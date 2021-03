LeBron James et Kevin Durant ont choisi « leurs » All-Stars : first picks pour Giannis et Kyrie, headshot pour Rudy Gobert, et vivement dimanche

En amont de la dernière soirée de cette première partie de saison NBA avait donc lieu la fameuse Draft du All-Star Game, petit évènement qui consiste à faire choisir aux deux capitaines leur roster pour le match des étoiles. Rien de bien exceptionnel mais toujours sympa de retrouver deux des plus grosses stars de la Ligue en mode chill, et toujours sympa, surtout, de tirer des conclusions au moindre mot sortant de leur bouche. On adore ça, alors on y a joué, cette année encore.

LeBron James, Kevin Durant. Peut-être bien les deux meilleurs joueurs de la planète actuellement, le débat est évidemment ouvert, et on rappelle au passage que candidat MVP ne veut pas forcément dire « meilleur joueur », suffit d’avoir fait un peu d’anglais et/ou de basket pour le savoir. Bref, KD et LBJ étaient ce soir face à face mais par écrans interposés, présents en tant que capitaines de leur équipe pour le prochain All-Star Game puisque leaders NBA au nombre de votes des fans. Dimanche d’ailleurs, LeBron jouera, même si ça ne l’enchante visiblement pas, mais Kevin, lui, restera sur la touche, blessé et absent des parquets depuis – déjà – bientôt un mois. Jayson Tatum remplacera donc le MVP 2014 comme titulaire représentant l’Est mais c’est bien ce dernier qui a eu l’honneur cette nuit de composer « son » équipe, dans une passe d’arme avec LBJ que l’on attendait détendue et pleine de trashtalking.

Résultats des courses ? LeBron qui part sur Giannis, KD qui ne veut pas froisser son pote Kyrie, LeBron qui réunit Nikola Jokic et Luka Doncic dans un même roster, KD qui pick évidemment James Harden, puis le clou du spectacle, ce qui fait le plus parler ce matin : les deux coquins qui sélectionnent Donovan Mitchell et surtout Rudy Gobert en dernier, tant pis si l’on parle des deux meilleurs joueurs de la meilleure équipe de la Ligue, et spéciale dédicace à un LeBron James malicieux qui déclarera avoir besoin de taille dans sa raquette avant de préférer… Domantas Sabonis à Rudy Gobert. Parce qu’il est plus petit que Rudy t’sais, toussa, enfin bref.

Une petite sauterie annuelle sans trop de folie mais qui marque officiellement la fin du Part I de cette saison régulière 2020-21 et dans le même temps, l’ouverture de ce qui est censé être le week-end le plus dingue de l’année en NBA. ce sera un peu différent cette saison, on espère juste que Rudy Gobert aura le droit de parler à ses coéquipiers.