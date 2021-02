LaMelo Ball et les Hornets attaquent le Rookie Trip : James Wiseman, Tyrese Haliburton et Anthony Edwards au menu, le ROY en point de mire

Dès que le calendrier tombe, on arrive toujours au moment où on va checker les duels importants pour le MVP, les rivalités historiques (Lakers, Boston) ou encore les revenge games. Et puis parfois on tombe aussi sur une série de matchs qui pourrait déterminer le futur Rookie Of The Year. LaMelo Ball qui rend visite à Anthony Edwards, James Wiseman et Tyrese Haliburton par exemple ?

Comme d’hab, on vous envoie la blinde de tweets pour vous montrer les moments importants de la saison et en examinant les Hornets, on est tombé sur un détail plutôt anodin : une série de quatre déplacements à venir. Pour le moment, pas de quoi fouetter un chat vous nous direz mais c’est plus fun quand on regarde les différentes équipes concernées : Golden State, Sacramento et Minnesota. On pourrait direct remplacer par James Wiseman, Tyrese Haliburton et Anthony Edwards, soit trois des rookies les plus en vue depuis le début de saison.

Ah oui tiens, au passage. Si vous êtes fan de popcorn et de rookies : – 27 février : LaMelo Ball vs James Wiseman

– 1er mars : LaMelo Ball vs Tyrese Haliburton

– 4 mars : LaMelo Ball vs Anthony Edwards pic.twitter.com/O9dFVGj3YF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 26, 2021

On peut évidemment ajouter à cette liste LaMelo Ball, qui continue de faire du sale soir après soir. Avec presque 15 points, 6 rebonds, 6 passes et une flopée de highlights chaque semaine, le rejeton de LaVar se donne les moyens d’y croire fort. Tout comme la course au MVP, celle pour le ROY ne faiblit pas et les différents affrontements pourraient jouer dans la tête des votants au moment de mettre l’enveloppe dans l’urne. Additionnez A+B et vous comprenez qu’il est indispensable pour le cadet Ball de faire bonne figure dans chacun de ces matchs. A l’heure actuelle, LaMelo figure en bonne place pour la récompense finale mais Tyrese Haliburton brille malgré les défaites de Sacramento et Anthony Edwards semble de plus en plus flippant à mesure que les semaines défilent. Son poster sur Yuta Watanabe lui a notamment permis de marquer les esprits et de gagner quelques projos supplémentaires. James Wiseman est peut-être le plus en retrait de ce groupe, à cause de ses blessures, mais il a encore le temps de refaire son retard dans la seconde partie de saison. On n’oublie pas non plus que le bilan collectif ne garantit pas toujours des points supplémentaires pour aller au bout. Petits exemples sur les dernières années avec Luka Doncic, Karl-Anthony Towns, Andrew Wiggins, Damian Lillard ou encore Kyrie Irving qui ont tous été élus avec des bilans négatifs. Fans des Kings et des Wolves, vous pouvez donc souffler, vos chouchous sont toujours dans la course.

LaMelo Ball et les Hornets vont commencer le Rookie Trip et ça va causer fort pour le ROY. Qui va poser ses parties sur la table avant les autres et fermer la discussion ? On a hâte de le découvrir.