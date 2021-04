Russell Westbrook est le joueur le plus efficace dans le money time cette saison : vous avez bien lu, et on n’est même pas le 1er avril

En plein boom, les Wizards enchaînent les succès pendant que Russell Westbrook enchaîne les triple-doubles. Mais Brodie n’est pas seulement le leader de la NBA dans la catégorie des matchs en trois dimensions, il est aussi le joueur le plus… efficace dans le clutch de toute la Ligue.

Si on vous demande de façon random quel joueur possède le meilleur pourcentage au tir dans les cinq dernières minutes d’un match qui se joue en cinq points, le nom de Russell Westbrook n’est probablement pas le premier qui vous vient à l’esprit. En même temps, Russ est plutôt réputé pour sa tendance à faire le fou fou dans le money time, parfois pour le meilleur mais aussi pour le pire. En début de saison, Brodie a été sous le feu des critiques pour son manque d’efficacité dans le jeu, à tel point qu’on se demandait si l’heure du déclin était véritablement arrivée pour lui. Disons que les choses ont pas mal changé depuis. Nous sommes à un mois des Playoffs et les Wizards sont plus que jamais en course pour une place au play-in tournament grâce à leur série de six victoires consécutives. Westbrook est actuellement sur tous les fronts et il s’est une nouvelle fois montré décisif dans la victoire 118-114 face aux Warriors cette nuit. Nouveau triple-double (14 points, 20 rebonds, 10 caviars), normal, mais surtout décisif dans le clutch. S’il a terminé avec un 5/17 au tir qui pique forcément un peu les yeux, Russ a marqué huit de ses 14 points dans les cinq dernières minutes du match, avec deux lancers francs et trois paniers sur pénétration. Et aujourd’hui, si l’on en croit les chiffres balancés par NBC Sports Washington, Westbrook est tout simplement en tête de la NBA au niveau du pourcentage au tir dans le clutch time (au moins 50 tirs tentés), avec un gros 57,1% de réussite. Alors, quelqu’un pour dire quelque chose ? Voilà ce que Brodie a répondu quand un journaliste de D.C. lui a mentionné la stat.

« Oh vraiment ? C’est intéressant ça. Je ne savais pas » a déclaré Westbrook, avec une petite pointe d’humour. « C’est important pour moi de briller dans les moments clutch. C’est important pour moi de faire le bon choix. C’est important pour moi de faire de grosses actions et de mettre de gros shoots dans les cinq dernières minutes d’un match. J’ai fait ça toute ma carrière. »

Quand on voit la réaction de Russ, on ne peut s’empêcher de penser à son fameux mème qu’on voit sur Twitter environ tous les deux jours. Et on voit bien la satisfaction qui émane de son visage, lui qui a souvent été pointé du doigt pour ses casseroles en fin de match. Là actuellement, y’a pas grand-chose à dire et s’il continue comme ça, il devrait pouvoir s’incruster dans le Top 5 des coéquipiers de Kevin Durant en carrière. Blague à part, Westbrook est aujourd’hui en train de porter les Wizards sur ses épaules en compagnie de Bradley Beal, et ça fait plaisir de le revoir au top, lui qui pourrait en plus marquer l’histoire dans pas longtemps car il possède le record de triple-doubles d’Oscar Robertson en ligne de mire.

Damian Lillard, Stephen Curry, Nikola Jokic, James Harden… aucun de ces gars-là ne possède un meilleur pourcentage au tir que celui de Russell Westbrook dans le money time. Il va falloir trouver autre chose pour critiquer Brodie désormais.

