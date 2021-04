Why Not Zer0.4 KB3 Easter : pour ceux qui sont plus sneakers que chocolat, Russell Westbrook a pensé à vous

Russell Westbrook est sur tous les fronts. Que ce soit avec Washington pour effectuer une remontée inespérée dans le classement ou bien en dehors des terrains où il effectue de très belles collabs’. Si vous n’êtes pas chocolat pour Pâques, vous pourriez avoir envie de sneakers et c’est pourquoi le Brodie nous présente la Why Not Zer0.4 KB3 Easter disponible sur le site de notre partenaire Basket4Ballers.

Nous avons déjà présenté les Why Not Zer0.4, mais quand on aime on ne compte pas. Et puis, il faut dire que la marque de son altesse Michael Jordan ne lésine pas sur les moyens en multipliant les modèles. Cette fois on aura droit à un coloris spécial Pâques (Easter en anglais). La Jordan Why Not Zer0.4 a ouvert l’année avec un certain nombre de schémas forts et inspirés, l’un d’entre eux en particulier portant l’ADN de Hiromichi Ochiai de FACETASM. Et après ces quatre premières, la silhouette, tout comme son créateur Russell Westbrook, n’a pas ralenti sa course, avec des variantes de couleurs apparues au cours des dernières semaines. La dernière en date a pour but de célébrer Pâques en arborant des couleurs pastel qui incarnent cette fête. Pour commencer, la paire colore sa maille d’un bleu aqua clair. En-dessous, des nuances plus sombres ajoutent des ombres illusoires au profil, bien que cela soit rapidement coupé au niveau de la pointe dont le tissage plus serré joue davantage avec la texture. On peut également noter que le contrefort et la languette jouent davantage sur les tons froids en intégrant des matériaux en daim – équipe préférée de Russell Westbrook, c’est bien connu -, en synthétique et en cuir. Bref, une paire splendide quand l’on s’attache au détail. Fait notable et pas des moindres, les lacets s’associent à des bandes de laçage au talon et à l’avant-pied. Si ça peut vous éviter de trébucher ou bien de refaire trois fois vos lacets en matchs, au risque de vous faire sortir, c’est toujours ça de pris.

LA FICHE :

La grande-sœur : les Jordan Why Not Zer0.4 Family, mais en bleu.

On les imagine déjà à ses pieds : pour ceux qui préfèrent les sneakers aux chocolats de Pâques.

L'occasion parfaite pour les porter : avec un grand soleil en bord de plage, parfait pour flâner en été.

On aime : les couleurs douces de la chaussure.

On aime moins : les lanières sur le côté qui vont rattraper les lacets.

Les Jordan Why Not Zer0.4 KB3 Easter sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour le prix de 139,90€. C’est clairement au-dessus d’un budget classique pour Pâques mais quand on aime, on achète.

