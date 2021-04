Jaren Jackson Jr. a enfin retrouvé les parquets : première perf’ séduisante face aux Clippers, vivement la suite !

Dominés par les Clippers cette nuit, les Grizzlies ont enchaîné une deuxième défaite de suite mais tout n’est pas à jeter, bien au contraire. Car enfin, pour la première fois depuis l’été 2020, on a vu Jaren Jackson Jr. sur le parquet, et le jeunot était plutôt en jambes.

« Une grande victoire ». Voici les mots lâchés par Jaren Jackson Jr. après son premier match de la saison cette nuit au Staples Center. Victime d’une déchirure du ménisque dans la bulle de Mickey en août dernier, JJJ est passé par des mois de rééducation. Son retour s’est fait attendre mais ça y est, l’intérieur de 21 piges peut définitivement laisser cet épisode derrière lui. Face aux Clippers mercredi, JJJ a montré qu’il était prêt à reprendre là où il s’était arrêté : 18 minutes en sortie de banc, 15 points au total, 8 rebonds et 4 contres (et un coup de coude sur DeMarcus Cousins), on a connu pire comme retour. Très actif dans la peinture et notamment en défense, Jaren Jackson Jr. a été gêné par les fautes mais clairement, il a su peser sur la rencontre malgré un temps de jeu logiquement limité. Il a montré des signes vraiment encourageants, comme ce dunk en pénétration au milieu du deuxième quart-temps. Et si son shoot extérieur n’est pas encore tout à fait réglé (4/11 au tir, 1/4 de loin), ça devrait venir une fois qu’il aura vraiment retrouvé son rythme. Bien évidemment, JJJ aurait espéré que ce retour soit synonyme de victoire, d’autant plus que les Grizzlies ont mené de presque 20 pions au cours du match, le tout contre une équipe de Los Angeles privée de Kawhi Leonard et Paul George, entre autres. Mais quand vous revenez d’une absence aussi longue, victoire ou défaite, vous appréciez chaque seconde passée sur le parquet.

« En défense, il a contré des tirs, il s’est battu au rebond, il a communiqué, tout ça contribue à son développement de ce côté-là du terrain. Juste être un point d’ancrage défensif. Et en attaque, il a joué simple mais avec de l’agressivité et de la force, j’ai adoré ce qu’il a fait. » – Le coach des Grizzlies Taylor Jenkins, via ESPN

Ce n’est qu’un match, mais si Jaren Jackson Jr. enchaîne de la sorte et monte en puissance, les Grizzlies pourraient bien représenter un adversaire relou à jouer dans la course aux Playoffs en cette fin de saison. Sans JJJ, Memphis a réussi à obtenir un bilan positif avec 29 victoires pour 27 défaites, pour un spot dans le Top 8 de l’Ouest. Un joli parcours pour cette jeune équipe qui ne baisse jamais les yeux devant la concurrence, et qui souhaite désormais participer aux Playoffs après avoir été refoulée à l’entrée la saison dernière. Le retour de Jackson Jr. devrait aider les Grizzlies dans leur objectif et les affronter lors du play-in tournament ne sera vraiment pas un cadeau.

Retour vraiment encourageant pour Jaren Jackson Jr., on espère désormais qu’il va pouvoir enchaîner et aider cette sympathique équipe de Memphis dans la course aux Playoffs. On va forcément garder un œil sur lui lors des prochaines échéances pour observer sa potentielle montée en puissance, mais ça promet.

Source texte : ESPN