Anfernee Simons et Cassius Stanley accompagnent Obi Toppin au concours de dunks 2021 : pas de grands noms mais attendez-vous à du lourd

Cette nuit ont été révélés les noms de plusieurs participants au concours de dunks 2021 en vue du prochain All-Star Weekend. Si on le savait depuis quelques heures au sujet d’Obi Toppin, on apprend désormais que Cassius Stanley et Anfernee Simons seront également de la partie. Des choix aussi surprenants qu’intrigants de la part de la NBA.

C’est donc officiel, Anfernee Simons (Portland), Obi Toppin (New York) et Cassius Stanley (Indiana) animeront le prochain Slam Dunk Contest d’après ESPN. Si la présence de l’intérieur rookie des Knicks n’a rien de choquante (New York, joueur spectaculaire en université…), le choix des autres participants peut paraître surprenant étant donné que leur réputation de dunkeur, pour Simons comme pour Stanley, n’est pas encore très répandue. Cependant, ceux qui connaissent un peu les deux jeunots savent qu’ils décollent pas mal. Vous pouvez d’ailleurs visualiser par vous-même une vidéo d’un petit concours de dunk improvisé dans lequel se trouve notamment l’arrière remplaçant des Blazers. On peut déjà y voir des choses prometteuses.

Two young players expected to join New York's Obi Toppin in the All-Star Slam Dunk competition on March 7: Portland's Anfernee Simons and Indiana's Cassius Stanley, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 28, 2021

En attendant peut-être la participation de Zion Williamson, la Grande Ligue propose donc un plateau peu prestigieux mais tout de même capable de nous régaler. On donne la chance à des jeunes qui voudront véritablement se distinguer dans ce All-Star Weekend pas comme les autres. Parmi les participants, seul Toppin possède une vraie réputation de dunker. Concernant les autres, elle est un peu plus confidentielle. Cassius Stanley a joué essentiellement en G League jusqu’à présent. Il ne compte que 2,9 minutes de jeu en huit rencontres avec les Pacers, culminant à 1,1 point par match. Néanmoins, ses slams sous le maillot de Duke la saison dernière restent encore dans les mémoires des suiveurs de la NCAA. Anfernee Simons, plus expérimenté en NBA (il en est à sa troisième saison avec les Blazers), dispose d’un temps de jeu bien supérieur au rookie de l’Indiana. Il est aujourd’hui un membre qui compte dans la second unit de Portland et s’est illustré par quelques dunks en match, mais là encore, cela reste très ponctuel.

En somme, on peut s’attendre à des révélations pour ce concours de dunks. Simons et Stanley vont peut-être sortir leur épingle du jeu lors du Jour-J et nous régaler à la surprise générale. Dans tous les cas, le casting officiel n’enlève en rien à l’attente générée chaque année par ce concours. Rendez-vous le 7 mars prochain pour admirer les slams de nos trois protagonistes !

Source texte : ESPN