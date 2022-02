Gordon Hayward absent indéfiniment : entorse des ligaments de la cheville pour l’ailier des Hornets, comment dit-on « sale timing » en frelon ?

Aïe, aïe, aïe. La nouvelle est tombée concernant la blessure de Gordon Hayward, c’est une entorse des ligaments de la cheville gauche. L’ailier des Hornets est listé out indéfiniment, une lourde breaking qui ne fait pas les affaires de Charlotte. Débrief.

Qu’est-ce que l’on a flippé quand on a vu, lundi dernier, Gordon Hayward rester au sol face aux Raptors. Il faut dire que son passif vis-à-vis des grosses blessures n’est pas des plus rassurants. Et même si finalement, ce n’est pas aussi grave qu’en 2017, l’IRM n’ayant révélé « qu’une » entorse des ligaments de la cheville gauche, il y a fort à parier que nous ne reverrons pas Gordon Hayward avant la fin de saison.

Si l’on peut considérer que, cette saison, Gordon Hayward est essentiel dans le système offensif des Hornets, ce constat diffère selon les points de vue. Sur la saison 2021-22, l’ailier possède en effet le quatrième plus gros temps de jeu de l’effectif (34 minutes par match) et avec 16,1 points par match, il représente 21,1 % du scoring de Charlotte. Au-delà même des points marqués, H2O est actuellement le troisième meilleur passeur de l’équipe (3,6 assists par match) et lorsqu’il se trouve sur le parquet, 16,1% des paniers inscrits proviennent de ses offrandes. Le trentenaire réalise cependant l’une de ses pires saisons en termes d’impact. En témoigne son PER (player efficiency rating) – ou « taux d’efficacité » – qui ne s’élève qu’à 15,5, ce qui est insuffisant pour son statut. Quand on voit que des joueurs comme Hamidou Diallo ou Trey Lyles – avec tout le respect que l’on leur doit, c’est-à-dire très peu – sont plus efficaces, bah c’est plutôt dommage. De surcroit la production défensive de l’ailier des Hornets est assez médiocre. Son manque d’impact peut même être quantifié grâce à son net rating sur l’ensemble de la saison. Cet indice statistique expose la différence entre l’offensive rating et le defensive rating d’un joueur. Sur la saison 2021-22, le net rating de Gordon Hayward est de -0.2, ce qui signifie que, même si d’un côté du terrain l’ami Gordon est très productif, son manque d’implication en défense fait de lui un joueur à l’impact quasi nul, voire négatif sur son équipe.

Les Frelons sont certes l’une des belles surprises de cette saison, grâce notamment à un LaMelo Ball étoilé ainsi qu’un Miles Bridges dans la course au trophée de MIP, mais l’équipe connaît une période assez compliquée et la blessure de Gordon Hayward ne va pas forcément arranger les choses. Sur l’ensemble de la saison, les Hornets ont une bonne attaque avec le onzième offensive rating de la Ligue (111,4 points par match). Néanmoins, s’il attaque bien, l’effectif de James Borrego a décidé de rendre hommage aux Village People en reproduisant la chorégraphie de YMCA sur chaque phase défensive. Et puis, ces derniers temps, Charlotte n’attaque même plus correctement. L’équipe a chuté à la 25ème place au niveau de l’offensive rating. Résultat, sept défaites sur les dix derniers matchs. Outre la baisse de régime en attaque, on ressent de plus en plus le manque d’un vrai intérieur, qui résoudrait pas mal de problèmes tels que le rebond ou la défense. Aujourd’hui, c’est Miles Plumlee qui occupe le poste, et même si l’on apprécie le joueur, sa véritable place est sur le banc d’un franchise qui joue la postseason. À moins de 48 heures de la trade deadline, les Hornets devraient certainement se positionner sur un pivot. Les rumeurs mentionnent ainsi Myles Turner, mais avec le trade entre les Kings et les Pacers survenu hier, il semble désormais peu probable de voir le géant partir de l’Indiana cette saison. Il reste toutefois plusieurs alternatives pour Mitch Kupchak : Christian Wood (Rockets) ou Richaun Holmes (Kings).

En grandes difficultés ces derniers temps, les Charlotte Hornets viennent de perdre leur homme à tout faire, en la personne de Gordon Hayward. Cette perte devrait sûrement motiver le front office à réaliser quelques mouvements avant la deadline de ce jeudi. Et qui sait, les joueurs se sortiront peut-être les doigts en défense.