Flashback 2020-21 : quand LaMelo Ball devenait le plus jeune joueur à claquer un triple-double, avec Luka et LeBron dans le rétro

Désigné Rookie de l’Année au terme de la saison 2020-21, LaMelo Ball n’a pas perdu de temps pour s’imposer chez les grands malgré les doutes que certains pouvaient avoir à son sujet. Parmi les perfs marquantes du bonhomme l’an passé, et il y en a eu pas mal, celle du 9 janvier face aux Hawks nous vient tout de suite à l’esprit. Et pour cause, il a marqué l’histoire ce soir-là.

Pour revivre l’exploit à chaud, c’est par ici

Ce n’est pas donné à tout le monde de lâcher un record de précocité en NBA. Mais LaMelo Ball fait partie de ces phénomènes qui n’ont pas le temps, de ces pépites qui cochent les cases très vite et qui apprennent à vitesse grand V. Le 9 janvier dernier, contre les Hawks de Trae Young, John Collins et Cie, le frère de Lonzo frappe très fort et donne un gros aperçu des choses à venir. Dixième match NBA seulement, même pas 20 piges, et le gamin sort une performance à 22 points, 12 rebonds et 11 caviars en 31 minutes pour guider ses Hornets vers la win. Une perf’ de patron, qui plus est en sortie de banc parce qu’à l’époque, LaMelo n’est pas encore un titulaire indiscutable. Ses qualités de playmaker sont par contre déjà évidentes et Ball régale du début à la fin à travers sa vision de jeu ainsi que son énergie et le rythme qu’il amène. Terry Rozier, P.J. Washington, Caleb Martin, Gordon Hayward… les nouveaux copains du rookie profitent des ouvertures créées par le numéro 3 de la Draft 2020, très inspiré quand il s’agit de faire la bonne passe au bon moment. À ça, vous ajoutez donc une production offensive très propre, avec un très joli 9/13 au tir dont 3/5 du parking. En réussite avec son tir extér’ et surtout tranchant en pénétration, Ball prouve qu’il est capable de peser au scoring, et avec efficacité s’il vous plaît. LaMelo est d’ailleurs tellement inspiré qu’il tape ses trois doigts contre la tempe, Carmelo Anthony style. This kind of night.

« Un rookie de 19 ans ne ressemble pas à ça. Ce que vous voyez, c’est rare. » – James Borrego, coach des Hornets

22 points donc, 11 passes décisives, et 12 rebonds pour compléter une magnifique ligne de stats. La maturité et la confiance du bonhomme sautent aux yeux, et LaMelo Ball vient officiellement de marquer l’histoire. À seulement 19 ans et 140 jours, le rookie des Frelons devient le plus jeune joueur all-time à sortir un triple-double. Oui, LE plus jeune. Devant les Magic Johnson, LeBron James ou encore Luka Doncic. Et ça, ce n’est quand même pas rien. Le précédent record était détenu par un certain… Markelle Fultz (oui bon, on sait, le nom est moins bling bling que les monstres cités juste au-dessus), qui avait réalisé un match en trois dimensions à 19 piges et 317 jours.

Les plus jeunes joueurs à réaliser un triple-double en NBA :

LaMelo Ball, 19 ans et 140 jours

Markelle Fultz, 19 ans et 317 jours

Luka Doncic, 19 ans et 327 jours

Lonzo Ball, 20 ans et 15 jours

LeBron James, 20 ans et 20 jours

Pour la petite histoire, sachez que la veille de ce match contre les Hawks, LaMelo Ball était passé à seulement un assist d’un triple-double contre les Pelicans. Ce n’était donc que partie remise, même si ça aurait été une belle histoire de réaliser son premier TD contre son frangin Lonzo.