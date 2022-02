Résumé NBA (scores, stats, highlights) : coucou, les Wolves se rapprochent encore un peu plus des Playoffs

On a surtout découvert cette nuit la liste des remplaçants pour le All-Star Game, mais il y avait tout de même un peu de basket sur les parquets. Trae Young a étincelé, les Raptors et les Clippers enchainent les efforts, les Warriors s’éclatent et les Wolves avancent tranquillement, tapis dans l’ombre. Envoyez le gros résumé de la nuit !

# Les résultats de la nuit

Pistons – Wolves : 117-128

Hawks – Suns : 124-115

Raptors – Bulls : 127-120

Spurs – Heat : 95-112

Warriors – Kings : 126-114

Clippers – Lakers : 111-110

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

⭐️ LES ALL STARS REMPLAÇANTS DE LA CONFÉRENCE OUEST ⭐️ Devin Booker, Luka Doncic, Rudy Gobert, Draymond Green, Donovan Mitchell, Chris Paul et Karl-Anthony Towns ! — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2022

⭐️ LES REMPLAÇANTS ALL STAR DE LA CONFÉRENCE EST ⭐️ Jimmy Butler, Darius Garland, James Harden, Zach LaVine, Khris Middleton, Jayson Tatum et Fred VanVleet. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2022

Félicitations 1000 fois à Darius Garland et Fred VanVleet, leur 1ère fois All-Star !! 👏👏👏 Immenses cette saison pour les Cavs et Raptors, deux bêtes de meneurs qui ont vraiment vendu du rêve et méritent amplement leur entrée dans le monde des joueurs étoilés. CONGRATS !! ⭐️ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2022

Fred VanVleet l’avait dit. Bet on yourself. Joueur non-drafté qui finit All-Star et sans véritable débat tellement il a été fort cette saison. Un immense chapeau à lui, et au staff des Raptors qui l’ont développé merveilleusement à Toronto. Le titre de 2019 a belle gueule. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2022

Congrats @rudygobert27 👏 Y’a même pas de débat et ça fait plaisir. Maintenant on veut du règlement de compte en bonne et due forme avec Draymond, sur le terrain. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2022

Draft 2019. Pick 2 : Ja Morant Pick 5 : Darius Garland C’est leur troisième saison et ils sont All-Stars, sans le moindre débat possible. Magnifique duo de meneurs dans cette cuvée de Draft. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2022

3eme victoire de suite des Wolves avec… … oui c’est ça, Détroit une nouvelle fois puis 2x Sacramento en prochains adversaires. Pression sur les Nuggets qui vont devoir regarder dans leur rétroviseur. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2022

Juste 43 points pour battre la meilleure équipe de NBA, qui était sur 11 victoires de suite, contre son mentor Chris Paul, en antenne nationale. 16/25 au tir, 6/11 à trois points et un shoot MONSTRUEUX pour mettre le couvercle sur la victoire. Ice Trae, Trae Young, Maestro. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2022

Hyper intéressants les Raptors. Un fighting spirit de malade, 5 grosses victoires sur les 6 derniers matchs. Y’a Atlanta qui débarque vendredi et ENSUITE t’as 8 des 9 prochains matchs en déplacement. Un bordel. Mais le momentum est superbe et le All-Star Break va faire du bien. pic.twitter.com/ROvPJP5mQs — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2022

🏀 Malik Monk finds AD for the alley-oop early on TNT pic.twitter.com/VIbaIlU1ST — NBA (@NBA) February 4, 2022

Steph Curry steps back and drains the 3 ball 🎯 Watch Now on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/ShGDmPt5Ju — NBA (@NBA) February 4, 2022

💦 Splash 💦 Steph Curry whips a one handed pass to the opposite corner to Klay for three! Watch Now: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/2lxg4I6k5C — NBA (@NBA) February 4, 2022

🔥 Klay Thompson is HEATING UP 🔥 💦 5-5 3PM

💦 6-6 FGM

💦 17 PTS All that in just 9 minutes of playing time for Klay on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/KPsurOOnSA — NBA (@NBA) February 4, 2022

