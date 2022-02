Klay Thompson a enquillé face aux Kings et Stephen Curry l’a bien imité : oui, ça fait du bien de se souvenir des belles choses

Welcome back il y a quelques années, à une époque où un match lors duquel les Splash Brothers ne pilonnaient pas une quinzaine de tirs du parking à eux deux était une étrangeté. Cette nuit ? Klay Thompson se là sont joué Isabelle Carré et Bernard Campan, ils se sont souvenus des belles choses. Référence cinématographique chelou, mais vous avez compris l’idée.

Les stats maison de la soirée faste et furieuse des Splash Brothers

Il fut un temps où Klay Thompson était capable de scorer 37 points en… un quart-temps. C’est évidemment un record, c’était déjà face aux Kings, et cette nuit le revenant au bandeau aurait bien pu faire passer le deuxième effet Kiss-cool à ses victimes favorites. 8 points au premier quart, à 2/2 du parking, 12 au deuxième, à 4/6 du parking, 8 et 12 font 20 et à la mi-temps l’arrière des Warriors compilait déjà 20 pions face à une défense des Kings dépassée, pendant que Stephen Curry le secondait de manière plus timide mais pas moins parfaitement. En face Davion Mitchell s’offre son plus gros festin en carrière puisque, exceptionnellement, il n’aura pas le dernier mot en défense, Davion Mitchell qui terminera son match avec 26 points et 8 passes alors que pin-co Harrison Barnes lâche lui aussi un gros match avec 25 pions face à son ancienne franchise, alors que Tyrese Haliburton a connu une rarissime soirée compliquée, alors que Buddy Hield file de plus en plus de boutons aux fans des Kings, qu’on embrasse parce que c’est pas facile.

On parle encore des Kings ? Oh que non, mais plutôt de ces deux foufous que sont Klay Thompson et Steph Curry, auteurs cette nuit d’une saillie proprissime avec en cumulé 43 points à 15/22 au tir dont 11/16 du parking, comme à la belle époque. Injouables sans forcément avoir besoin d’ne faire des tonnes, bien épaulés cette nuit – une fois de plus – par un Jonathan Kuminga auteur d’un énorme tomar en contre-attaque et de 18 points au total, dans la lignée de ses dernières perfs, parce que le passé c’est bien mais l’avenir c’est encore mieux.

Des tirs qui tombent de partout, des Splash Sourires et des Splash Ficelles, un résultat évidemment logique mais la nostalgie du milieu des années 2010 qui a ressurgi cette nuit sous les yeux d’un Chase Center amoureux. Attention hein, si les deux maboules se mettent à chauffer à l’ancienne, ça va vite devenir problématique pour la concurrence.