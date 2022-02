Les remplaçants du NBA All-Star Game 2022 – Conférence Ouest : Rudy Gobert évidemment, Luka Doncic et la paire CP3-Booker aussi !

La planète NBA était suspendue à cette annonce depuis des jours et c’est désormais chose faite : les coachs ont voté et les remplaçants pour le NBA All-Star Game 2022 de Cleveland ont été révélés ! On a parlé de la Conférence Est juste ici, et dans la Conférence Ouest peu ou pas de surprises concernant les sept derniers invités de la plus grande sauterie de février. On fait le point sur les cartons d’invit, let’s go !

LES SEPT REMPLAÇANTS DE LA CONFÉRENCE OUEST

Guards : Devin Booker et Luka Doncic

Forwards : Draymond Green, Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns

Wild-cards : Chris Paul et Donovan Mitchell

Pour rappel, voici les titulaires de la Conférence Ouest élus par un panel de fans, journalistes , plombiers-chauffagistes et joueurs

Pour rappel, voici le choix de la rédaction pour les remplaçants de la Conférence Ouest

# On s’y attendait

Très franchement, le plateau à l’Ouest ne faisait que peu de doutes mais encore fallait-il que les coachs confirment notre ressenti de fan et/ou d’observateur extérieur. Plutôt rassurant du coup, parce qu’on dirait bien qu’on regarde le même sport. Honneur aux anciens, on commence avec une douzième sélection plus que méritée pour Chris Paul, on parle quand même d’un mec à deux doigts de finir le game, on parle quand même d’un mec mentionné dans la course au MVP. CP3 qui sera accompagné fort logiquement par son collègue sniper Devin Booker, sur une autre planète depuis des semaines tout comme l’ensemble de sa franchise. Deux Suns, un peu de soleil à Cleveland en février donc, et les deux compères évolueront avec… trois Warriors, puisque Draymond Green valide depuis l’infirmerie sa quatrième étoile et rejoint ainsi Stephen Curry et l’homme dont on ne doit pas prononcer le nom parmi les invités. Luka Doncic sera également de la partie pour la troisième fois de sa carrière, et sur le frontcourt Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert récupèrent chacun leur troisième étoile, la troisième de suite pour la Gobe et une première pour KAT depuis 2019.

# On avait un doute

Vous l’aurez compris, six billets étaient déjà validés à 99% et il restait donc à connaître l’identité du dernier larron. Est-ce que Donovan Mitchell allait accompagner Gobzilla pour les mormons ? Anthony Edwards pouvait-il offrir à Minnesota un second représentant ? Desmond Bane et Jaren Jackson Jr. pour Memphis étaient également dans la discussion vu la saison XXL des Grizzlies. Quid de Dejounte Murray, la star des Spurs ? Un autre membre du Big 3 des Lakers pouvait-il créer la surprise ? Beaucoup de monde sur la ligne de départ mais c’est finalement Spida qui s’offre un billet première classe pour Cleveland. Il était favori, il a les stats, il est le leader de la meilleure attaque de la Ligue, pas forcément une immense surprise donc mais il est sans doute celui qui a le plus transpiré cette nuit. Pour les autres, les déçus, un petit espoir demeure puisque le forfait annoncé de Draymond Green ouvrira un nouveau spot parmi les remplaçants. À Adam Silver de trancher !

Six dossiers qui étaient en haut de la pile, un septième qui a mis un peu plus de temps à sortir du tas, on tient nos sept remplaçants pour le All-Star Game 2022. Prochain rendez-vous le 10 février pour la répartition dans les teams LeBron et KD.