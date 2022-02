NBA All-Star Game 2022 – Avis de la rédaction : qui sont nos remplaçants dans la Conférence Ouest ?

Traditionnel gros débat de février à la rédac et dans le monde de la NBA : la nomination des remplaçants pour le All-Star Game. Entre objectivité demandée et coups de cœur maison, l’équipe s’est donc attelée à vous donner sa short-list 2022, et on attend évidemment que vous en fassiez de même en commentaires. dans le calme et la bonne humeur, évidemment. Après la Conférence Est on enchaine par quoi ? Bah par la Conférence Ouest, pardi.

Giovanni

Guards : Luka Doncic et Devin Booker

Forwards : Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns et Draymond Green

Wild-cards : Chris Paul et Dejounte Murray

Sans faire le singe savant, je pense très sérieusement que cinq des sept joueurs cités peuvent déjà réserver l’hôtel et la bouffe pour le All-Star Break. Luka Doncic, Devin Booker et Chris Paul sont indéboulonnables sur le backcourt, Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns vont en être sinon c’est une honte, et pour les deux postes restants quelques hésitations (Anthony Edwards ? Donovan Mitchell ?) avant d’opter pour le grognard Draymond Green sur le frontcourt et pour mon choix du cœur aujourd’hui : Dejounte Murray. Sincèrement je pense que Mitchell sera choisi et sincèrement ça me gonfle puisque si Dejounte porte à lui seul les Spurs – il est vrai pas très victorieux – Donovan Mitchell est loin d’être valuable avec le Jazz et mérite pour moi moins que DM cette sélection. Bref, ceci est un avis de la rédaction, je suis à la rédaction et je donne donc mon avis, ainsi soit-il, mamène.

Nicolas

Guards : Luka Doncic et Chris Paul

Forwards : Draymond Green, Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert

Wild-cards : Devin Booker, Donovan Mitchell

À l’Ouest, les choix ne me semblent pas si compliqués que ça pour remplir le banc. Derrière le GOAT Andrew Wiggins, je mets Draymond Green, KAT et notre Rudy national sur le frontcourt. Deux candidats DPOY plus un mec qui tourne en 24 points – 9 rebonds au sein d’une équipe de Minnesota enfin respectable, ça me paraît assez fair. Sur le backcourt, je mets Luka Doncic parce que ça reste Luka même s’il n’évolue pas au niveau de MVP qu’on pouvait attendre, et j’ajoute le maestro Chris Paul à ses côtés. Trop solide, trop propre, trop fort. Comme les Suns explosent tout sur leur passage, impossible aussi de ne pas sélectionner son copain du backcourt Devin Booker, tandis que Donovan Mitchell prend le dernier spot pour sa production malgré un Jazz qui enchaîne les fausses notes quand Rudy n’est pas là.

Benoît

Guards : Chris Paul, Luka Doncic

Forwards : Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns, Draymond Green

Wild-cards : Devin Booker, Anthony Edwards

En validé d’office ou en wild-card, je veux voir le backcourt des Suns à Cleveland le 20 février prochain et il est impossible de ne pas envoyer Luka Doncic avec eux balancer des filoches du milieu du terrain avec son sourire Colgate. Ce n’est même plus être franchouillard que de verrouiller la présence de Rudy Gobert au match des étoiles pour la troisième fois d’affilée (n’empêche, ça commence à faire… et ça devrait même être plus). Pour compléter le frontcourt, KAT doit être rappelé pour rattraper les anomalies des deux dernières années quand il était blessé et je veux voir le trio des Warriors se taper des barres ensemble dans un maillot de All-Star. Pour compléter cette liste de 6 noms incontournables, une petite fantaisie est permise. Dommage pour SGA qui sera à l’infirmerie, du coup j’offre mon vote à Anthony Edwards. Comme ça, il acceptera peut-être aussi de participer au Slam Dunk Contest vu qu’il sera sur place. Sinon, il gardera sa détente pour nous régaler le dimanche soir. Mine de rien, le first pick coche toutes les cases sans se faire prier et vu comment c’est parti ce ne sera que le premier ASG d’une longue série pour l’homme fourmi.

Alexandre T.

Guards : Devin Booker, Chris Paul

Forwards : Draymond Green, Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns

Wild-cards : Luka Doncic, Jaren Jackson Jr.

