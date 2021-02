Les Grizzlies bientôt en ordre de marche : Justise Winslow enfin intégré, Jaren Jackson Jr. plus très loin du but ?

Solides vainqueurs des Clippers cette nuit, les Grizzlies commencent à voir le bout du tunnel par rapport aux blessures et ça fait plaisir pour eux. Alors que Justise Winslow est enfin intégré à la rotation, on ne devrait plus tarder à voir Jaren Jackson Jr. sur les parquets. Quand le second meilleur joueur de ton équipe revient, c’est plutôt positif normalement.

On parle peu d’eux mais les Memphis Grizzlies réalisent une saison assez solide dans la terrible Conférence Ouest. Avec un bilan à 50% et deux victoires de moins que le huitième, il y a clairement de l’optimisme à avoir pour les prochains mois. Le plus intéressant dans cette équipe c’est qu’ils ont géré avec des leaders qui squattaient l’infirmerie. Ja Morant a déjà manqué huit matchs cette saison et Jaren Jackson Jr. lui, n’a même pas encore pu enfiler son short. Pour une équipe qui doit se coltiner régulièrement les grosses cylindrées de l’Ouest, on a vu mieux comme nouvelles. C’est justement là qu’on peut voir l’excellent travail de Taylor Jenkins qui a su trouver les solutions pour faire step-up tout le groupe. Kyle Anderson, Tyus Jones, Dillon Brooks, Jonas Valanciunas, Grayson Allen, Desmond Bane, Xavier Tillman, autant de joueurs qui ont pu mettre la main à la pâte pour combler les manques et garder Memphis dans la course. Ja Morant étant désormais de retour et dans une forme All-Star, il faut à présent espérer récupérer les derniers absents. Une liste dont on peut désormais retirer le nom de Justise Winslow, ENFIN remis de treize mois d’indisponibilité. Et pourquoi pas bientôt Jaren Jackson Jr ? Adrian Wojnarowski d’ESPN avait expliqué à la mi-février que l’ailier-fort serait de retour un peu après le All-Star Break.

« Je pense qu’il y a de l’optimisme, il y a de l’espoir de le voir… pendant la seconde partie de saison. Le break est du 5 au 10 mars. Un peu après ça. »

Evidemment le Woj’ n’est pas toubib, mais il a peut-être quelques échos sur un éventuel planning pour gérer le retour de la seconde star de Memphis. Taylor Jenkins lui-même a annoncé le retour à l’entraînement du joueur vers le 18 février et même s’il ne s’agit que d’une participation limitée, il y a clairement un début d’optimisme à l’idée de voir bientôt JJJ. sur les parquets NBA. Même en jouant la prudence à fond (virer tous les back-to-backs par exemple), Memphis aura bien besoin de sa présence pour négocier une seconde partie de saison qui s’annonce intense (40 matchs en 68 jours) et particulièrement relevée. Ils ont notamment un énorme road trip entre début avril et début mai avec quinze matchs à l’extérieur en un mois. Autant dire qu’ils n’auront pas besoin de défaire la valise très souvent.

Côté Grizzlies: – 15 matchs en déplacement sur un peu plus d'un mois, va falloir vérifier l'assurance bagages parce que ça va voyager – Damian Lillard vs Ja Morant, y'a une trilogie qui sortira sur Netflix fin-avril – Puis ça va y'a juste deux fois Denver + Milwaukee au milieu pic.twitter.com/2HQHQh1CVr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 26, 2021

Les Grizzlies se préparent pour une seconde partie de saison particulièrement difficile mais la bonne nouvelle c’est qu’ils pourront sans doute compter sur toutes leurs forces pour se battre pour les Playoffs. Justise Winslow a enfin pu enchaîner trois matchs et voilà que Jaren Jackson Jr. n’est plus très loin du but après des mois sur la touche. Pour chopper un spot à l’Ouest, tout est bon à prendre, genre vraiment tout.

