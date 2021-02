Zion Williamson pourrait participer au concours de dunks du All-Star Game : la hype est bien présente mais les arceaux ont très peur

Récemment sélectionné pour participer au All-Star Game, Zion pourrait aussi travailler à la mi-temps du match des étoiles puisque le concerné a déclaré « ne pas encore savoir s’il allait participer au concours de dunk », sous-entendant donc qu’il y a une possibilité qu’il le fasse. HYPE !

On ne sait toujours pas qui participera au concours de dunk cette année, qui pour rappel prendra place pendant la mi-temps du All-Star Game, le 7 mars prochain, mais une chose est sûre, s’il y a bien un mec qu’on a bien envie de voir enchaîner les gros tomars c’est Zion Williamson. Le sophomore, qui s’était fait un nom dans la planète basket grâce à ses dunks d’une violence inouïe au lycée, pourrait donc participer au concours le plus mythique du sport américain puisque le joueur des Pelicans a déclaré qu’il ne savait pas encore s’il allait participer au concours de dunk… ce qui veut dire qu’il n’a PAS exclu l’idée d’y concourir. C’est toute une hype qui remonte pour un ASG pas forcément des plus excitants quand on connait toute la situation qui l’entoure, et même si l’on regardera la rencontre d’un seul œil, soyez certains qu’on convoquera toute la famille à la maison si le cyborg est présent au Slam Dunk Contest.

Also today: First-time West All-Star Zion Williamson did NOT rule out participating in the NBA Dunk Contest that will be staged at halftime of the March 7 game in Atlanta https://t.co/y8d5FPLIpA — Marc Stein (@TheSteinLine) February 24, 2021

Dunkeur unique, Zion est capable de sauter comme un kangourou malgré ses 128 kilos, rendant ses dunks d’une férocité addictive. On ne se lassait déjà pas de ses compilations de dunk au lycée quand il écrasait de pauvres gamins venus taper un basket entre deux cours de maths, et son adaptation à la NBA a finalement été assez rapide. Plusieurs fois on a vu l’ancien Duke partir casser le cercle en contre-attaque ou aplatir la balle sur un alley-oop de l’ami Lonzo, et on se rappelle également du Rising Star Challenge de la saison dernière, quand Zion Williamson et ses potes avaient improvisé un dunk contest dans la dernière minute du match. Zion Williamson nous avait alors gâté avec un 360 windmill qui montrait tout le côté freak du bonhomme. Cependant, il n’était pas parvenu à conclure et au lieu de ça, la balle avait rebondi sur l’arceau avant de revenir dans les mains de son coéquipier d’un soir Jaren Jackson Jr., situé dans… la moitié de terrain adverse. Trop. Violent. La suite ? Une nouvelle tentative pour Williamson, avec un public de Chicago de plus en plus hypé. Le numéro un de la Draft 2019 avait alors fait rebondir la balle contre la planche et tenté un rider un peu court. Vous connaissez l’expression, « a million dollar move with a cent finish » ? On est un peu dans ce cas-là, même si les ratés de Williamson sont plus spectaculaires que la plupart des dunks réalisés par des humains à peu près normaux. On espère pour le Pelican qu’il arrivera cette fois-ci à concrétiser ces meurtres au niveau de l’arceau, même si le fait de faire le concours à la mi-temps n’aidera pas à la qualité de l’événement si les participants ont joué avant et ressentent un peu de fatigue. Quoi qu’il en soit, Zion est un véritable monstre athlétique et on connaît tous sa capacité à maltraiter les arceaux avec une violence rare. Le voir au concours de dunk serait logique quand on connait l’historique du garçon avec les rims, à voir si ce sera cette année ou dans un futur proche avec, on l’espère, des spectateurs dans la salle pour retenir leur souffle à chaque tentative d’assassinat de la pépite de New Orleans.

All the dunks attempted by Zion Williamson & Ja Morant at the end of the game.. wish they had went in🔥 pic.twitter.com/KsUctpiSPM — The Hoop Network (@TheHoopNet) February 15, 2020

Zion pourrait donc participer au concours de dunk et le concerné a l’air de ne pas avoir encore pris sa décision. Nous on ne dit évidemment pas non, même si on aurait préféré voir Zanos faire du sale au panier dans une salle… remplie.