Sans faire offense à personne, je pense qu’on peut sans trop de stress valider six remplaçants sur sept les yeux fermés. Chris Paul, Devin Booker, Luka Doncic, Rudy Gobert, Draymond Green et Karl-Anthony Towns méritent et seront au All-Star Game 2022. Reste donc à déterminer qui sera le dernier à valider son billet d’avion pour Cleveland. Dejounte Murray pourrait y être même si les Spurs sont à peine dans le ventre mou. Donner un deuxième spot aux Wolves (Edwards) me semble un peu généreux et je préfère voir quelqu’un plus haut au classement. Le choix du cœur porte donc sur… Jaren Jackson Jr.. Les chiffres ne sont peut-être pas oufs mais l’impact du garçon est visible de tous. Il revient à peine d’une longue blessure, il est déjà candidat DPOY, il a joué comme un vrai patron en l’absence de Morant, Memphis est troisième à l’Ouest et peut donc envoyer deux joueurs sans créer une polémique monstre. En toute objectivité, je ne pense pas qu’il ira (ils vont prendre Donovan Mitchell) mais l’histoire serait belle et ça récompenserait la saison XXL des Grizzlies.

Arthur

Guards : Devin Booker et Luka Doncic

Forwards : Draymond Green, Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns

Wild-cards : Chris Paul et Desmond Bane

Six de ces sept remplaçants sont plutôt assurés d’aller au All-Star Game de Cleveland, quelques mots clés suffiront donc à justifier leur présence. Devin Booker ? Scoreur, trône, adroit, clinique et petits yeux. Draymond Green ? Biceps, hustle, transpiration, auréoles et dauphin. Rudy Gobert ? Baguette tradition, Renan Luce, DPOY, sympathique et Line Renaud. Karl-Anthony Towns ? Talent, large, meute, versatile et nonchalant. Luka Doncic ? Klemen Prepelič, Texas, maladroit, collectif et potentiel. Chris Paul ? Polyvalent, leader, cactus, les chevilles de David West et doigts nus. Vient alors le cas de Desmond Bane, un blaze qui pour beaucoup, n’inspire rien d’autre qu’un horizon de néant. Une mer plate. Pas de vagues et le bruit du soleil. Si vous n’avez pas accordé un bocal d’importance à la surprise de la Conférence Ouest, les Memphis Grizzlies, il se peut que vous soyez passés à côté de Sir Desmond Bane. Un sniper silencieux qui foudroie à 42% du parking et bosse dans l’ombre de Ja Morant, un peu à la manière de Khris Middleton dans le Wisconsin. Ce n’est pas le genre de joueur qui se présente habituellement au match des étoiles – Anthony Edwards ou Dejounte Murray étant plus pressentis – mais il convient d’en toper une petite à l’un des architectes de la saison des Grizzlies. Trente pierres à l’édifice, au moins.

Clément

Guards : Devin Booker et Luka Doncic

Forwards : Draymond Green, Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns

Wild-cards : Anthony Edwards et Chris Paul

Normalement, même pas besoin de justifier le choix Devin Booker mais bon, on va le faire quand même puisque le type continue de tout démolir sur son passage sans jamais donner l’impression de forcer. Sa non-titularisation est une hérésie pour certains mais l’affront sera assurément réparé. Doncic va également apporter sa vitesse et ses qualités athlétiques à cet événement (c’est évidemment faux, il sera tout rose au bout de deux allers-retours mais on va kiffer quand même). Chez les forwards, désolé Spida, mais cette année, ton meilleur pote Rudy Gobert fera le trajet sans toi et sera le seul représentant de la ville du lac salé, tant on a vu en son absence à quel point le Frenchy était indispensable à sa team grâce à sa défense et sa présence sous les panneaux. Il pourra dresser les barbelés avec Draymond Green, pour qui l’impact se traduit bien au-delà des statistiques, parce qu’il faut l’avouer, vous seriez tous bien contents s’il était dans votre équipe. KAT viendra compléter cette ligne, lui qui arrive enfin à tirer ses Wolves plus haut dans cette redoutable et redoutée Conférence Ouest. En plus, il ne viendra pas seul puisque notre première WC se nomme Anthony Edwards. En effet, le sophomore est un vrai coup de cœur cette saison à noircir la feuille et fournir des punchlines et highlights en pagaille, et ça tombe bien car le ASG est prévu à cet effet. Et avec CP3 comme second représentant des Soleils pour envoyer tout ce beau monde sur orbite, inutile de vous dire qu’on va bien prendre notre pied.

