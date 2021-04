Norvel Pelle signe un contrat de plusieurs années à New York : en voilà un qui a su faire son trou chez les Knicks

Les possibilités sont illimitées avec ce Norvel Pelle. Non, on ne parle pas de son style de jeu mais bel et bien de son nom de famille. Des idées de jeux de mots, on en a à la pelle. Peut-être qu’un jour, on l’appellera Norvel Pelé. Enfin ça, c’est quand il aura fait ses armes et pris sa retraite après avoir marqué 1 283 points.

Norvel Pelle fait partie de la catégorie des joueurs vagabonds ou journeymen, qui vont de villes en villes, de pays en pays. Il a commencé sa carrière en 2013 dans l’équipe de G League des Sixers, puis est allé faire deux piges en Italie. L’année d’après, il a pris la direction de Taiwan avant de découvrir Beyrouth. Puis, retour en Italie et hop on retraverse l’Atlantique pour rentrer aux États-Unis. Niveau voyages, on est pas mal avec ce joueur. Il a même été All-Star dans la ligue taiwanaise, si c’est pas la classe ça. Pas un pivot des plus flashy, pas celui qui aura la plus grande production statistique, mais un protecteur d’arceau diablement efficace. Il est déjà passé par Philadelphie la saison dernière avec un two-way contract pour des chiffres de 2,4 points, 3 rebonds et 1,3 contre de moyenne en 24 matchs. Pelle ne continua pas l’aventure avec les Sixers et piqua une tête du côté d’Orlando et les Canton Charge. Il y disputera trois matchs avec des productions très sérieuses à 10 points à 70% au shoot dont un parfait 100% aux lancers, 10,7 rebonds et 3 blocks en 24 minutes par match. Suite à cela s’enchaîne Brooklyn puis Sacramento, pour enfin atterrir du côté du Madison Square Garden début avril. Visiblement, les Knicks ont aimé ce qu’ils ont vu car ils viennent de lui faire signer un contrat pluriannuel selon les informations de Shams Charania pour The Athletic.

The New York Knicks are signing center Norvel Pelle to a multiyear deal, sources tell @TheAthletic @Stadium. His second 10-day deal ended today. Pelle finds home after stops in Brooklyn and Sacramento this season. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 22, 2021

Pour son premier match, Norvel Pelle s'est déboité le doigt sur une tentative de dunk. On lui a remis en place comme si de rien était. La suite? Deux gros contres et de la présence défensive. Knicks mentalitypic.twitter.com/tcjbb3EEkQ — Knicks France (@KnicksFrance) April 4, 2021

Norvel fit parfaitement dans ce nouveau groupe qu’il a intégré il y a trois semaines avec un premier contrat de dix jours. Des performances satisfaisantes et pouf, son essai est prolongé. En quatre matchs joués, il est à 1,8 point, 1,8 rebond et 0,8 contre en 6,4 minutes jouées. C’est normal quand on sort du banc en troisième unit, mais son comportement plait, sa combativité également. La preuve, le bonhomme se luxe le doigt en voulant monter au dunk, se le refait mettre en place, et retourne sur le terrain. Un guerrier on vous dit. Surtout que derrière, il colle deux contres aux joueurs de Detroit. Tom Thibodeau est un fan de la défense, ça on le savait avant qu’il ne rejoigne le coaching de New York. La signature de Pelle va dans ce sens, pour lui permettre de creuser encore un peu plus l’écart entre la défense des Knicks et l’attaque adverse. C’est vous dire l’acharnement du coach quand on parle de défense. Norvel vient ici de trouver un bon, très bon groupe, qui vend du rêve à plus d’un spectateur. Quatrièmes de la Conférence Est, les Knicks sont sur une série de 8 victoires consécutives. Du beau jeu offensif, un rookie qui prend ses aises, un All-Star qui prend de plus en plus de volume, jusqu’à, certainement, devenir Most Improved Player et un sens de la défense décuplé depuis l’arrive de Thibodeau. Le groupe parfait pour Norvel.

Norvel Pelle vient ainsi de déposer ses valises, et ce pour quelques temps, dans la mythique franchise de New York. Excellent esprit défensif, un garçon adorable dans un groupe, le bonhomme sait s’intégrer, lui qu’a connu 12 équipes en huit ans. Alors chapeau Monsieur Pelle, en espérant qu’il fasse un sacré raffut dans la défense des Knicks.

Source texte : The Athletic