Dans la nuit de jeudi à vendredi furent dévoilés les titulaires du All-Star Game pour chaque conférence. A l’Ouest ? Stephen Curry, Luka Doncic, Zion Williamson, LeBron James et Nikola Jokic sont les heureux élus. Ne reste plus qu’à définir qui seront les remplaçants, et à ce petit jeu la rédac de TrashTalk adore vous faire part de ses chouchous.

Nicolas

Guards : Ja Morant, Shai Gilgeous-Alexander

Ja Morant, Shai Gilgeous-Alexander Forwards : Domantas Sabonis, Anthony Davis, Lauri Markkanen

Domantas Sabonis, Anthony Davis, Lauri Markkanen Wild-cards : Damian Lillard, De’Aaron Fox

Comme pour l’Est, commençons par les locks : Ja Morant et Shai Gilgeous-Alexander, pas besoin d’argumenter c’est une évidence. Lauri Markkanen – qui jouera chez lui dans l’Utah – mérite aussi d’être All-Star, tout comme l’intérieur des Kings Domantas Sabonis. Je kiffe d’ailleurs tellement la saison des Kings que j’ajoute De’Aaron Fox dans le lot. J’estime qu’Anthony Davis, malgré ses blessures, doit figurer au All-Star Game tout comme Damian Lillard malgré les résultats décevants des Blazers. J’étais chaud pour donner un ticket à Anthony Edwards – auteur d’une campagne calibre All-Star – mais les récentes perfs de Dame (60 points contre Utah) ont finalement fait pencher la balance en sa faveur.

Giovanni

Guards : Ja Morant et Shai Gilgeous-Alexander

Ja Morant et Shai Gilgeous-Alexander Forwards : Domantas Sabonis, Paul George et Lauri Markkanen

Domantas Sabonis, Paul George et Lauri Markkanen Wild-cards : Damian Lillard et Anthony Davis

Absolument zéro doute en ce qui concerne mes deux guards et trois forwards. Impossible également pour moi de me passer de Dame et AD, trop représentatifs de leur époque et – faut pas l’oublier – incroyables quand ils jouent. Là où le bât blesse ? Le pedigree des laissés pour compte, puisque dans un monde idéal, cette saison De’Aaron Fox mérite d’être All-Star, et que des mecs comme Jamal Murray, CJ McCollum, Anthony Edwards, voire un deuxième Grizzly (JJJ ? Bane ?) ou Kawhi Leonard ne démériteraient pas non plus. Ah tiens, on me fait signe que j’ai oublié de mettre un joueur des Suns, ce à quoi je réponds que ce n’est en aucun cas un oubli.

Alexandre T.

Guards : Ja Morant, Damian Lillard

Ja Morant, Damian Lillard Forwards : Lauri Markkanen, Domantas Sabonis, Anthony Davis

Lauri Markkanen, Domantas Sabonis, Anthony Davis Wild-cards : Shai Gilgeous-Alexander, De’Aaron Fox

Une sélection de l’Ouest finalement assez facile avec Ja Morant, Damian Lillard, SGA, Sabonis qui sont assurés d’en être. Je voulais filer un deuxième All-Star à Denver pour que Aaron Gordon par exemple puisse être récompensé de sa fat saison mais je vais monter dans le train Kings avec De’Aaron Fox. L’explosion de Lauri Markkanen, qui jouera en plus à la maison, mérite d’être récompensée. Enfin, j’avais le choix entre prendre un Clippers (Paul George) et envoyer Anthony Davis. Le classement dirait PG mais le truc c’est que le mono sourcil, quand il est pas blessé, joue comme un candidat MVP presque.

Nicolas V.

Guards : Ja Morant, Shai Gilgeous-Alexander

Ja Morant, Shai Gilgeous-Alexander Forwards : Lauri Markkanen, Domantas Sabonis, Anthony Davis

Lauri Markkanen, Domantas Sabonis, Anthony Davis Wild-cards : De’Aaron Fox, Klay Thompson

L’avantage, c’est que les deux arrières ne font pas débat, donc on va pouvoir directement passer chez les grands. Lauri Markkanen ? On ne peut plus logique, le Finlandais est fantastique à Utah et mérite d’être acclamé par son public, pour la beauté du geste. Domantas Sabonis a réussi l’exploit de remettre les Kings sur le chemin de la victoire, fin de l’argumentation. Enfin, Anthony Davis a été énorme sur ses périodes de disponibilité, et bon sang son blaz’ sonne quand même bien All-Star, on va pas se mentir. Niveau wild-card, se référer à l’argument de Sabonis pour Fox. Pour Klay, c’est juste le coup de coeur pour un joueur qui se découvre à nouveau cette saison, et bordel ça régale. All my homies veulent voir Killa Klay en short à Salt Lake City.

