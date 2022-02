Les Raptors solides face aux Bulls : encore en prolongation, encore avec les tripes, Toronto ne lâche rien

Il n’y avait pas que le All-Star Game cette nuit mais aussi quelques belles rencontres à mater. Un petit Raptors-Bulls par exemple ? Clairement, c’était un spectacle à ne pas manquer.

Pour les stats maisons de ce nouveau thriller, c’est juste ici.

Le Heat ayant gagné en ouverture de soirée, les Bulls se devaient de l’emporter pour protéger leur première place et offrir une meilleure chance à Billy Donovan de coacher les All-Stars le 20 février prochain. Pour cela, il fallait s’imposer en territoire hostile car les Raptors sont loin d’être des proies faciles depuis quelques semaines. Victorieux de quatre de leurs cinq derniers matchs, les protégés de Nick Nurse avaient le vent en poupe et ils voulaient aussi célébrer la première étoile de Fred VanVleet, tout en se payant une tête d’affiche de la Conférence Est. Mission réussie pour les chouchous de Drake mais ce fut loin d’être facile. Il aura fallu un effort collectif de tous les instants pour prendre le dessus sur de tenaces Bulls qui sont passés à moins de deux secondes de la victoire. Malheureusement pour eux, un certain Scottie Barnes est passé par là et il a laissé une petite mimine pour envoyer tout ce beau monde en prolongation. L’overtime, un scénario que commence à bien connaître Toronto. Après un triple rab du côté de South Beach, ils n’allaient pas reculer pour cinq minutes supplémentaires contre Chicago. Le héros s’appelle cette fois encore Gary Trent Jr. mais la torche humaine des Raptors n’a cette fois pas eu besoin de dépasser les 30 pions, il lui aura suffi de sortir la dague pile au bon moment pour achever les Bulls. Avant cela, les monstrueux Pascal Siakam et OG Anunoby et le solide Chris Boucher avaient déjà entamé la bête cornu alors que Fred VanVleet a fait honneur à son nouveau statut avec une perf solide.

Les Canadiens s’offrent donc une quatrième victoire en cinq matchs et tous les feux semblent au vert en ce moment pour eux. Le cinq de départ a beau empiler les kilomètres soir après soir, il continue à carburer avec le même niveau. Les responsabilités offensives sont bien partagées (4 joueurs à plus de 20 points) et cela permet de compenser les éventuels soirs sans des uns et des autres. Avec cette nouvelle win, Toronto s’offre même la septième place des Hornets et peut clairement espérer revenir sur des Nets en chute libre. Pour cela, il faudra tabler sur cette belle confiance récente et enchaîner. La suite du programme s’annonce bien hardcore pour la franchise de cœur de Vince Carter. Après la réception des Hawks ce vendredi, ils vont jouer huit fois à l’extérieur en neuf matchs ! Un bon gros road trip qui s’annonce capital car il y aura des affrontements contre des concurrents directs pour les Playoffs (Hornets x2, Brooklyn, Hawks). Entre temps, le All-Star Break devrait offrir une petite pause fraîcheur bien méritée. Un moment capital avant d’attaquer le gros run de fin de saison et Nick Nurse est bien conscient qu’il faudra repartir au combat. De ce qu’on a pu voir ce soir, les Dinos ont l’air prêts à foncer dans la tranchée.

Toronto enchaine face aux Bulls et remonte d’un cran dans la Conférence Est. Fred VanVleet a chopé son étoile, la dynamique des Raptors est bonne, le collectif répond comme un seul homme : on a beau cherché, on ne trouve pas de nuages noirs à l’horizon.