Dans la nuit de jeudi à vendredi furent dévoilés les titulaires du All-Star Game pour chaque conférence. A l’Est ? Kyrie Irving, Donovan Mitchell, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant et Jayson Tatum sont les heureux élus. Ne reste plus qu’à définir qui seront les remplaçants, et à ce petit jeu la rédac de TrashTalk adore vous faire part de ses chouchous.

Nicolas

Guards : Jaylen Brown, James Harden

Forwards : Joel Embiid, Bam Adebayo, Julius Randle

Wild-cards : Tyrese Haliburton, Jalen Brunson

Beaucoup de candidats mais seulement 7 places, alors allons-y de façon méthodique. Mes locks en tant que remplaçants ? Joel Embiid bien sûr, mais aussi Jaylen Brown. Ensuite, difficile de laisser de côté Bam Adebayo vu la saison XXL qu’il réalise avec le Heat, ainsi que Tyrese Haliburton qui avant sa blessure a sublimé une équipe d’Indiana qu’on n’attendait pas aussi haut. Pour les trois dernières places, j’ai voulu récompenser James Harden qui fait bien le taff dans l’ombre d’Embiid, ainsi que le duo des Knicks Julius Randle – Jalen Brunson qui cartonne à Gotham City.

Giovanni

Guards : James Harden et Jaylen Brown

Forwards : Joel Embiid, Pascal Siakam, Bam Adebayo

Wild-cards : Tyrese Haliburton et Jalen Brunson

Pas vraiment de débat dans ma tête, ne serait-ce que choisir entre deux joueurs des Knicks et avoir finalement opté pour Jalen Brunson histoire d’avoir une nouvelle tête. Petite mention à un Paolo Banchero finalement pas si loin que ça, à un Brook Lopez qui aurait presque mérité au vu de sa magnifique reconstruction, ou encore à Trae Young ou deMar DeRozan, trop forts mais bloqués pour moi par un nombre insuffisant de victoires (Pascal Siakam hérite de la place du All-Star qui perd trop de matchs).

Alexandre T.

Guards : Jaylen Brown, James Harden

Forwards : Joel Embiid, Pascal Siakam, Bam Adebayo

Wild-cards : Julius Randle, Jrue Holiday

Si on prend cette liste on a vraiment les obvious qui ne peuvent pas manquer ce match (Brown, Embiid et Harden) et puis derrière vous avez quatre spots largement ouverts même si j’imagine mal New York ne pas avoir de All-Star. J’ai opté pour Randle, si certains préfèrent Brunson ça ne me choque pas. Bam Adebayo fait une grosse saison avec le Heat et le classement de Miami lui donne la légitimité. Dans la rubrique joueur trop fort mais avec un classement pourri je prends Pascal Siakam plutôt que DeMar DeRozan mais DMDR a un vrai dossier pour y aller également. Enfin, pour mon dernier spot j’avais envie de récompenser un mec de l’ombre avec Jrue Holiday, toujours sous-estimé mais tellement précieux pour Milwaukee. Si ce n’est pas lui, j’espère que les coachs prendront Tyrese Haliburton plutôt que Trae Young.

Nicolas V.

Guards : Jaylen Brown, James Harden

Forwards : Joel Embiid, Pascal Siakam, Julius Randle

Wild-cards : Nic Claxton et Jrue Holiday

L’ensemble des choix de cette liste est réalisé selon la plus pure des objectivités, même pour Nic Claxton. Bon, en fait pas trop mais le garçon fait une jolie saison avec les Nets, puis c’est le principe d’une wildcard hein. Pour le reste de la liste, il ne fait aucun doute que ces noms sont ceux qui méritent le plus de participer au All-Star Game. Pour moi, Julius Randle mérite plus que Bam Adebayo pour la simple et bonne raison que les Knicks sont clairement en meilleure forme que le Heat. Pas question de mettre Trae Young, faudrait pas que le bazar des Hawks vienne gâcher la teuf.

Louis-Emmanuel

Guards : Jaylen Brown, James Harden

Forwards : Joel Embiid, Julius Randle, Bam Adebayo

Wild-cards : Pascal Siakam, Trae Young

Que ce fut dur pour piocher des noms, tant la concurrence est rude. Si Jaylen Brown est incontestablement le troisième guard de la conférence Est, Joel Embiid est sans discussion le troisième forward, bon courage derrière pour déterminer qui doit suivre les deux zozos. Selon moi, James Harden devrait être de la partie. Si le barbu n’est plus le scoreur qu’il était il y a quelques années, il a su se réinventer et rester ultra important pour Philly. Julius Randle a gagné sa place parmi les forwards, et a pris l’avantage sur Pascal Siakam au niveau du bilan. Bam Adebayo est le joueur le plus régulier du Heat avec Tyler Herro et mérite bien une petite récompense. Enfin, Trae Young est le dernier joueur à gagner sa place, tant il reste le patron des Hawks, qui ont l’air d’aller mieux. Grosse pensée pour Tyrese Haliburton, qui aurait été dans ma sélection s’il n’était pas blessé. On oublie pas aussi Jalen Brunson, DeMar DeRozan, Darius Garland ou encore Kyle Kuzma, qui ont leur mot à dire dans le débat.

Avana

Guards : Jaylen Brown, Tyrese Haliburton

Forwards : Joel Embiid, Bam Adebayo, Julius Randle

Wild-cards : Pascal Siakam, Trae Young

Julius Randle et Pascal Siakam se sont disputés la dernière place de forward, et prime à la bien meilleure saison collective des hommes de Tom Thibodeau. Maintenant, Spicy-P réalise sans doute son meilleur exercice individuel, impossible de l’écarter. Malgré les dramas d’Atlanta en début de saison,les Rapaces sont sur une bonne dynamique récente, ça mérite bien une récompense pour Trae Young. Forcément, ça fait des déçus. Darius Garland, Kyle Kuzma, DeMar DeRozan, Jalen Brunson, Kristaps Porzingis et surtout James Harden auraient pu en être. Mais que voulez-vous les gars, les places ne sont pas illimitées, et la concu est impitoyable.

Clément

Guards : Jaylen Brown, James Harden

Forwards : Joel Embiid, Pascal Siakam, Julius Randle

Wild-cards : Trae Young, Bam Adebayo

Impossible de ne pas envoyer deux pensionnaires de ces Celtics qui surplombent la ligue, Jaylen Brown accompagne donc Jayson Tatum. On peut dire ce que l’on veut sur James Harden, mais il s’est adapté à un nouveau rôle à Philadelphie et les résultats collectifs suivent, alors envoyez la fourrure parmi les étoiles avec son franchise-player Joel Embiid qui fait figure d’OVNI chez les remplaçants, rien à voir avec un rappeur de Marseille pourtant. Embiid ne sera pas le seul camerounais de cette lineup car Pascal Siakam va également apporter ses skills malgré une saison collective décevante pour les Dinos. Tandis qu’un Julius Randle retrouvé complète la sélection des forwards et débarque en roue arrière sur son shifter pro sur le terrain. Trae Young enverra ses bombes environ 2 kilomètres derrière la ligne et Bam Adebayo, qui a pris une nouvelle dimension en attaque, sera le seul représentant du Heat. Désolé Jimmy Buckets, mais tu auras tout le loisir de passer tes nerfs sur les autres équipes. Le cœur voudrait que je parle avec les mains et que j’envoie Paolo Banchero, mais l’américano-italien a tout le temps d’y être convié.