dont on parlera probablement encore longtemps à Istanbul mais pour laquelle, spoiler, on a largement trinqué après le match.

A l’issue d’une séquence un peu brinquebalante, le colosse Angel Delgado va parler du pays à Isiaha Mike. Lui a-t-il parlé en Dominicain on ne le saura sans doute jamais, mais ce qu’on sait par contre, c’est que l’idole de Bodian Massa se nomme apparemment Marco Materazzi. Venu défendre son leader, Bodian fait péter le tête contre tête avec l’envahisseur, de manière un peu trop véhémente dirons-nous. Un combat qui aura en tout cas duré plus longtemps que le dernier de Cédric Doumbé, avec comme résultante l’exclusion des deux joueurs. Et ce que l’on va vite comprendre, c’est que si le Besiktas vient de perdre son meilleur élément, la petite salade de phalange a quant à elle réveillé le monstre Ekinox, et galvanisé les troupes de Fauthoux. Miam.

🚨😱 Bodian Massa est exclu par les arbitres !

Quelle mauvaise nouvelle pour les Bressans…#SKWEEKLive pic.twitter.com/xbywbeD7Zq

— SKWEEK (@skweektv) April 3, 2024

A la mi-temps la JL mène 44-41 et va devoir trouver une alternative aux mains de Bodian Massa. Trouvé, ce seront les mains de Maksim Salash, ce seront donc les Maksim Palush. En effet, alors que Jeremy Morgan tape l’effort de l’année en jouant malgré la douleur et que le score galère à dépasser un écart de 3 ou 4 points, c’est bien le jeune Biélorusse qui va sortir de sa boîte. Tout rose quand il a chaud, Salash n’est en revanche pas du tout mignon quand il décide de piétiner la défense des Stambouliotes. Ma très bonne idée du moment ? Me confectionner un éventail à l’aide des feuilles de stats, à très vite pour d’autres tutos fraicheur.

Zaccharie Risacher manque le shoot pour passer à +6 mais Salash, encore lui, ne se fait pas prier. Zacch qui se fait d’ailleurs taffer en défense et qui est renvoyé sur le banc par son coach. Comme le dit si bien Patoche “Il ferait mieux d’attendre un an avant d’aller en NBA”, comme quoi Patoche a bien souvent raison… mais pas là. A 64-57 on sent que la salle peut littéralement exploser à tout moment, Isiaha Mike claque un contre à la LeBron Batum et Bryce Brown… loupe le KO à son tour. Debout sur le contre, debout sur le shoot, je viens de gâcher une dizaine de photos aux pauvres collègues derrière moi.

L’écart a toujours du mal à se faire en tout début de dernier quart, drôle de surprise le vétéran et capitaine Maxime Courby est rentré quelques minutes pour ce que l’on aimerait voir devenir une fête, et alors que le sniper Needham se dérègle enfin c’est évidemment MAXIME COURBY qui donne 12 points puis 15 points d’avance à la Jeu grâce à deux flèches dans le corner.

Le professionnalisme de Maxime Courby 🔥

Il entre au 3e QT et surchauffe Ekinox avec 2 tirs du parking. C’est ça notre Captain Max 🫡#WeRedy | #RoadToGreatness | @EuroCup pic.twitter.com/IZxcYSVrl4

— JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) April 4, 2024

Le cinq Benitez / Julien / Zaccharie / Courby / Kokila est presque expérimental mais les Turcs sont absolument lessivés et c’est Risacher en personne qui ajoutera deux nouveaux paniers de loin dans le money time pour sceller la très large victoire de Bourg, synonyme de qualif en finale et plus globalement de joie inexplicable pour quiconque n’était pas présent sur place.

LA JL BOURG EST EN FINALE D’EUROCUP

JE RÉPÈTE LA JL BOURG EST EN FINALE D’EUROCUP 🔥 pic.twitter.com/sCcjTyZ0QA

— JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) April 3, 2024

Le score final ? 89-63, après avoir donc passé un TERRIBLE 24-1 à la défense du Besiktas au dernier quart. La Marseillaise, des cris, de la joie, un clapping, 18 bières commandées d’un coup d’un seul, du rouge partout. Sur les tee-shirts évidemment, mais sur les joues aussi, car hier soir il faisait une température tropicale en Bresse. Prochaine étape Blois dimanche puis Paris dès mardi pour le Game 1 de la finale, mais ça, c’est encore une autre histoire.