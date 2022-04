Après la victoire des Nets hier, les Hawks et les Hornets s’affrontent cette nuit pour savoir qui jouera contre les Cavaliers. La State Farm Arena, antre de Trae Young, reçoit LaMelo Ball et sa clique. Un duel de jeunes stars dans un match à enjeu et qui s’annonce spectaculaire pour notre plus grand plaisir.

Le Game 2 de ce play-in tournament de l’Est s’annonce complètement fou. Deux équipes qui se ressemblent jouent une place pour leur survie dans ces Playoffs 2022. Attaque de feu, défense (très) perfectible, voilà comment on pourrait résumer grossièrement le jeu de ces deux franchises. Depuis le début de la saison, la raquette des Hornets est un véritable Airbnb, on y entre et en sort comme on veut. En forme en ce moment, Clint Capela devrait se régaler au scoring et au rebond. Mais les Hawks ne sont pas mieux pour autant. En fin de saison, les retours de blessures de De’Andre Hunter et Onyeka Okongwu ont fait du bien à cette défense en piteux état, mais cela n’a pas réglé tous les problèmes. Trae Young connaît toujours des difficultés dans ce secteur, tout comme ceux qui l’entourent. Sont appelés à la barre : Bogdan Bogdanovic, Kevin Huerter et Danilo Gallinari. En résumé, nous avons face à face deux franchises se situant dans le dernier tiers du classement des defensive rating (22 pour les Hornets, 26 pour les Hawks). Pour pallier cela, les deux équipes attaquent remarquablement bien. Trae Young, LaMelo Ball, Miles Bridges, Kevin Huerter, Terry Rozier sont autant de noms que de scoreurs formidables. Les deux jeux offensifs sont très complets et vont certainement mener à un spectacle géant ce soir. Il n’est pas impossible de voir Ice Trae envoyer Capela sur orbite avant que LaMelo fasse de même avec Bridges. Sur le papier, ce soir c’est : le fond de jeu du All-Star Game avec moins de superstars, mais avec un véritable enjeu.

Cette match-up avantage tout de même Atlanta. Les Faucons jouent à domicile, ont l’expérience de cette magnifique finale de conférence de la saison dernière et possèdent le meilleur joueur de la partie. En octobre, l’effectif des Hawks se sentait blasé de la saison régulière et voulait rejouer des matchs de Playoffs. Même si ce n’est pas encore le cas cette nuit, l’enjeu reste de taille. À eux de prouver que ce n’était pas un coup de chance l’an passé et que cette équipe est vraiment faite pour les grands moments. Charlotte se retrouve dans la même situation qu’en 2021. Un Game 2 de play-in à jouer avec cette pression de partir en vacances une nouvelle fois début avril. L’équipe est légèrement différente. Mason Plumlee, Montrezl Harrell et Kelly Oubre Jr. ont rejoint les rangs des Frelons. En parallèle, LaMelo Ball et Miles Bridges se sont nettement améliorés. Seul Gordon Hayward manque une nouvelle fois à l’appel pour blessure. Les Hornets ont des arguments pour y croire, mais Atlanta reste favori.

Bien en dessous des attentes, les Hawks doivent se sortir du piège du play-in. Cela passe forcément par une victoire ce soir contre les Hornets à domicile. Attention à la piqûre des frelons de type LaMelo Ball, une espèce rare mais très dangereuse. On se donne rendez-vous à 1h pour du grand spectacle.