Louis-Emmanuel

Guards : Ja Morant, Shai Gilgeous-Alexander

Ja Morant, Shai Gilgeous-Alexander Forwards : Lauri Markkanen, Domantas Sabonis, Paul George

Lauri Markkanen, Domantas Sabonis, Paul George Wild-cards : De’Aaron Fox, Damian Lillard

Pas de discussion possible sur le back court. Ja Morant, SGA et Damian Lillard seront tous du voyage à Salt Lake City. Si le meneur des Grizzlies aurait même pu prétendre à une place de titulaire, l’explosion de Shai se doit d’être récompensée et Damian Lillard reste toujours aussi fort, même si son équipe ne suit pas. De’Aaron Fox et Domantas Sabonis se devaient de représenter les Kings, tant la métamorphose de Sacramento est impressionnante. Pour les deux derniers spots de forward, c’était plus ouvert. J’ai décidé aussi de sélectionner Lauri Markkanen, candidat au titre de MIP qui jouera à domicile, aux côtés de Paul George, malgré plusieurs matchs ratés, qui reste à un niveau plus qu’élevé chaque fois qu’il est sur le terrain. Pas de Kawhi donc, d’Anthony Davis, ou de Devin Booker trop souvent blessés. Pas d’Anthony Edwards, ou de C.J. McCollum non plus, victimes de la concurrence.

Avana

Guards : Ja Morant, Shai Gilgeous-Alexander

Ja Morant, Shai Gilgeous-Alexander Forwards : Lauri Markkanen, Domantas Sabonis, Paul George

Lauri Markkanen, Domantas Sabonis, Paul George Wild-cards : Damian Lillard, De’Aaron Fox

En ballotage à cause des résultats des Blazers, Damian Lillard a cimenté sa place avec son match à 60 points. Impossible également de ne pas récompenser De’Aaron Fox, qui est mine de rien le meilleur scoreur de ces Kings en plein renouveau. Cette année a failli être la bonne pour C.J. McCollum, mais malheureusement pour lui, les 9 défaites en 12 matchs depuis la blessure de Zion coûtent cher. Dans la logique inverse, j’ai pensé à Anthony Edwards ou encore Mikal Bridges qui aident leur équipe à se maintenir à flots malgré les blessures. Mais ce sont au final Petit Lardon et Maman Renard qui passent le cut. Pas d’Anthony Davis, de Kawhi Leonard ni de Devin Booker, hélas trop souvent absents.

Clément

Guards : Ja Morant, Shai Gilgeous-Alexander

Ja Morant, Shai Gilgeous-Alexander Forwards : Domantas Sabonis, Paul George, Lauri Markkanen

Domantas Sabonis, Paul George, Lauri Markkanen Wild-cards : Damian Lillard, De’Aaron Fox

Forcément, qui dit All-Star Game dit spectacle, et qui dit spectacle dit Ja Morant, bien que réduire le Grizzly à ça serait insultant. La saison stratosphérique de SGA ne pouvait pas rester sans invitation parmi les étoiles et le canadien connaîtra donc son dépucelage chez les mormons. Parmi les forwards Domantas Sabonis allumera le laser violet à Salt Lake City, le fiston d’Arvydas est tout simplement divin et met encore un peu plus de sang sur les mains de Rob Hennigan. Paul George va venir représenter Lob City (et bonne année 2011 à tous) tandis que Lauri Markkanen sera le local de l’étape après une saison qui dépasse toutes les attentes, individuellement comme collectivement. Mes deux WC reviennent à Damian Lillard, qu’on ne pouvait tout simplement pas oublier malgré un bilan décevant pour ses Blazers, et à un deuxième pensionnaire des Kings, qui est gaucher et très rapide, vous l’aurez compris, il s’agit de De’Aaron Fox. Désolé Anthony Davis, désolé Kawhi Leonard, mais fallait pas sécher les cours.