Loïc

Guards : Chris Paul, Devin Booker

Forwards : Rudy Gobert, KAT, Draymond Green

Wild-cards : Luka Doncic, Dejounte Murray

Aucun des titulaires du All-Star Game ne vient de la meilleure équipe de la ligue et on peut remédier à cela tout de suite en mettant CP3 et Booker du côté des guards. Sans Gobzilla on voit que le Jazz a le niveau pour jouer en Jeep Elite et le pivot a le niveau pour être titulaire du All-Star Game alors quand on voit qu’ils lui ont préféré Wiggins on va remettre un peu de respect sur le nom de Rudy Gobert, immédiatement. En forward à ses côtés on met un petit chat qui joue chez les loups parce qu’un pivot qui tourne presque en 50/40/90 et à plus de 24 points de moyenne dans une équipe huitième à l’Ouest ça va au All-Star Game, c’est la vie. Le plus difficile était peut-être ce dernier spot pour les forward. Jaren Jackson Jr. ne démérite pas en jouant un rôle essentiel dans une équipe de Memphis qui fait beaucoup de dingueries cette saison, mais ce sera quand même Draymond Green après réflexion. Comme avec Rudy Gobert son absence plaide en sa faveur et ce mois de janvier et nous aura permis de comprendre, s’il le fallait, que sans lui Golden State ne serait certainement pas arrivé à rester au sommet de la ligue jusqu’ici. Pour ce qui est des wildcards ce sera Luka Doncic parce qu’il est trop fort même s’il a été absent et qu’il fait une saison en mode diesel. Puis Dejounte Murray qui est tout proche de faire une saison en… triple-double de moyenne (19 points, 8 rebonds et 9 passes) et qui a prouvé qu’il méritait son étoile. Il éblouit de son talent dans une équipe bien pourrie un peu faible et c’est certainement grâce à lui que Pop a encore une chance de devenir le coach le plus victorieux de l’histoire de la NBA alors rien que pour ça on me l’envoie à Cleveland ce bonhomme !

Rémy

Guards : Chris Paul et Devin Booker

Forwards : Draymond Green, Rudy Gobert et Karl Anthony Towns

Wild-cards : Luka Doncic et Desmond Bane

Pour les deux guards, quoi de mieux que de prendre la meilleure paire d’arrière depuis le début de la saison. Les Suns sont tout en haut de la NBA, et il n’existe aucun monde dans lequel les deux ne se retrouvent pas à Cleveland. D’un côté on a un CP3 qui comprend le jeu comme personne, et de l’autre un Booker qui t’éclate mais en toute discrétion. Au niveau des forwards on attaque avec monsieur Draymond Green qui est toujours aussi précieux aux côtés de Steph, puis dans la mesure où il fait une meilleure saison qu’Andrew Wiggins, il doit être All-Star. Ensuite, on sort le drapeau tricolore, on secoue son béret et on applaudit Rudy Gobert pour sa troisième étoile, car depuis qu’il est un peu blessé, le Jazz est devenu aussi pitoyable que l’ASSE. Puis dans la mesure où il fait une meilleure saison qu’Andrew Wiggins, il doit être All-Star. Le dernier forward n’est autre que KAT, qui apparemment a décidé d’arrêter de miauler cette saison pour laisser place à un rugissement. Il ne se blesse pas, il score, et encore plus fou : il défend. Les Wolves s’accrochent au Top 8 donc c’est tout naturellement que le pivot va aller à Cleveland. Puis dans la mesure où il fait une meilleure saison qu’Andrew Wiggins, il doit être All-Star. Les deux dernières places étaient dures à choisir. Avant tout rendons hommage à Anthony Edwards, Dejounte Murray, Donovan Mitchell, Anthony Davis… mais Luka Doncic leur passe devant, et même s’il ne fait pas sa meilleure saison, il reste le meilleur joueur d’une équipe top 6 donc stop, ça file choper son étoile ça. La dernière place est un peu fantaisiste, mais j’adorerais voir Desmond Bane au All-Star Game, tout simplement parce qu’il a maintenu les Grizzlies à flot lorsque Ja était absent début décembre, et surtout parce que cette équipe-là mérite deux gars au match des étoiles. Ca aurait pu être Jaren Jackson Jr., mais on va partir sur Bane.