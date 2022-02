Les oubliés du All-Star Game 2022 : LaMelo Ball et Jarrett Allen tirent la gueule, Anthony Edwards et Dejounte Murray également

Les remplaçants pour le All-Star Game 2022 ont été annoncés (ici pour l’Est et ici pour l’Ouest) et beaucoup de joueurs gardaient un œil sur le tel, histoire de recevoir une invitation pour Cleveland. Si certains ont pu exulter et faire le fête, d’autres ont malheureusement mis la tête dans les mains pour cacher la grosse déception. C’est l’heure de faire un focus sur les recalés du match des étoiles.

Ils ont manqué trop de matchs, ils étaient un cran en-dessous de la concurrence, le système des votes a limité leurs chances, le bilan de l’équipe leur tire une balle dans le pied. Bref, tous les motifs sont possibles mais la conclusion est la même pour tous ces garçons : ils ne verront pas le parquet de Cleveland le 20 février prochain ou alors seulement pour trouver un siège bien placé dans le public. Forcément, cette non-sélection va sans doute faire parler et on ne serait pas étonnés d’en voir un ou deux expliquer qu’ils sont « snobés » ou qu’ils le prennent personnellement (cf jurisprudence Damian Lillard). Si certains ont de vrais arguments pour tirer la tronche, il y a aussi des absences logiques et qui n’étonneront pas outre-mesure, ne serait-ce que pour les fanbases des joueurs concernés. C’est parti pour un petit tour d’horizon !

On commence par ceux qui toquaient fort à la porte et il y en a plusieurs qui auraient pu être choisis sans provoquer un débat fou au prochain repas de famille. On pense notamment à LaMelo Ball, toujours aussi kiffant du côté de Charlotte mais qui pâtit de la grosse concurrence à son poste. Même constat pour son copain marsupilami Miles Bridges. Un joueur des Hornets, cela paraissait pourtant cohérent vu la belle remontée au classement cette saison. À voir si le repêchage d’Adam Silver saura contenter les fans de Caroline du Nord. L’autre nom qui était fortement espéré dans l’Ohio c’est celui de Jarrett Allen et son absence surprend, d’autant plus qu’il n’y a aucun pivot parmi les remplaçants à l’Est. Pascal Siakam et Anthony Edwards auraient également pu s’incruster mais Fred VanVleet et Karl-Anthony Towns étaient quand même plus légitimes et le bilan des Raptors et des Wolves est un peu léger pour avoir un duo de All-Stars. Autre candidat qui pourra regretter le bilan collectif : Dejounte Murray. Star des Spurs et général en chef de Gregg Popovich sur le parquet, le meneur paye sans doute la douzième place de San Antonio et il lui faudra attendre un peu avant de valider sa première étoile.

À un degré moindre, certains avaient également des motifs d’espoir pour rejoindre le groupe étoilé. Jrue Holiday n’aurait clairement pas fait tache dans le décor et Tyler Herro pouvait imaginer que ses dingueries de sixième homme couplées au beau bilan du Heat lui vaudraient une place sur le… banc. Du côté de Memphis, Jaren Jackson Jr. et Desmond Bane auraient également pu offrir un second spot aux Grizzlies (avec Ja Morant) mais leurs stats, un poil en-dessous de celles de leurs collègues, jouent en leur défaveur. On finit avec Jaylen Brown, solide du côté de Boston mais qui voyait ses chances diminuer du fait de la présence de son Jay Brother et du classement des Celtics.

Troisième et dernière catégorie : ceux qui ont été cités mais qui étaient finalement peu probables. Le All-Star Game attire les étoiles mais celles d’Hollywood resteront (sauf sauvetage par Adam Silver) à la maison. Exit donc Anthony Davis, trop blessé, et Russell Westbrook, trop décevant. Les versions 2022 de Bradley Beal et Julius Randle étant à des années lumières de celles de 2021, la porte est logiquement fermée. Enfin, Shai Gilgeous-Alexander, Domantas Sabonis ou Brandon Ingram n’ont pas grand-chose à se reprocher mais ils partaient avec un train de retard vu les situations au classement de leurs franchises. Faire des stats c’est génial mais on attire plus facilement l’admiration des coachs lorsqu’on gagne des matchs.

Ils avaient l’espoir de participer au All-Star Game 2022 mais ils resteront en civile ou à la maison. Les coachs ont rendu leur verdict et certains se sont vus claquer la porte au nez. On remet le bleu de chauffe, on donne tout sur le terrain et peut-être à l’an prochain !