Domantas Sabonis remplacera Kevin Durant lors du All-Star Game 2021 : logique respectée, dommage qu’il faille attendre un couac

Kevin Durant est absent jusqu’au All-Star Break et la NBA devait ainsi choisir son remplaçant pour le match des étoiles. C’est – en toute logique – le Lituanien Domantas Sabonis qui a été sélectionné : mérité pour le meilleur joueur des Pacers cette saison, une équipe trop souvent négligée. Cependant, c’est aussi une place de titulaire qui se libère et Jayson Tatum en profite pour intégrer le cinq de départ. Plus débattable, même si la NBA a sûrement suivi la logique des votes.

On ne savait pas trop où en était Kevin Durant par rapport à sa blessure au tendon, et les Nets nous ont donné quelques nouvelles ce matin. Le MVP 2014 restera écarté des terrains jusqu’à l’après All-Star Break et même si les derniers IRM ne montrent aucune aggravation, Brooklyn se veut extrêmement prudent avec sa star, précédemment blessée au tendon. Aucun risque n’est pris et les Nets – débrouillards sans KD – oublieront leur ailier au moins jusqu’au break. Cette annonce soulève évidemment un problème. Sans KD, c’est un spot qui se libère pour le All-Star Game et la NBA a tranché assez rapidement : c’est Domantas Sabonis, l’intérieur des Pacers qui remplacera Durant. Cette décision est logique, on ne peut plus quand on regarde la zizanie qu’avait provoqué la non-sélection de Sabonis mardi soir, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les talk-shows américains. Tout le monde voyait alors le Lituanien décrocher sa deuxième étoile et l’assurance de la planète basket était justifiée : 21,5 points, 11,7 rebonds et 5,7 assists à 53% au tir, mais surtout le statut de franchise player d’une équipe top 4 à l’Est. Il coule donc de source que le fiston d’Arvydas hérite de cette place vacante au All-Star Game. C’est la deuxième fois en deux ans que Sabonis participera au match étoilé et cette saison, le Lituanien connaît une progression significative au scoring (+ 3) ainsi qu’une réussite accrue derrière l’arc (+ 10%). Peu médiatisé, il faut dire que Indiana réussit une saison solide quand on connaît la poisse que l’équipe traîne cette année : T. J Warren est toujours absent, un éventuel retour de Caris LeVert n’est toujours pas dans les bacs après qu’il ait été opéré d’une cellule cancéreuse, Sabonis et Brogdon ont gardé le navire à flot malgré toutes les blessures. Bref, 15 victoires pour 15 défaites et une équipe soudée qui ne lâche rien : il était important de marquer le coup.

Indiana's Domantas Sabonis will replace Brooklyn's Kevin Durant as an East All-Star, sources say, but a decision has not yet been made on how to handle the East captaincy now that Durant is not playing. — Marc Stein (@TheSteinLine) February 26, 2021

L’absence de KD soulève aussi un second problème, celui de la question des titulaires et du capitaine : deux rôles que Durantula devait occuper le 7 mars prochain. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la NBA n’a pas tardé à trancher puisque c’est Jayson Tatum qui remplace Kevin Durant dans le cinq majeur. On aurait sûrement pas évoquer Tatum en premier mais la Ligue s’est probablement référée au résultat des votes puisque l’ancien de Duke avait terminé quatrième, juste derrière Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid. Cependant, la NBA n’a toujours pas communiqué sur la question du capitaine. Ainsi, on ne sait pas si l’ailier des Nets participera tout de même à la draft pour sélectionner son équipe, ou si un autre joueur sera désigné pour composer le roster à sa place. M’enfin, il ne serait pas étonnant de voir Durant réaliser son équipe, sa blessure n’étant pas incompatible avec la draft. Sinon, il faudra à s’attendre à un Giannis Antetokounmpo capitaine, le Grec ayant terminé deuxième des votes.

Les dieux du basket sont intervenus pour réparer l’absence de Sabonis au All-Star Game. Oui, le Lituanien sera bien présent le 7 mars prochain pour le match des étoiles et jouit désormais de sa deuxième sélection en deux ans. Alors certes, l’intention n’y est pas, mais en fermant les yeux sur cette méthode de sélection, Domantas doit y trouver satisfaction.