Gordon Hayward enfin de retour avec les Hornets : et si Charlotte tenait son facteur X pour ramener les Playoffs en Caroline du Nord ?

On s’approche de la définition d’une bonne nouvelle. Selon l’incontournable Adrian Wojnarowski, les Hornets pourront compter sur Gordon Hayward dès ce soir pour un épineux déplacement à Philadelphie. À une heure où Charlotte lutte pour s’épargner un parcours difficile au Play-in, nul doute que ce retour fera du bien, mais attention à ne pas se précipiter.

Oh que ça doit souffler un coup en Caroline du Nord, à commencer par James Borrego, le technicien des Frelons. À l’aube d’un road trip en mode juge de paix à deux semaines des Playoffs, l’un des marqueurs les plus prolifiques de l’effectif est annoncé comme prêt à en découdre. Pour rappel, Gordon Hayward c’est 16.1 points, 4.6 rebonds et 3.6 passes de moyenne cette saison, donc loin d’être dispensable dans le contexte actuel. Blessé depuis le 7 février dernier et un mauvais contact avec Gary Trent Jr. lors du match face aux Raptors, l’ailier souffrait d’une entorse. Passé par la difficile (et très relou) étape de la botte de marche, il s’en était délesté début mars, pour revenir progressivement à l’entraînement individuel puis collectif. Pour autant, il faudra être vigilant côté staff médical car Gordon et les blessures, c’est une (triste) histoire d’amour. Seulement 45 rencontres de régulière disputées cette saison, alors pas question d’être trop sollicité non plus. Le joueur avait d’ailleurs enchaîné les matchs sur le banc à cause de douleurs au pied droit avant d’être blessé, sans compter deux passages en protocole COVID. Paye ta poisse.

Charlotte Hornets forward Gordon Hayward — upgraded to probable — indeed plans to make his return to the lineup vs. Philadelphia on Saturday, sources tell ESPN. Hayward’s missed 22 games with an ankle injury and returns to a team that’s won 8 of 10 and moved into tie for 8th. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 1, 2022

Le retour du plus roux des frelons se fait néanmoins dans un contexte plutôt favorable, puisque les Hornets restent sur huit succès en dix matchs, bien emmenés par le duo Miles Bridges – LaMelo Ball. Mais comme dit plus haut, c’est un gros road trip qui attend Charlotte, genre hardcore. Mouillez-vous la nuque car sur les quatre prochains matchs, c’est déplacement chez les Sixers, puis à Miami et enfin à Chicago. Il y aura Orlando et Washington à la maison pour souffler un peu, n’empêche que la fin de saison de Gordon et ses potes est réglée sur le mode « difficile ». Compliqué dans ces conditions d’imaginer un Hayward envoyant du pâté 40 minutes dès ce soir. Pour autant, il faut insister sur l’importance du bougre : sans lui, LaMelo et compagnie affichent un sale bilan de 9 victoires pour 19 défaites cette saison, ça vous laisse prendre la mesure de l’enjeu. Entre apport potentiel et risque de rechute, c’est donc un sacré numéro d’équilibriste qui attend le joueur et son staff… Et contrairement à la situation similaire de Stephen Curry, blessé récemment et qui ne rejouera pas avant les Playoffs, les Hornets eux n’ont aucune garantie d’y participer.

Jouer et tout miser sur les victoires, quitte à risquer la rechute plus ou moins grave ? Miser sur la bonne forme des copains pour prendre le temps de revenir progressivement ? Chaque option est risquée et pleine d’inconnues. La seule constante, c’est que la saison de Charlotte peut être pliée dans 15 jours. Bon courage au staff, car ça sent le mal de crâne !

Source texte : Twitter @Wojespn/Charlotte Observer