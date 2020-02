LeBron James et Giannis Antetokounmpo ont tranché : les rosters du All-Star Game sont connus, ça penche légèrement côté LeBron

C’est à 1h du matin environ qu’avait lieu la fameuse Draft du All-Star Game et ce pour sa troisième édition, sympathique ùanière de constituer les rosters de la sauterie annuelle de février. Après LeBron James et Stephen Curry en 2018 et Giannis Antetokounmpo et… LeBron James l’année dernière, ce sont cette fois-ci… LeBron James et Giannis Antetokounmpo qui avaient l’honneur de choisir leur team. La base, honneur aux chouchous des fans.

Comme d’habitude ce sera allé très vite, parce qu’entre une trade deadline agitée et une nuit qui s’annonce tout aussi folle, disons qu’on n’avait pas forcément toute la nuit pour faire les gamins. On récapitule donc rapidement ce qu’il s’est passé sur le plateau de TNT, avec un LeBron et un Giannis en pleine forme et avides de bonnes blagues. A noter que LeBron James commençait par choisir les starters alors que c’est le MVP 2019 qui avait l’honneur de pick en premier les remplaçants :

Team LeBron

Anthony Davis

Kawhi Leonard

Luka Doncic

James Harden

Damian Lillard

Ben Simmons

Nikola Jokic

Jayson Tatum

Chris Paul

Russell Westbrook

Domantas Sabonis

Team Giannis

Joel Embiid

Pascal Siakam

Kemba Walker

Trae Young

Bam Adebayo

Rudy Gobert

Jimmy Butler

Kyle Lowry

Brandon Ingram

Donovan Mitchell

Première reflexion ? On ne va pas y aller par quatre chemins : LeBron James a désossé Giannis. Bah si hein. Un cinq majeur hollywoodien, un roster globalement TELLEMENT plus fort, même si on ait pertinemment qu’un All-Star Game n’est pas un match comme les autres et que les noms importent finalement peu. Les principales lol de cette Draft ? Un James Harden qui met du temps à sortir car Giannis notamment voulait « être sûr de toucher la balle un minimum », un Rudy Gobert rapidement sélectionné par Giannis et un Russell Westbrook sorti en toute fin de Draft, lors de laquelle c’est finalement Domantas Sabonis qui héritera du rôle du petit gros dont personne ne veut, terminant finalement dans l’équipe du plus chauve des deux capitaines.

Ça c’est fait, et on va donc pouvoir passer aux choses sérieuses, à savoir un énorme choc entre les Knicks et le Magic. Non on déconne, on bouge aux chiottes et on attend le Bucks -Sixers de 2h, on n’est pas complètement fous quand même.