Davion Mitchell has 21 points in just the first half for the @SacramentoKings! Watch Now on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/FAOWe4HzhW — NBA (@NBA) February 4, 2022

Anthony Davis throws down the put-back slam! AD finishes the first half with 15 points on TNT pic.twitter.com/WDH5TT1gfM — NBA (@NBA) February 4, 2022

Malik Monk hangs and finishes through contact for the @Lakers Live Now on TNT pic.twitter.com/ybbU7FdyM0 — NBA (@NBA) February 4, 2022

Davion Mitchell drives and finishes to set a new career-high (23 PTS) Watch Now on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/54J3aqWVe6 — NBA (@NBA) February 4, 2022

Marcus Morris Sr. hits his 4th three-pointer of the night, he’s up to 19 points on TNT. pic.twitter.com/L6NavX4o9e — NBA (@NBA) February 4, 2022

AD drives and extends to beat the Q3 buzzer 🏀 He’s up to 25 PTS at the Start of the 4th on TNT pic.twitter.com/xif5asSrOh — NBA (@NBA) February 4, 2022

Austin Reaves takes it coast-to-coast for the SLAM on TNT! pic.twitter.com/GRb7Pr02DD — NBA (@NBA) February 4, 2022

Kuminga throws it down 💥 Watch Now on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/tAEw3cafWH — NBA (@NBA) February 4, 2022

Klay Thompson gets the steal and hurries to the 3 point line for his 7th three-pointer of the night! Watch Now on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/6haQluIcqj — NBA (@NBA) February 4, 2022

❌ Austin Reaves gets the rejection!@Lakers: 94@LAClippers: 100 Just under 5 mins remaining on TNT pic.twitter.com/3SOh1GypWe — NBA (@NBA) February 4, 2022

Russ knocks down the jumper to take the lead for the @Lakers! pic.twitter.com/HpKVQg4HqP — NBA (@NBA) February 4, 2022

Malik Monk gives the @Lakers a 2 point lead late! pic.twitter.com/fh5TwOsSMe — NBA (@NBA) February 4, 2022

Marcus Morris puts the @LAClippers up 1 with just 18 seconds left! pic.twitter.com/M4WamBoxVV — NBA (@NBA) February 4, 2022

🧊 43 PTS 🧊 @TheTraeYoung ERUPTED for 27 points in the second-half on his way to 43 points and the @ATLHawks win! 43 PTS (16-25 FGM) | 5 AST | 6 3PM pic.twitter.com/c0ZNVlqMdR — NBA (@NBA) February 4, 2022

💧💧💧💧💧💧💧@KlayThompson swished a season-high 7 three-pointers to power the @warriors to their 8th straight win! #DubNation 💦 23 PTS | 7-9 3PM | 5 REB | 7 AST pic.twitter.com/Z0raGEh7dk — NBA (@NBA) February 4, 2022

Anthony Edwards, KAT, and Taurean Prince all scored 20+ points to lift the @Timberwolves to their 3rd straight win!@theantedwards_: 25 PTS@KarlTowns: 21 PTS, 14 REB, 4 AST, 2 BLK@taureanprince: 23 PTS, 6 REB, 5 3PM pic.twitter.com/isM7zhUQct — NBA (@NBA) February 4, 2022

Marcus Morris and Reggie Jackson were BALLING for the @LAClippers, putting Reggie Jackson in position to hit the game-winner in the battle of the LA franchises #ClipperNation@Reggie_Jackson: 25 PTS | 8 REB | 6 AST@MookMorris2: 29 PTS | 7 REB | 6 3PM pic.twitter.com/kXQkn9qmNU — NBA (@NBA) February 4, 2022

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀 Bam Adebayo swiped 4 steals to lead the @MiamiHEAT to victory! #HEATCulture Bam Adebayo: 18 PTS, 11 REB, 4 STL

Tyler Herro: 24 PTS, 5 REB, 5 AST, 3 STL pic.twitter.com/JQHCTbFddF — NBA (@NBA) February 4, 2022

