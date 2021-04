Anthony Davis va faire son grand retour ce soir : voilà, ça c’est le genre de nouvelle que l’on aime entendre

Elle était attendue par toute la planète basket cette nouvelle, et l’heure est enfin arrivée. Anthony Davis va rejouer un match de basket après plus de deux mois d’absence. La superstar fera son grand retour sous le maillot des Lakers cette nuit contre Dallas à 3h30.

La nouvelle a été annoncée via ESPN hier. Et on peut dire qu’il nous avait manqué l’Unibrow, victime d’une blessure au mollet/tendon d’Achille le 14 février dernier. Il lui aura fallu deux bons mois pour se rétablir. Pendant ce temps, Monsieur aura tout de même manqué à cet effectif des Angelinos. Les Lakers ont joué 30 matchs, gagné 14 et donc perdu 16. Ils sont ainsi passés de la deuxième place de la Conférence Ouest à la cinquième, perdant (momentanément) l’avantage du terrain, quand bien même il y en ait un. Une chute donc somme toute logique, mais qui fut tout de même ralentie par ces fameux lieutenants, qui ont fait en sorte de maintenir la franchise à flot. On pense ici à des Kyle Kuzma, Andre Drummond, Dennis Schroder et Montrezl Harrell, mais aussi à Talen Horton-Tucker, Kentavious Caldwell-Pope ou encore Markieff Morris et le nouveau Ben McLemore. Une belle prise de responsabilité de la part de tout ce beau monde, avec en tête Frank Vogel, qui a réussi à composer une équipe au bilan quasiment équilibré malgré l’absence de Davis puis celle de LeBron James, forfait depuis le 21 mars. Le retour de Davis – 22,5 points, 8,4 rebonds et 1,8 contre en 23 matchs cette saison – va forcément faire du bien à cette équipe des Lakers, même s’il ne faut pas s’attendre à le revoir faire ses chiffres de suite. AD va revenir en douceur tout en essayant de créer des automatismes avec la nouvelle recrue à l’intérieur, Andre Drummond, eux qui n’ont toujours pas joué un match ensemble.

« Je pense que nous allons nous adapter assez rapidement l’un à l’autre parce que nous sommes tous les deux des gars qui veulent apprendre l’un de l’autre et qui veulent gagner. Et quand vous avez deux gars qui veulent gagner, vous trouvez les moyens de le faire. » – Anthony Davis.

Attention, ne sortez pas les confettis et les petits chapeaux trop vite tout de même. Avant de revoir du grand Anthony Davis, il va falloir que son corps se réhabitue à l’intensité des matchs. Frank Vogel, coach des Lakers, a d’ores et déjà prévenu qu’il ne jouerai que quelques minutes dans un premier temps, histoire de reprendre le rythme.

« Si vous êtes absent aussi longtemps, il faut généralement deux semaines, pour être honnête, pour sentir que vous avez vos jambes et que vous avez retrouvé votre rythme et votre timing, ainsi que pour travailler avec de nouveaux coéquipiers [ndlr. : Andre Drummond] ».

Une quinzaine de minutes en tant que titulaire, voilà ce qui est prévu pour AD contre Dallas ce soir et samedi. On va y aller mollo chez les Lakers, qui veulent avant tout voir Anthony Davis au top pour les Playoffs. À noter que LeBron James est toujours absent et ne sera de retour que d’ici deux semaines environ suite à son entorse de la cheville. Les retours dans le roster des Lakers se font donc petit à petit, mais se font. Le temps que tout le monde reprenne du poil de la bête, pour aller défendre le titre conquis l’an passé dans la bulle d’Orlando.

Anthony Davis va enfin rejouer à la grosse balle orange. Temps de jeu limité certes, mais de quoi hyper toute une Lakers Nation et les fans de basket. Alors on ne loupe absolument pas ce rendez-vous la nuit prochaine face à Dallas. Appréciez la prochaine phrase. Anthony Davis est de retour, pour notre plus grand plaisir.

Source texte : ESPN