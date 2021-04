On connaît le programme de prépa des Bleus pour les Jeux Olympiques : deux matchs face à l’Espagne au menu, parfait pour se chauffer

Alors que la saison régulière NBA arrive dans sa dernière ligne droite et que les Playoffs approchent à grands pas, les Jeux Olympiques de Tokyo ne sont pas très loin non plus, eux qui se dérouleront – normalement – du 23 juillet au 8 août prochain. En guise de préparation, l’Équipe de France va affronter ses grands amis espagnols, et plutôt deux fois qu’une.

Le programme de la prépa a été dévoilé hier sur le site de la Fédération Française de Basket, et on aura donc droit à une double confrontation face au rival espagnol avec lequel les Bleus ont partagé tant de batailles ces dernières années. Pour se chauffer avant la grande compétition de Tokyo, c’est plutôt pas mal. La première rencontre se déroulera le 8 juillet à Malaga après un stage d’une douzaine de jours du côté de Pau. La seconde est prévue le 10 juillet, cette fois-ci à Paris, où les Bleus auront à cœur de montrer qui est le patron. Les hommes de Vincent Collet quitteront ensuite le territoire le jour de la fête nationale pour s’envoler vers le Japon. En stage du 15 au 21 juillet du côté d’Oshino, les Bleus vont rencontrer le pays hôte dans un troisième match de prépa à Tokyo le 18 juillet, avant d’enchaîner avec un dernier petit test deux jours plus tard contre un adversaire issu du tournoi de qualification olympique. Bien évidemment, même si le groupe France sera dévoilé à la fin du mois de mai, difficile de dire qui sera dans l’effectif pour la prépa étant donné que les Playoffs NBA ne seront pas encore terminés à ce moment-là, eux qui peuvent durer jusqu’au 22 juillet au plus tard. Quand on sait que Nicolas Batum joue aux Clippers, que Rudy Gobert évolue au Jazz et qu’Evan Fournier portent le maillot des Celtics, y’a des chances que ces gars-là jouent encore au basket aux States à la fin du mois de juin et au cours du mois de juillet. Au final, on peut dire qu’on a droit à un joli petit programme, bien que réduit à cause du contexte qu’on connaît tous.

.@FRABasketball ♂️ connaît désormais son programme de préparation pour Tokyo ! 🗼 8 juillet : 🇪🇸 – 🇫🇷

10 juillet : 🇫🇷 – 🇪🇸

18 juillet : 🇯🇵 – 🇫🇷

20 juillet : 🇫🇷 – ❓ (Adversaire à déterminer à l'issue du TQO) De belles oppositions 💪 👉 https://t.co/RO4OG6VW7i#EspritBasket pic.twitter.com/0i8sfLJtDM — Esprit Basket Caisse d’Epargne (@EspritBasket) April 21, 2021

Une fois ce programme de prépa bouclé, les Bleus rejoindront le village olympique le 22 juillet pour le début officiel de cette grande aventure. On espère évidemment que l’EDF se ramènera avec la meilleure équipe possible afin de faire quelque chose de grand à Tokyo. Le talent est là, la France reste sur une médaille de bronze à la Coupe du Monde 2019, c’est le moment de franchir un cap supplémentaire et ramener la première médaille olympique à la maison depuis l’argent remporté en 2000 après une finale disputée face aux États-Unis. C’est justement contre des States revanchards que les Bleus commenceront leur compétition, autant dire qu’ils devront être prêts d’entrée. La France affrontera ensuite le vainqueur du TQO de Victoria dans son deuxième match de poule, avant d’affronter l’Iran. Et ensuite, qui vivra verra.

Les deux matchs de préparation contre l’Espagne vont représenter un bon test pour les Bleus avant le début de la grande compétition, même s’il y aura probablement des absents. Et pour nous, simples supporters, ça sera vraiment l’occasion de monter en température.

Source texte : FFBB