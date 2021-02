Preview de la soirée NBA : les Rockets vers une 10ème défaite de suite, on n’en avait plus l’habitude mais va falloir s’y faire

Après une soirée plus maigre, on revient ce soir à une compilation de neuf matchs au programme pour cette nuit de NBA. On aura droit à pas mal d’oppositions Est vs Ouest et un gros choc du côté de la Californie entre les Warriors et les Hornets avec les Blazers qui vont rendre une petite visite aux Lakers. Qui sera là, qui ne sera pas là ? Qui seront les favoris cette nuit ? On vous dit tout ici.

Une belle affiche entre les Celtics et les Pacers pour démarrer la soirée, duel de mal classés entre les Kings et les Pistons… et de belles oppositions comme l’alléchant Heat-Jazz, tout comme la revanche entre les Grizzlies et les Clippers.

1h30 : Celtics – Pacers : pas mal comme entame de soirée. Domantas Sabonis aura peut-être un peu les nerfs après sa non-sélection pour le All-Star Game et ça tombe bien, le secteur intérieur de Boston est un vrai chantier. Les C’s ont enchaîné une troisième défaite d’affilée avant-hier face à Atlanta. Kemba Walker devrait revenir dans le roster de Brad Stevens, après avoir été mis au repos lors de la rencontre contre ces mêmes Hawks. Si Boston se vautre ce soir, ils pourraient se réveiller onzièmes demain. Une phrase qu’on n’aurait pas pensé dire en 2021.

1h30 : Raptors – Rockets : la 10ème défaite de suite de Houston ? Alors que les choses ne se passaient pas trop mal depuis le départ de Harden, on assiste maintenant à une véritable déliquescence de la franchise texane depuis le début du mois. L’absence de Wood, toujours blessé, doit compter pour beaucoup. Difficile de dater la dernière fois que les Rockets ont connu une série aussi terrible. On rappelle que le record de la franchise est de 17 défaites consécutives. En face, les Raptors vont essayer de maintenir leur bonne forme et consolider leur 5ème place dans la Conférence Est. L’équipe de Nick Nurse devrait être au complet pour ce soir.

2h00 : Pistons – Kings : on est sur une véritable course à distance entre les Kings et les Rockets. En effet, les Kings sont aussi sur une lourde série de 9 défaites de suite, et peuvent donc décrocher la 10ème cette nuit à Detroit. Qui sera donc le gros loser au matin ? Les Kings auront toutefois un adversaire un peu plus abordable avec les Pistons. Mais attention, ces derniers ont récolté quelques petites victoires récemment et ne seront donc pas à sous-estimer. Toujours pas de Jabari Parker, d’Hassan Whiteside ni de Chimezi Metu pour les Kings, tandis que Jerami Grant revient dans le groupe pour Detroit.

2h00 : Bulls – Suns : comme le monde change, encore récemment c’était une rencontre sans plus, qui s’annonçait vraiment pas ouf. Mais là, on parle du 4ème à l’Ouest qui affronte le 7ème de l’Est. Autant vous dire que ça ne rigole plus. Gros match entre le backcourt de All-Stars Booker-Paul et le tout aussi All-Star Zach LaVine. Phoenix peut recoller aux Lakers en remportant cette rencontre. Pas de gros changements côté Chicago, Porter et Markkanen seront toujours absents, alors que Dario Saric est questionable pour les Suns.

Dario Saric (ankle) questionable for Friday. https://t.co/XGV4bbSqSN — Brantley Gusler (@Brantley_Gusler) February 26, 2021

2h00 : Grizzlies – Clippers : lourde défaite hier soir pour les Clips face à ces mêmes Grizzlies. Ce sera donc la revanche cette nuit et autant dire que les Angelinos vont devoir vite réagir. Les Suns et les voisins Lakers ne sont pas loin. Pour Memphis, une victoire serait une belle option pour se rapprocher du Top 8 bien que cela ne garantit plus une place en Playoffs à cause du Play-in. La participation de Justice Winslow à cette rencontre est encore à confirmer pour les Grizz alors que Lou Williams devrait faire son retour pour l’équipe de Tyronn Lue.

2h00 : Heat – Jazz : après avoir écrabouillé les Lakers, Utah va s’attaquer à un joli morceau en la présence du Heat. La dixième place du Heat est un véritable trompe-l’œil tant l’équipe est remplie de joueurs de qualité. Les hommes de Spoelstra commencent en plus à être sur une bonne dynamique (4 victoires sur les 4 derniers matchs) et Jimmy Butler est à fond la forme. Attention toutefois, Bam Adebayo est questionable pour ce soir tout comme Tyler Herro.

Gameday vs Jazz

Heat 15-17 Jazz 26-6

8:00pm EST

Notes:

Avery Bradley Out

Tyler Herro Questionable

Bam Adebayo Questionable — _heatupdat3s_ (@_heatupdat3s_) February 26, 2021

2h00 : Thunder – Hawks : une affiche qui ne paie pas de mine mais qui sera fortement intéressante, entre des Hawks qui sortent d’une belle victoire contre Boston et un Thunder qui a fait chuter les Spurs avec un grand Shai Gilgeous-Alexander, auteur de 42 pions. Toujours pas de Hamidou Diallo ni d’Al Horford côté OKC, et Reddish sera possiblement absent pour Atlanta. SGA vs Trae Young : le premier à 30 points a gagné.

4h00 : Lakers – Blazers : encore une grosse affiche pour des Lakers en perdition, ça tombe très mal pour LeBron James et ses potes. Ils vont essayer de se refaire face à des Blazers qui viennent d’enchaîner trois défaites d’affilée et qui ne pourront toujours pas compter sur C.J. McCollum ou Jusuf Nurkic.

4h00 : Warriors – Hornets : pour digérer cette belle soirée, on terminera sur un petit Warriors-Hornets des familles. Les Warriors ont gagné difficilement leur dernier match face aux Pacers, et vont retrouver les Hornets qui ont les ont battu la semaine dernière. Un match compliqué et serré en perspective. Devonte’ Graham est déjà out pour ce face-à-face et Cody Zeller pourrait le rejoindre sur la touche à cause de douleurs à la hanche gauche.

On vous donne rendez-vous aux alentours de 1h du matin pour attaquer ensemble ce qui devrait encore être une superbe nuit de basket. Allez… café !

Source texte : Rotoworld