Les remplaçants du All-Star Game ont été dévoilés à l’Est : Randle, Brown et LaVine pour une première, et on cherche encore Domantas Sabonis

C’était évidemment l’évènement le plus attendu de la soirée, encore plus intéressant que le score de ton pick TTFL. Nous étions d’ailleurs plus de 5 000 en direct sur Twitch au moment de l’annonce, et c’est vers 0h45 que la breaking news est tombée des mains twitteuses des papes de l’info Adrian Wojnarowski et Shams Sharania. On connait désormais le nom des remplaçants pour le All-Star Game 2022, et comme d’habitude… les heureux élus sont au moins aussi nombreux que les déçus. On commence par l’Est ? Allez !

Allez zou, on commence avec la traditionnelle petite liste, histoire de savoir de quoi on parle.

Ben Simmons

Jaylen Brown

Zach LaVine

James Harden

Jayson Tatum

Julius Randle

Nikola Vucevic

Une bien belle brochette semblable à celles que vous avez peut-être mangé ce week-end, sept mecs qui méritent évidemment de manière intrinsèque d’être là où ils en sont aujourd’hui pour accompagner ces messieurs Kyrie Irving, Bradley Beal, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid afin de représenter la East Coast le 7 mars à Atlanta. Parmi eux ? Trois petits nouveaux dont on n’a de cesse depuis des semaines de louer le début de saison. Zach LaVine tout d’abord, phénoménal de constance et de talent avec des Bulls plutot agréables à regarder cette saison et pas si loin que ça des Playoffs à l’heure où on parle, puis Jaylen Brown, meilleur joueur des Celtics cette saison et cette phrase est folle lorsque l’on connait le niveau de Jayson Tatum, et enfin Julius Randle, auteur d’un premier tiers de régulière fantastique avec les Knicks, un Julius devenu le leader d’une équipe… devenue elle aussi excitante, et autant se pincer l’oreille quand on sait qu’on parle des Knicks. Trois petits nouveaux donc, et un tiercé plutôt logique à leurs côtés puisque si James Harden semblait intouchable, les stats de Nikola Vucevic et celles de Jayson Tatum parlent en leur faveur même si pour certains la présence de deux joueurs de Boston peut faire grincer, spoiler le paragraphe suivant s’annoncé enervé. Ben Simmons pour finir, avec des coachs qui ont pris l’habitude ces dernières années de sélectionner deux joueurs dans l’équipe en tête de sa conférence, et intrinsèquement, une nouvelle fois, la troisième étoile de Ben Simmons n’est contestable uniquement du fait… de celle que n’auront pas certains autres joueurs.

On y arrive. Les oubliés. Les « snubbed » vu que le terme sera à la mode quelques jours. Qu’on soit très clair, il y a snubbed et snubbed. On pense à des copains comme les Raptors Kyle Lowry, Pascal Siakam ou Fred VanVleet, on pense à Malcolm Brogdon, Tobias Harris ou Khris Middleton, on pense à Jimmy Butler, Jerami Grant et Bam Adebayo, à Gordon Hayward ou Terry Rozier et même à Russell Westbrook ou Collin Sexton si on aime boire de la Javel avec le sirop de grenadine. Mais à vrai dire on pense quand même beaucoup à un Trae Young inconstant mais souvent incandescent qui se voit privé d’un évènement à la maison, et on pense SURTOUT à Domantas Sabonis puisque, apparemment, tourner en 21,5 points, 11,6 rebonds et 5,7 passes dans une équipe Top 4 de sa conférence ne suffit pas pour devenir All-Star. M’enfin, le garçon s’en relèvera et personne n’est mort à part notre capacité à réagir à chaud et de manière censée à 1h du matin, et on imagine que l’intérieur des Pacers se chargera très vite et sur le terrain de faire comprendre leur erreur aux votants.

Sept heureux, quelques déçus, mais évidemment un plateau incroyable qui se dessine pour la grande fête du basket, en espérant que Bryan COVID n’en soit pas le héros dimanche prochain. Et sinon… vous… vous en pensez quoi de cette sélection ?