Qui pour remplacer Draymond Green au All-Star Game : Dejounte Murray ou Jaren Jackson Jr. ? Brandon Ingram ? Anthony Davis ? Faites vos jeux !

On l’a vécu en direct et pour certains ensemble la nuit dernière, les remplaçants pour le NBA All-Star Game de Cleveland ont été révélés il y a quelques heures. Passés les premières félicitations aux heureux élus et les tapes dans le dos aux malheureux déçus, une question s’est vite posée au sein de la communauté orange : qui pour remplacer Kevin Durant et Draymond Green, chacun élus pour représenter leur franchise le 20 février prochain mais contraints de jeter l’éponge à cause de leurs blessures respectives. Après l’Est on fait le point sur l’Ouest, car là aussi les candidats ne manquent pas, et là aussi chaque dossier est intéressant.

Quatre noms. Quatre joueurs qui nous payent une saison bien réussie, avec chacun de sacrés arguments à faire valoir. Il fallait faire un choix alors on s’est fié à ce qu’on voit, ce qu’il se dit, et à un peu de logique aussi. Envoyez les dossiers, y’a plus qu’à choisir.

# Dejounte Murray

Peut-être bien la cote la plus à même de l’emporter. Un peu juste pour faire les sept mais le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres et la blessure de Draymond Green donne une vraie chance à la NBA de récompenser l’é,orme première partie de saison du meneur des Spurs. Alors oui ça perd un wagon de matchs, mais Dejounte est cette saison l’un des meilleurs two-way players de la Ligue, il est le leader de son équipe et possède des statistiques de All-Star. L’heure de stopper tout de suite ce paragraphe avant que ma condition de fanboy l’emporte, mais sachez juste que ce paragraphe est écrit avec un maillot de DM sur le dos.

Statistiques 2021-22 : 19,6 points à 45,2% au tir dont 31,8% du parking et 74% aux lancers, 8,5 rebonds, 9,1 passes et 2 steals

Point fort : nos frissons chaque fois qu’il touche le ballon, son leadership, ses stats, son sourire, i love you

Point faible : la concurrence, le bilan des Spurs, son poste, car Draymond Green est plutôt rangé chez les grands

# Jaren Jackson Jr.

Le petit dossier qui monte, qui monte et qui n’en finit plus de monter. Clairement en train de faire du sale avec ses collègues Oursons, JJJ nous a offert un mois de janvier de très haut niveau et candidate à ce All-Star Game de par son talent offensif et défensif. Profil particulier, un joueur qui s’est reconstruit cette année pour pallier les manques de son équipe, et des deux côtés du terrain on assiste à la vraie naissance d’un crack. La saison réussie +++ des Grizzlies pèse en sa faveur, ses stats un peu moins, mais la récompense serait belle, sans aucun doute.

Statistiques 2021-22 : 16,6 points à 42,1% au tir dont 32% du parking et 79,8% aux lancers, 5,9 rebonds et 2,3 contres

Point fort : sa forme actuelle, l’un des meilleurs two-way players de la Ligue, le bilan des Grizzlies

Point faible : un nom moins clinquant, un profil devenu plus défensif cette saison, ses stats, la présence de Ja Morant qui lui fait de l’ombre

# Anthony Davis

Gros point d’interrogation en ce qui concerne AD. Quand il est en short le bonhomme est All-Star absolument tous les jours de la semaine, il l’est d’ailleurs déjà huit fois, mais cette saison le pivot des Lakers a manqué une vingtaine de matchs et c’est peut-être ce qui lui coûtera sa place. Dossier compliqué puisqu’une sélection d’AD ravira évidemment du monde mais risque de faire grincer quelques dents puisqu’il prendra forcément la place d’un mec qui mérite et qui s’est saigné environ deux fois plus que lui depuis octobre. A voir si le nom l’emporte sur le mérite à l’instant T mais dans tous les cas il y aura des déçus.

Statistiques 2021-22 : 23,6 points à 52,4% au tir et 73,5% aux lancers, 9,9 rebonds, 1,2 steal et 2,2 contres

Point fort : son nom, ses stats, et le fait qu’il reste l’un des joueurs les plus dominants de la planète quand il joue

Point faible : le nombre de matchs qu’il a joué cette saison

# Brandon Ingram

Tiens, pourquoi pas. Lui aussi a raté des matchs, une quinzaine, contrairement à Anthony Davis il ne joue absolument pas dans un gros marché nécessitant de satisfaire une grosse fanbase, mais les 22,5 points de moyenne de BI et ses quelques gros cartons méritent que la NBA se penche sur son CV. Peu de chances tout de même de le voir gratter le dernier spot car les matchs manqués + le bilan + la concu ça fait beaucoup, mais Ingram est un All-Star dans l’âme et si ce n’est pas pour aujourd’hui ce sera pour demain.

Statistiques 2021-22 : 22,5 points à 42,3% au tir dont 34,9% du parking et 82,2% aux lancers, 6 rebonds et 5,2 passes

Point fort : le swag, le talent, les stats, et un nom qui commence à peser

Point faible : il vit à la Nouvelle Orleans, un peu comme si un mec de Brive candidatait au All-Star Game de Betclic Elite, ses matchs ratés

# Ils ne passeront logiquement pas le cut

Il n’y avait à l’Ouest que peu de suspense pour l’annonce d’au moins six des sept remplaçants, et ils sont également peu nombreux à avoir encore une petite chance de rallier Cleveland le 20 février prochain. Dans un ordre le plus logique possible on peut ainsi citer Anthony Edwards, grand artisan de la belle saison des Wolves mais qui sera probablement un peu juste cette saison avant d’enchainer quinze All-Star Games de suite ou encore… Desmond Bane, énorme surprise du côté de Memphis mais border tout de même pour une première étoile même si elle n’aurait en soi rien de très illogique. Shai Gilgeous-Alexander paie une fois de plus le combo blessures / défaites et on espère qu’il y arrivera un jour, Klay Thompson est revenu trop tard, Paul George et Damian Lillard sont partis trop tôt et Russell Westbrook sera bien présent à Cleveland mais plutôt dans l’équipe chargée de mettre en place les moellons de sécurité autour de la salle.

Quatre noms qui se détachent, un choix à faire, qui pourrait partir soit du côté de San Antonio, soir du côté de Los Angeles, en tout cas nous on part là-dessus. Et vous, vous la sentez comment cette affaire ?