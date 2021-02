Gregg Popovich arrive en Y sur l’autoroute des coachs les plus victorieux all-time : chaud devant !

Pas à pas, Gregg Popovich continue de grimper dans le classement des coachs les plus victorieux. Alors qu’il avait dépassé Jerry Sloan début 2019, il se dirige doucement vers le second rang, au niveau de Lenny Wilkens qui avait fini sa carrière à 1332 wins. Mais le Graal pour Pop serait d’atteindre la 1ère place et de déloger Don Nelson, dont le record est tout aussi atteignable. Allez, on fait le point.

Gregg Popovich : 1293 victoires en Saison Régulière. Une performance assez unique, mais, chose incroyable, deux larrons ont réussi à faire mieux que lui par le passé. Leurs noms ? Lenny Wilkens et Don Nelson, qui sont respectivement à 1332 et 1335 wins en SR. Autant dire qu’une fois après avoir dépassé Wilkens, devenir premier au classement ne devrait être qu’une formalité pour le coach des Spurs. Interrogé sur le sujet par USA Today, Don Nelson avait admis vouloir voir de ses propres yeux Pop prendre la 1ère place.

« Il va l’obtenir [la première place] dans un an voire un peu plus. J’espère qu’il sera toujours là pour qu’il puisse battre le record. Je veux qu’il y parvienne. »

Une récompense tout à fait mérité, lui qui vient d’atteindre la barre des 25 années de coaching en NBA. Un record atteint seulement par huit coachs. A l’heure actuelle, le record de longévité en NBA est détenu par… Lenny Wilkens (32) suivi de Don Nelson (31), tiens donc. Cela voudrait donc dire que Gregg Popovich peut battre leurs records respectifs, avec un nombre moindre de saisons jouées. Ce qui est tout bonnement unique. Au-delà de la SR, on peut mentionner le fait qu’il peut dépasser Pat Riley en termes de nombre de victoires acquises en Playoffs. L’ancien coach des Lakers et du Heat en compte 171, alors que Popovich est déjà à 170. Un record atteignable mais qui dépendra de la capacité de son équipe à jouer les PO cette saison. Actuellement 6ème, la présence des Spurs pour la prochaine postseason est encore à confirmer. En revanche, les 229 victoires en PO de Phil Jackson devraient être plus compliquées à atteindre pour Pop. Costaud le moustachu.

Parmi les autres coachs encore en activité, on peut noter l’entrée de Doc Rivers dans le top 10 des coachs les plus victorieux en SR. Il y a quelques semaines, il a relégué Bill Fitch au 11ème rang. Actuellement sur une bonne saison à la tête des Sixers (1er de la Conf Est), il pourra prétendre à un meilleur classement à l’avenir, selon ses réussites futures. Les records de Rick Adelman (1042 wins) et de Larry Brown (1098) semblent atteignables pour le champion NBA 2008, qui compte 965 wins au total en SR. La barre symbolique des 1000 peut déjà être franchie d’ici la fin de l’année civile. Rick Carlisle, 16ème, continue aussi tranquillement son ascension dans le classement. A surveiller aussi Erik Spoelstra, 27ème. Le coach du Heat peut prétendre sérieusement à de meilleures places s’il continue dans ses standards de performance sur les prochaines années.

En somme, beaucoup de mouvement dans ce classement prestigieux des coachs les plus victorieux. Avec 17 coachs en activité dans le Top 100, nul doute qu’il pourrait y avoir du changement dans les 20-30 premières places d’ici quelques années. La première place pour Pop est un objectif réaliste. A voir s’il pourra continuer à entraîner encore un an ou deux, lui qui a fêté récemment ses 72 ans.

