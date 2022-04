Chris Paul dépasse Gary Payton au classement des meilleurs pickpockets : 2446 ballons chourés, 4ème place all-time, CP3 continue d’écrire son histoire

Chris Paul a profité du match contre Memphis pour écrire un nouveau chapitre de sa riche histoire en NBA. Avec 3 steals supplémentaires, il est devenu le quatrième intercepteur all-time, dépassant un certain… Gary Payton.

La défaite contre l’équipe B de Memphis et sa prestation moyenne risquent de ne pas faire sourire le compétiteur acharné qu’est Chris Paul mais tout ne sera pas à jeter dans ce match. Ok, le record de victoires à l’extérieur n’est désormais plus atteignable mais cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas dépoussiérer quelques bouquins d’histoire pour autant ! Il ne lui manquait que deux interceptions pour rattraper Gary Payton au classement des pickpockets all-time et CP3 n’a pas fait les choses à moitié en piquant 3 fois la gonfle… avant la pause, ce qui lui permet donc de prendre la place du Glove dans la hiérarchie. Chris Paul cumule ainsi 2446 ballons chourés en carrière, et ça le place au quatrième rang derrière Michael Jordan, Jason Kidd et John Stockton.

Already with 3 steals in the first half! CP3 just stole 4th place on the @NBA all-time steals list. 👋 pic.twitter.com/GZPSC7foaG — * – Phoenix Suns (@Suns) April 2, 2022

La réputation défensive de Chris Paul n’est plus à faire et on ne va pas revenir sur tout ce qui a déjà été accompli jusque-là. Au lieu de ça, on préfère jouer à Madame Irma et tenter de se projeter sur la suite. Avec 1,8 interception par match sur l’exercice actuel, le Point God prouve qu’il est toujours aussi tenace malgré ses 36 printemps et cela pourrait lui ouvrir encore un peu plus la voie jusqu’au podium des meilleurs voleurs de ballons all-time. Michael Jordan n’a que 68 steals d’avance au classement et il devrait donc être mis dans le rétro lors de la saison 2022-23. Avec 240 interceptions d’avance, Jason Kidd est pour le moment protégé mais CP3 a encore le temps pour le dépasser, possiblement en 2024 s’il évite les blessures. Concernant John Stockton par contre, ça semble bien compliqué. Le meilleur passeur ET intercepteur de l’histoire a sorti du très (très) lourd et il compte près de 600 steals supplémentaires par rapport à J-Kidd… En gardant sa moyenne sur cet exercice (1,8 pour rappel), le Point God aurait donc besoin de 455 matchs pour déloger Stockton, soit l’équivalent de 5 saisons et demi sans la moindre blessure (bon courage), ce qui le ferait donc jouer jusqu’à ses 41 ans. Autant dire qu’on ne misera pas tout notre PEL sur ce scénario bien hypothétique mais, qui sait, CP3 nous sortira peut-être un nouveau tour de son chapeau de Point God.

Au revoir Gary Payton, Chris Paul est le nouveau numéro 4 dans la hiérarchie des meilleurs intercepteurs all-time. Le meneur des Suns tentera évidemment d’aller chercher les trois légendes qui se tiennent encore devant lui mais, avant ça, CP3 va tenter d’aller faire un tour à la bijouterie.