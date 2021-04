Grosse tuile pour les Hawks : blessure à la cheville pour Trae Young, y’a jamais de moment mais là c’est pas le moment

En NBA, à un mois des Playoffs, à chaque soir son franchise player qui termine à l’infirmerie. Les Hawks ont expérimenté la mésaventure cette nuit, face aux Knicks, avec le gros bobo de Trae Young. Le meneur d’Atlanta a dû quitter ses coéquipiers à la fin du troisième quart-temps après être mal retombé sur sa cheville.

21 avril 2021, Madison Square Garden, 4 Pennsylvania Plaza, New York City, 21h43 heure locale, 3h43 heure française. 1:21 à l’horloge du troisième quart-temps de Knicks – Hawks, 87-95 au tableau d’affichage. Légèrement excentré depuis la ligne des lancers-francs, Trae Young, déjà 20 points et 14 passes, tente un floater… in and out. Jusqu’ici, le scénario de cet épisode de la fin de saison de la série NBA n’est pas encore dramatique. Mais du haut de son mètre 85 pour 82 kilos, en retombant de son petit saut pour exécuter son geste du haut, le meneur de jeu d’Atlanta ne se relève pas. TY11 crie de douleur, enlève ses lunettes et doit se faire raccompagner aux vestiaires avec l’aide de deux camarades.

Trae Young had to be helped off the floor after suffering an apparent ankle/lower leg injury. pic.twitter.com/WAN8nocJ3j — Bally Sports South (@BallySportsSO) April 22, 2021

Au gong final qui retentit, les Faucons s’inclinent après prolongation, 137-127, et voient leur adversaire du soir leur chiper leur nid de quatrième de la Conférence Est. Sans son faucon pèlerin, l’équipe d’Atlanta était évidemment diminuée et a donc perdu un match important dans la course aux places de choix pour les Playoffs. Une radio a de son côté confirmé une entorse de la cheville gauche pour Trae Young, en attendant une IRM qui révélera l’étendue de la gravité de la blessure du numéro 11. Mais inspiration et expiration : pas de fracture à l’horizon si l’on en croit ESPN. Alors qu’il reste treize rencontres à disputer aux Hawks, l’absence du petit bonhomme tournant à 25,3 points et 9,6 assists de moyenne cette saison risque malgré tout d’impacter la suite des événements. Les 32 victoires et 27 défaites ne garantissent pas encore une place dans le Top 5 voire le Top 6 de la Conférence Est, synonyme de qualification directe pour les Playoffs. Young a cependant souhaité être rassurant après cette sale soirée en annonçant « bientôt » son retour sur les parquets américains.

God had my back with this one..

Be back soon🙏🏽#WeMove — Trae Young (@TheTraeYoung) April 22, 2021

Le 50-32 encaissé à partir de la sortie de Trae Young est révélateur de l’importance du meilleur marqueur de la franchise d’Atlanta. Celui qui carbure à 34,2 minutes de moyenne par match cette saison n’a loupé que cinq des 59 rencontres disputées par les Hawks en 2020-21. Mais puisque la blessure ne paraît pas gravissime à première vue, le repos que va prendre Ice Trae est peut-être de bon augure avant la période faste (and furious) des Playoffs.

