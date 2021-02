Les remplaçants du All-Star Game ont été dévoilés à l’Ouest : Zion Williamson débarque, Rudy Gobert s’installe et Chris Paul est un pistonné

C’était évidemment l’évènement le plus attendu de la soirée, encore plus intéressant que le score de ton pick TTFL. Nous étions d’ailleurs plus de 5 000 en direct sur Twitch au moment de l’annonce, et c’est vers 0h45 que la breaking news est tombée des mains twitteuses des papes de l’info Adrian Wojnarowski Shams Charania. On connait désormais le nom des remplaçants pour le All-Star Game 2022, et comme d’habitude… les heureux élus sont au moins aussi nombreux que les déçus.

Allez zou, on commence avec la traditionnelle petite liste, histoire de savoir de quoi on parle.

Damian Lillard

Chris Paul

Donovan Mitchell

Paul George

Zion Williamson

Anthony Davis

Rudy Gobert

Alors… c’est qu’il y en a des choses à dire, mais commençons par les nominations obvious comme ça on passe vite au plus salé. Damian Lillard ? La cote était de 0,00001%. Donovan Mitchell et notre Rudy Gobert national ? Les deux immenses patrons de la meilleure équipe de la Ligue, rien à redire. Anthony Davis ? Décevant mais tellement fort que même à 20% de ses capacités il reste indéboulonnable. Paul George ? Joue comme un MVP à chaque fois qu’il est en short. Zion Williamson ? Le décollage a eu lieu et il est incroyable, ce qui nous ramène à un nom, un seul, qui cristallise cette nuit les réactions : Chris Paul. Les stats de Chris Paul cette saison ? 16,6 points et 8,5 passes, dans une équipe de Phoenix qu’il drive de main de maitre à une belle place dans le Top 4 de sa conférence. Sauf qu’on vous laisse checker rapidement les stats de Devin Booker à ses côtés, et on vous laisse ensuite vous gratter les cheveux quelques instants pour essayer de comprendre. La raison de ce choix étonnant ? Elle est selon nous est tout simple, puisque la place d’Anthony Davis, blessé et d’ores et déjà forfait pour le All-Star Game, devrait revenir sans trop de surprises à l’arrière des Suns, et que les coachs ont par conséquent préféré offrir le lock spot au daron Chris Paul, daron parmi les darons en NBA et futur commissioner de la Ligue s »il n’est pas devenu président des Etats-Unis entre-temps. Les stats font tâche, le CV beaucoup moins évidemment, mais on ne peut s’empêcher de penser que si c’est le CV qui faisait foi… Carmelo Anthony et Marc Gasol seraient titulaires à l’Ouest.

A qui ne profite pas le crime ? Ils sont nombreux, à différents niveaux. On pense notamment à un DeMar DeRozan qui n’aurait pas démérité, à un Brandon Ingram un peu juste cette saison, mais surtout à trois meneurs de jeu probablement déçus ce matin. Mike Conley tout d’abord, qui partait de loin mais dont les résultats avec le Jazz auraient pu servir de push à une… première sélection en carrière, mais surtout le duo De’Aaron Fox / Shai Gilgeous-Alexander, incandescent cette saison. Le meneur des Kings a un peu trop perdu de matchs ces dernières semaine set a un poil ralenti la cadence, SGA a peut-être raté trop de matchs, mais on se dit – au contraire du meneur du Jazz- que les deux gamins auront évidemment d’autres occasions d’étoiler leur carrière.

Sept heureux, quelques déçus et une place à récupérer dans les prochaines heures, mais dans tous les cas un plateau incroyable qui se dessine pour la grande fête du basket, en espérant que Bryan COVID n’en soit pas le héros dimanche prochain. Et sinon… vous… vous en pensez quoi de cette sélection ?