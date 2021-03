On connaît le programme de l’Équipe de France pour les Jeux Olympiques : prenez votre agenda, y’a quelques dates à retenir

Un mois après le tirage au sort des groupes pour les Jeux Olympiques, le programme de la compétition vient d’être officialisé par la FIBA, autant chez les filles que chez les garçons. Alors on jette un coup d’œil et on entoure les dates importantes.

Tournoi féminin

Dates de la compétition : du 26 juillet au 8 août 2021

Matchs de l’Équipe de France au premier tour : le 27 juillet vs Japon (10h du matin à Tokyo, 3h du matin en France), le 30 juillet vs Nigeria (17h20 à Tokyo, 10h20 du matin en France), le 2 août vs Team USA (13h40 à Tokyo, 6h40 du matin en France)

Programme des quarts de finale : quatre matchs le 4 août, à 10h du matin (heure de Tokyo, 3h du matin en France), 13h40 (6h40 du matin en France), 17h20 (10h20 du matin en France) et 21h (14h en France)

Programme des demi-finales : deux matchs le 6 août, à 13h40 (heure de Tokyo, 6h40 du matin en France) et 20h (13h en France)

Match pour la médaille de bronze : le 7 août à 16h (heure de Tokyo, 9h du matin en France)

La grande finale : le 8 août à 11h30 (heure de Tokyo, 4h30 du matin en France)

Le programme complet du tournoi féminin : c’est par ici

Tournoi masculin

Dates de la compétition : du 25 juillet au 7 août 2021

Matchs de l’Équipe de France au premier tour : le 25 juillet vs Team USA (21h à Tokyo, 14h en France), le 28 juillet vs le vainqueur du TQO de Victoria (21h à Tokyo, 14h en France), le 31 juillet vs Iran (10h du matin à Tokyo, 3h du matin en France)

Programme des quarts de finale : quatre matchs le 3 août, à 10h du matin (heure de Tokyo, 3h du matin en France), 13h40 (6h40 du matin en France), 17h20 (10h20 du matin en France) et 21h (14h en France)

Programme des demi-finales : deux matchs le 5 août, à 13h15 (heure de Tokyo, 6h15 du matin en France) et 20h (13h en France)

La grande finale : le 7 août à 11h30 (heure de Tokyo, 4h30 du matin en France)

Match pour la médaille de bronze : le 7 août à 20h (heure de Tokyo, 13h du matin en France)

Le programme complet du tournoi masculin : c’est par ici

Voilà voilà, vous connaissez les grandes dates ainsi que les horaires de la compétition. On suivra bien évidemment de près le parcours de nos Bleu(e)s, qui affronteront Team USA autant dans le parcours féminin que masculin. Les filles rencontreront les Américaines pour leur dernier match de poule après avoir – on l’espère – battu l’hôte japonais et le champion d’Afrique (Nigeria), tandis que les hommes rentreront tout de suite dans le vif du sujet puisqu’ils croiseront la route de Ricains pour leur match d’ouverture. Faudra être au taquet, puis tout de suite enchaîner contre le vainqueur du tournoi de qualification olympique de Victoria (la Chine, la République Tchèque, la Grèce, la Turquie, le Canada ou l’Uruguay) avant de finir le premier tour contre l’Iran. Pour rappel, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale en compagnie des deux meilleurs troisièmes. Les huit équipes qualifiées seront ensuite réparties en deux chapeaux (les quatre meilleures, et les quatre restantes) pour un tirage au sort, en sachant que deux équipes du même groupe ne pourront pas se rencontrer au stade des quarts de finale.

Vous savez ce qu’il vous reste à faire. Vous prenez un calendrier ou votre agenda sur votre téléphone, vous notez les dates et les horaires importants, et vous touchez du bois pour que les Bleu(e)s réussissent leur compétition l’été prochain.

