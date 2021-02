Obi Toppin participera au concours de dunk du All-Star Game : les Knicks sont partout, ne manque plus que Frank Ntilikina au Skills Challenge

Le rookie des Knicks Obi Toppin est donc le premier participant officiel du Slam Dunk Contest 2021, qui aura lieu à la mi-temps du All-Star Game le 7 mars prochain. Les Knicks auront donc deux représentants au All-Star Weekend, en attendant de voir si Frank Ntilikina sera sélectionné au Skills Challenge et Nerlens Noel au concours à 3-points.

Qui a dit que les Nets allaient être l’attraction du All-Star Weekend ? Avec l’absence annoncée de Kevin Durant au match des étoiles à cause d’une blessure au tendon, on compte désormais autant de Nets que de Knicks qui seront présents à Atlanta le 7 mars prochain. En plus de Julius Randle, premier joueur de NYC à être désigné All-Star depuis Kristaps Porzingis, son backup sera aussi de la partie puisque Obi Toppin participera donc au Slam Dunk Contest. Le rookie est le premier participant confirmé de l’événement, en attendant de voir si Zion se décide ou pas à rejoindre le lineup (pour rappel, le concours de dunk aura lieu à la mi-temps du match des étoiles).

Embêté par des blessures en début de saison, Obi Toppin est en train de – petit à petit – de se faire sa place dans la rotation des Knicks. Le rookie joue 11,6 minutes par match sur les mois de janvier et février pour des moyennes de 4,8 points et 2,4 rebonds, à 49% au tir. Un début de carrière très discret en NBA pour le huitième choix de la Draft 2020, qui est tombé sur un entraîneur qui a besoin de certitudes défensives pour offrir des minutes, une qualité qui est loin d’être la force de Toppin qui a toujours été perçu comme un talent offensif avant tout. Surtout, derrière Julius Randle, qui réalise une saison surprenante, l’ancien de Dayton voit sa route barrée par un All-Star qui joue quasi 37 minutes par match, laissant très peu de place pour s’exprimer.

New York Knicks rookie Obi Toppin is expected to participate in the NBA Slam Dunk contest on All-Star Sunday night in Atlanta, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 26, 2021

Mais ses prestations sur le terrain ne sont pas ce qui nous intéresse aujourd’hui, car ce qu’on veut c’est voir du sale le 7 mars prochain. Et vous pouvez être sûr que le joueur qui fêtera déjà ses 23 ans le 4 mars prochain est un habitué de l’exercice. Pas trop du genre doux, Toppin est davantage un adepte des dunks violents et grâce à des qualités athlétiques indéniables, il est capable de monter TRES haut malgré sa taille (2m06) et ses 100 kilos, lui laissant la possibilité de placer un windmill, un rider ou un 360 avant de claquer violemment son pétard. Une chose est sûre, on ne sera pas déçu par l’ami Obi qui nous préparera probablement une belle sélection, lui qui à défaut de se faire un nom sur le terrain pour l’instant aura donc l’occasion de s’en faire un lors du concours de basket le plus médiatisé du monde.

Obi Toppin défendra donc les couleurs des Knickerbockers le 7 mars prochain lors du All-Star Game. Technique et violence sont prévus au programme pour un joueur qui semble en capacité de casser le cercle à chaque fois qu’il s’élance au panier. Hype ? Hype.