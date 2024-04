Oscar Tshiebwe nommé Rookie of the Year en G League

Ancien joueur de l’année en NCAA en 2022, le Congolais des Mad Ants de Fort Wayne Oscar Tshiebwe repart avec le trophée du Rookie de l’Année en G League. Attendez de voir les stats du bonhomme, vous allez comprendre.

C’est le premier jouer à ne pas se faire drafter malgré une saison où il est élu joueur de l’année en NCAA, le même trophée qu’ont reçu Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar et Tim Duncan. Il faut dire qu’Oscar Tshiebwe a eu un parcours particulier. Il commence le basketball à 14 ans, et rejoint les Etats-Unis pour y jouer à peine un an plus tard, repéré par Bismack Biyombo. S’ensuivent deux saisons aux Mountaineers de Virginie Occidentale puis deux saisons à Kentucky où il termine deux fois de suite meilleur rebondeur de toute la NCAA. Parce que oui, la grande spécialité d’Oscar, ce sont les rebonds.

Four guys is still not enough against Oscar Tshiebwe 😂😂 pic.twitter.com/5KTpYxakdG

— Cats Coverage (@Cats_Coverage) March 31, 2024



Signé en two-way contract par les Pacers cette année, Oscar Tshiebwe enchaîne les allers-retours entre Indianapolis et Fort Wayne où il enchaîne les matchs en 20 points et 20 rebonds pour les Mad Ants, l’équipe de G League affiliée aux Pacers. Il faut dire qu’il avait posé les bases dès la première rencontre, en envoyant 33 points et 23 rebonds. En 23 matchs avec la G League, il prend 16 rebonds de moyenne ! Tu parles d’un glouton ! Ajoutez à cela 16,2 points de moyenne à 55,7% au tir et vous avez un des tout meilleurs intérieurs de la G League. Ses performances lui donneront le droit à huit apparitions avec les Pacers cette saison.

A BIG season from Big O!

After averaging 16.2 PTS & 16.2 REB, leading the G League in rebounding, and posting four games with 20+ PTS & 20+ REB, @TheMadAnts and @Pacers Two-Way center Oscar Tshiebwe (@Oscartshiebwe34) is your 2023-24 @Kia NBA G League Rookie of the Year! pic.twitter.com/1eV9aTx7t7

— NBA G League (@nbagleague) April 2, 2024

Déjà éliminé de la post-season de G League par les Delaware Blue Coats, Oscar Tshiebwe sera de retour la saison prochaine, c’est certain. Les Pacers tiennent un sacré espoir dans leur reconstruction, qui pourrait bien leur rendre des services en sortie de banc. Est-ce qu’il serait pas là le nouveau Paul Reed ?

Oscar Tshiebwe receives his G-League ROTY trophy 🏆 pic.twitter.com/5USnMalwUf

— Cats Coverage (@Cats_Coverage) April 3, 2024