Quel remplaçant pour Steve Clifford chez les Hornets ?

Après l’annonce faite hier par les Hornets du retrait de Steve Clifford à l’issue de la saison, pour un poste dans le front office de la franchise, Charlotte va entamer sérieusement ses recherches pour trouver le prochain tacticien de l’équipe. Plusieurs noms sont déjà sur les tablettes selon ESPN, dont celui de Jordi Fernandez, assistant chez les Kings et entraîneur principal du Canada.

Qui va récupérer un groupe composé de jeunes profils à développer ? Quelqu’un qui sait s’en occuper. Ça peut couler de source, mais c’est bien ce que veulent les Hornets. Un tacticien capable de prendre en charge des jeunes et de les faire progresser. L’idée est aussi d’insuffler une nouvelle dynamique, pour un groupe qui n’a connu que les profondeurs de l’Est ces dernières années malgré la présence de LaMelo Ball, All-Star en 2022. Souvent blessé (seulement 22 matchs cette saison), la gestion physique du meneur sera un point clé de la mission du prochain titulaire au poste de coach.

Ainsi, ESPN rapporte que la direction de Charlotte vise plusieurs profils d’assistants, tels Jordi Fernandez, entraîneur espagnol actuellement chez les Kings et coach de la belle sélection du Canada. On retrouve aussi sur la liste (proposée par The Charlotte Observer) les noms de Kevin Young (Suns), Chris Quinn (Heat), Charles Lee (Celtics), mais aussi Will Weaver (Nets) et Sean Sweeney (Mavericks) . Ces recherches sont bien sûr préliminaires, puisque l’été sera l’occasion d’ajouter des noms de coachs actuels sur la liste des candidats.

Les Hornets auront de la concurrence, puisque Brooklyn et Washington comptent aussi recruter un entraîneur durant la trêve estivale. L’un des points forts du projet de Charlotte ? La présence de Brandon Miller, rookie aux statistiques plus que solides qui a tout pour devenir un élément incontournable de la franchise ces prochaines années, et d’un jeune à fort potentiel qui arrivera en juin via la Draft.

