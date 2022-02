Qui pour remplacer Kevin Durant au All-Star Game : LaMelo Ball ou Miles Bridges ? Jarrett Allen ? Pascal Siakam ? Faites vos jeux !

On l’a vécu en direct et pour certains ensemble la nuit dernière, les remplaçants pour le NBA All-Star Game de Cleveland ont été révélés il y a quelques heures. Passés les premières félicitations aux heureux élus et les tapes dans le dos aux malheureux déçus, une question s’est vite posée au sein de la communauté orange : qui pour remplacer Kevin Durant et Draymond Green, chacun élus pour représenter leur franchise le 20 février prochain mais contraints de jeter l’éponge à cause de leurs blessures respectives. On fait le point à l’Est, car les candidats ne manquent pas, et chaque dossier est intéressant.

Quatre noms. Quatre joueurs qui nous payent une saison plus que réussie, avec chacun de sacrés arguments à faire valoir. Il fallait faire un choix alors on s’est fié à ce qu’on voit, ce qu’il se dit, et à un peu de logique aussi. Envoyez les dossiers, y’a plus qu’à choisir.

# LaMelo Ball

Il est celui dont le nom revient avec le plus d’insistance. Car son jeu promet un fit parfait avec un évènement comme le All-Star Game, car il remplit chaque matin les Top 10 de ses dingueries, car les Hornets étonnent et que c’est en grande partie grâce à lui. A voir si Adam Silver et ses soldats choisiront de récompenser un meneur à la place de Kevin Durant, très clairement ils font ce qu’ils veulent hein, mais en tout cas LaMelo semble partir avec un léger avantage. Coupe de punk à chien et look particulier c’est vrai, mais LMB est unique, déjà, et surtout il apprend très vite à faire gagner son équipe tout en faisant le show chaque soir. Le favori ?

Statistiques 2021-22 : 19,9 points à 42,6% au tir dont 35,8% du parking et 87,3% aux lancers, 7,2 rebonds, 7,7 passes et 1,5 steal

Point fort : son flow incroyable pour un All-Star Game, et les Hornets qui méritent un représentant

Point faible : sa jeunesse, on se dit peut-être qu’il encore le temps, et son poste, car KD est plutôt rangé chez les grands

# Miles Bridges

Le bestie de LaMelo se retrouve également dans la balance, et l’on se dit que la NBA optera très probablement pour l’un des deux phénomènes. Cette saison Kilomètres Ponts fait partie des grandissimes favoris dans la course au trophée de MIP et l’on se dit qu’une étoile sur le maillot ne serait pas volée tant il explose depuis octobre. Il manque un ailier à la sélection de l’Est et Miles Bridges est ailier, le All-Star Games est un rendez-vous spectaculaire et le type est l’un des plus féroces dunkeurs de la Ligue. Ca en fait des arguments, on espère juste que ça ne brisera pas une belle amitié.

Statistiques 2021-22 : 19,9 points à 48,6% au tir dont 31,6% du parking et 78,4% aux lancers, 7,2 rebonds, 3,4 passes et 1 steal

Point fort : l’un des joueurs les plus spectaculaires de la Ligue, en pleine explosion, et les Hornets méritent un représentant

Point faible : la concurrence et la hype de… LaMelo Ball, c’est con

# Jarrett Allen

Il était pressenti pour faire partie de la liste, mais au jeu du local de l’étape c’est Darius Garland qui a attrapé le pompon. Si Jarrett Allen et sa coupe afro sont choisis ce sera une récompense logique, s’il n’est pas pris ce ne sera pas un drame… mais avouons bien que deux Cavaliers pour un All-Star Game à la maison et au cœur d’une saison aussi réussie à Cleveland serait un beau symbole pour une franchise, une ville, un Etat qui galèrent depuis vingt ans à exister quand LeBron James n’est pas dans les parages. Fear the FRO, même si ce sera peut-être un peu juste cette année.

Statistiques 2021-22 : 16 points à 67,8% au tir, 10,7 rebonds et 1,4 contre

Point fort : la faible concurrence chez les grands de l’Est, son afro, un All-Star Game à domicile

Point faible : profil assez défensif peu recherché et Darius Garland représente déjà les Cavs

# Pascal Siakam

Invité surprise dans la course au All-Star Game depuis quelques semaines, Pascal Siakam possède l’originalité – dans notre short-list en tout cas – d’avoir déjà participé au match des étoiles (en 2020). En pleine bourre actuellement avec des Raptors qui brûlent pas mal de calories mais qui n’en finissent plus de gagner, le virevoltant Camerounais a fêté hier avec ses gars la première étoile de Fred VanVleet et c’est peut-être… ce qui freinera les décideurs au moment de faire leur choix. Un Raptor c’est bien, deux c’est limite, Pascal a commencé sa saison en mode diesel et il risque de le payer, même si une deuxième sélection ne serait pas non plus l’escroquerie du siècle. Grosse cote néanmoins, mais sait-on jamais.

Statistiques 2021-22 : 21 points à 47,4% au tir dont 33,6% du parking, 8,5 rebonds, 5,1 passes et 1,4 steal

Point fort : la culture de l’instant car Pascalou est intenable depuis pas mal de semaines

Point faible : Fred VanVleet. parce que deux Raptors c’est probablement un de trop

# Ils ne passeront logiquement pas le cut

Pour des raisons tout à fait différentes, d’autres risquent d’être un peu court cette saison. On peut citer pêle-mêle Tyler Herro, incroyable avec le Heat mais embourbé dans une concurrence encore plus incroyable et qui paiera peut-être le coup de frein de son équipe depuis dix jours, alors que son poto Bam Adebayo est un All-Star tous les jours sauf quand il rate la moitié des matchs comme cette saison. Jrue Holiday regardera ses deux amis Bucks à la téloche, Jaylen Brown semble un peu court aussi, Domantas Sabonis mérite d’un point de vue individuel mais a lui aussi raté quelques matchs et il joue au BC Aurillac, Bradley Beal ne mérite rien d’autre que de supporter Kyle Kuzma le jour où il sera capitaine de l’Est, Julius Randle a le niveau actuel pour être All-Star mais du championnat du Népal, Terry Rozier on te salue mais tu patienteras à jamais, Cade Cunningham t’es mignon mais on te dit à l’année prochaine, Nikola Vucevic a les stats pour être un All-Star crédible mais gloire à ses collègues du backcourt, Tyrese Maxey pourrait presque candidater, Kyrie Irving c’est compliqué pour passer les barrages et Ben Simmons c’est pour la blague, trop drôle.

Voilà pour cette sélection de l’Est, qui pourrait donc récompenser un jeune homme de Cleveland ou plus probablement de Charlotte. Réponse dans les prochains jours avec, comme d’habitude, la bonne dose de sel qui ira avec. Et vous, vous votez pour qui ?