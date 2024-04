C’est officiel, la FFBB l’a annoncé : tous les matchs de préparation des Équipes de France de basket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 seront diffusés en clair sur l’Equipe 21 cet été. Du basket en bonus à la télé française, on ne dit pas non !

On connaît les adversaires des Bleus et des Bleues en phase de groupes depuis un bon moment, mais avant d’en arriver là, on ne grille pas l’étape des matchs de préparation. Et les rencontre amicales des nôtres seront donc accessibles sur le service public pour préchauffer avant les Jeux. En voilà une bonne nouvelle ! Pour rappel, les oppositions prévues ne seront certainement pas du menu fretin, que ce soit pour les garçons ou pour les filles.

Les Bleus et les Bleues en 𝐂𝐋𝐀𝐈𝐑 📺

Les 11 matchs de préparation cet été seront à suivre en exclusivité sur @lachainelequipe 🤩#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/pDOcIdhYGB

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) April 4, 2024

Le programme complet

Hommes :

France – Turquie : le mercredi 3 juillet à la Kindarena de Rouen

Allemagne – France : le samedi 6 juillet à la Lanxess Arena de Cologne

France – Allemagne : le lundi 8 juillet à la Sud de France Arena de Montpellier

France – Serbie : le vendredi 12 juillet à la LDLC Arena de Lyon-Décines

France – Canada : le vendredi 19 juillet à la Co’Met Arena d’Orléans

France – Australie : le dimanche 21 juillet à la Co’Met Arena d’Orléans

Femmes :

France – Finlande : le samedi 29 juin au Vendéspace de La Roche-sur-Yon

France – Finlande : le lundi 1er juillet au Vendéspace de La Roche-sur-Yon

France – Serbie : le samedi 6 juillet à la LDLC Arena de Lyon

France – Belgique ou Chine ou Japon : le vendredi 19 juillet à la Reims Arena de Reims

France – Belgique ou Chine ou Japon : le dimanche 21 juillet à la Reims Arena de Reims

Voilà pour les matchs de préparation de nos équipes nationales, que l’on aura l’opportunité de voir en clair à la télé pour ceux qui n’auront pas la chance de se déplacer pour y assister en direct. Des sacrés tests contre des équipes plus que confirmées, rien de tel pour se préparer aux Jeux à la maison.