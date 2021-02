Rui Hachimura de plus en plus sérieux chez les Wizards : pourquoi chercher une troisième star quand le trio Beal-Hachi-Book ne fait que préchauffer ?

Membre de la cuvée 2019 et auteur d’une belle première saison chez les Wizards, Rui Hachimura semble confirmer tout le bien qu’on pense de lui depuis quelques semaines. De plus en plus régulier en attaque et avec une belle marge de progression en défense, il pourrait vite devenir le troisième homme que D.C cherche désespérément.

Depuis le début de saison, on n’a pas cessé de commenter les mauvaises nouvelles qui arrivaient de Washington. La grave blessure de Thomas Bryant, le début de saison catastrophique, le siège chauffant de Scott Brooks, Davis Bertans qui semble être redescendu de son nuage pour compter son oseille amassé cet automne. Bref, c’était la lose totale. Pourtant, depuis quelques matchs, les Wizards vont bien mieux et ils remontent au classement aussi vite que Russell Westbrook remonte le terrain. C’est simple, ils ont gagné six de leurs sept derniers matchs. Si le duo Book et Beal est évidemment à mettre en avant pour cette remontada, un troisième larron commence lui aussi à devenir de plus en plus sérieux dans la capitale fédérale. Lui ? C’est Rui Hachimura. Après la victoire contre Portland, le coach ne manquait pas de superlatifs pour parler de son joueur.

« Tu as été celui qui a fait la différence sur ces deux dernières semaines. »

Brooks aurait aussi ajouté que son poulain était désormais prêt à défendre les cinq postes, ce qui est un pari plutôt audacieux. Si offensivement parlant, l’ailier est toujours dans les mêmes eaux, autour des treize points de moyenne, il commence à gagner en régularité et il n’est plus tombé sous la barre des dix points depuis dix matchs. Défensivement, il a reçu pas mal d’éloges récemment. Il a été envoyé en mission sur du gros calibre à savoir Damian Lillard et LeBron James et il s’est montré à la hauteur. C’est encore lui qui revient gêner Jamal Murray cette nuit sur l’ultime possession même si les Nuggets se sont bien vautrés, il faut le dire.

A l’heure où Washington tente d’être un peu plus sérieux défensivement, il est bon de voir que les plus jeunes sont là pour montrer l’exemple et step-up au bon moment. L’éclosion progressive d’Hachi est d’autant plus intrigante que des rumeurs font état d’un intérêt pour Kristaps Porzingis ces derniers temps du côté de D.C. C’est Chris Crouse de forty eight minutes qui lançait l’idée d’un Big Three à Washington avec le letton en troisième homme. Si les Mavs sont intelligents, ils demanderont le Japonais en contrepartie et les Wizards feraient sans doute une sacrée bêtise. Récupérer un Big man à 30 millions l’année, qui est tout le temps blessé et qui ne défend pas un pet contre un jeune qui ne fait que progresser, ça sent vite le sapin cette histoire. Espérons pour la fanbase que Tommy Sheppard saura laisser le temps à sa pépite de continuer son ascension avant, qui sait, de former un Big Three avec ses deux partenaires du backcourt. Personne n’est prêt pour le trio Beal-Hachi-Book !

Rui Hachimura continue de progresser à Washington et ça fait plaisir à voir. Encore un peu plus de régularité et on pourrait bien découvrir un two-way player de qualité pour les années à venir.

