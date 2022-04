Aïe aïe aïe, voilà le genre de nouvelle que l’on n’aime jamais entendre. Gordon Hayward, revenu il y a moins d’une semaine après plus d’un mois et demi d’absence, est… déjà éloigné des parquets, la faute à un pied gauche qui fait encore des siennes. À quelques jours du play-in qui verra les Hornets se déplacer à Atlanta, Charlotte s’en serait bien passé.

Nous vous en parlions il y a quelques jours, comme quoi les choses vont parfois très vite. Revenu de plusieurs semaines de blessure elles-mêmes précédées de plusieurs semaines de blessure elles-mêmes précédées de… bref, Gordon Hayward était accueilli comme un renfort de poids pour les Hornets. Eh oui, à quelques jours du play-in, un garçon qui tourne à 15,9 points, 4,6 rebonds et 3,6 passes n’est pas le genre de luxe dont on se prive. Cependant, ce que nous vous expliquions aussi, c’est le difficile équilibre que Charlotte devait trouver entre faire jouer son ailier pour aider le groupe et lui permettre d’être en position correcte à l’orée d’un play-in capital pour les gars de Caroline du Nord. La nouvelle est tombée via The Athletic et elle sent le lait oublié un peu trop longtemps dans le fond du frigo : inconfort sérieux au pied gauche pour Gordon, absence indéfinie (donc play-in inclus), et première évaluation de sa situation physique sous… deux semaines, autant dire que ses chances de rejouer cette saison sont très minces.

The Hornets will not have Gordon Hayward in the Play-In Tournament as he is out indefinitely with continued discomfort in his left foot, the team announced on Sunday. He will have a cast put on to immobilize his foot and will be re-evaluated in two weeks.https://t.co/oSOpu18jHe — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) April 10, 2022

Ainsi, on s’approche du tout faux pour les Frelons : non seulement ils sont, à l’heure où ces lignes sont écrites, dixièmes de l’Est et donc forcés de se déplacer et gagner par deux fois pour voir la couleur des Playoffs, de l’autre car Gordon est blessé et que le coach James Borrego perd l’un de ses plus importants lieutenants potentiels. On imagine mal, dansl a situation actuelle, les Hornets se dépêtrer d’un éventuel parcours du combattant la semaine prochaine mais pour autant, il faut également relativiser en ayant bien en tête que Gordon Hayward, c’est « seulement » 49 matchs joués cette saison. Ça veut dire quoi ? Tout simplement que LaMelo et compagnie ont par la force des choses dû composer près de la moitié de la régulière sans lui.

La poisse pour Charlotte. Les Hornets connaissaient les risques liées au corps d’Hayward et ils ont ainsi agi en connaissance de causes. Puisque les certitudes d’hier ne sont pas celles d’aujourd’hui, ce sera donc sans la mèche qu’il faudra composer lors du play-in. Courage les Frelons, et all-in sur les machines à highlights.

Source texte : The Athletic