Deni Avdija victime d’un gros bobo à la cheville : fin de saison pour le rookie, et un mec de plus sur la longue liste des blessés

Des blessures, encore des blessures. Malheureusement, la nuit NBA a été marquée par plusieurs bobos et l’une des victimes se nomme Deni Avdija. Le rookie des Wizards s’est blessé à la cheville et ne rejouera pas cette saison. Damn !



Nous sommes dans la dernière minute de la première mi-temps du match opposant les Wizards aux Warriors. Sur une tentative de lay-up, Deni Avdija tombe d’une manière cheloue et très vite, on comprend qu’il s’est passé un truc. Le rookie de 20 ans reste au sol et se tient la cheville. On le voit sur son visage, c’est sérieux, et Adrian Wojnarowski d’ESPN a malheureusement balancé la mauvaise nouvelle derrière : les premiers examens ont révélé une fracture au niveau de la cheville, sa saison est officiellement terminée. Pas une surprise quand on sait qu’il a quitté les parquets en chaise roulante. Cependant, il y a du positif dans ce malheur. En effet, toujours selon le Woj, Deni n’aura pas besoin de se faire opérer et son absence ne sera ainsi « que » de deux à trois mois. Une IRM prévue ce jeudi devrait confirmer tout ça et permettra d’évaluer plus précisément les dégâts au niveau des ligaments. Pour Avdija, c’est évidemment un vrai coup d’arrêt après 53 matchs joués sous le maillot de Washington au cours de sa première saison NBA, dont 31 comme titulaire. En 23,5 minutes de moyenne, Deni a sorti des stats de 6,3 points, 4,9 rebonds et 1,2 passe décisive à 41,7% au tir. Pas de quoi se mêler à la course au titre de Rookie de l’Année pour le neuvième choix de la Draft 2020, loin de là même, mais il a quand même montré quelques belles promesses au cours de sa première campagne.

X-Rays on right ankle of Wizards rookie F Deni Avdija reveal a hairline fracture, source tells ESPN. MRI tomorrow. Season over, but no surgery expected to be needed. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 22, 2021

Et ce qui est rageant pour Deni et les Wizards, c’est que cette blessure tombe pile au moment où Washington monte sérieusement en puissance. Russell Westbrook, Bradley Beal et les autres sont actuellement sur six victoires consécutives, et huit en neuf matchs. L’équipe de la capitale réalise une remontée fantastique, elle qui se retrouve désormais à la dixième place de la Conférence Est, synonyme d’une participation au play-in tournament. L’absence prolongée d’Avdija assombrit forcément un peu tout ça, surtout que le sophomore Rui Hachimura est également à l’infirmerie actuellement. Blessé face aux Pistons samedi dernier, le Japonais a raté les deux derniers matchs de son équipe à cause d’un bobo au genou et on ne sait pas quand il pourra revenir. Résultat, cela fait deux matchs que les Wizards commencent avec un starting lineup comprenant Raul Neto avec Russell Westbrook et Bradley Beal. Vive le small ball hein. Désormais, avec la blessure de Deni, Davis Bertans devrait être titularisé par le coach Scott Brooks, comme c’était le cas en deuxième mi-temps face aux Warriors cette nuit. Du côté de la capitale, on compte sur le Latvian Sniper pour enchaîner les ficelles et step-up afin de conserver la grosse dynamique actuelle.

Voir un joueur quitter le terrain en chaise roulante, c’est le genre d’image qu’on déteste. Deni Avdija semble cependant avoir évité le pire et on devrait le revoir sur pied pour la saison prochaine. Allez, courage grand.

Source texte : ESPN