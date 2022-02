Les Hornets patinent dans la semoule : cinq défaites de suite et un calendrier pas facile à venir, il s’agirait de ne pas caler en pleine montée

Ça y est, on arrive dans la traditionnelle période où les Frelons s’essoufflent et où l’absence de certains ingrédients (comprendre « un pivot ») pour garder une bonne dynamique toute la saison se fait sentir. Cinq défaites de suite ça arrive à des gens très bien, mais avec le calendrier qui arrive… l’addition pourrait être salée.

Tiens, on apprenait hier en début de soirée que LaMelo Ball était sélectionné pour le All-Star Game en l’absence de Durant. Quelques heures plus tard, cette première sélection aurait pu donner un extra-boost au meneur et à sa franchise pour affronter les Raptors… mais il n’en fut rien. Ses 15 points et 9 passes avec un vilain 5/19 au shoot n’ont pas suffisamment aidé son équipe, comme depuis cinq matchs les Hornets ont perdu et comme depuis cinq matchs, scorer plus de 100 points est devenu compliqué. 101 pions cette nuit c’est vrai, mais sur la série de défaites en cours c’est seulement 97 points inscrits en moyenne pour les hommes de James Borrego. Loin des standards entrevus depuis le début de saison donc, puisque Charlotte reste à ce jour la deuxième meilleur attaque de la Ligue avec une moyenne de 113,3 points inscrits par match. La méforme se ressent même sur le banc où l’on voit surgir un peu de frustration, le rookie James Bouknight ayant par exemple complètement dégoupillé contre le Heat samedi dernier en cherchant à s’en prendre à son coach James Borrego avant d’être ramené dans les vestiaires par la sécurité. Si même entre « James B. » on ne s’entend pas c’est que rien ne va plus.

Il faut dire qu’en ce moment… les leaders de la ruche ne sont pas très en formes et ne parviennent pas/plus à porter le groupe. Malgré une perf à 38 points dans une défaite contre les Celtics la semaine dernière, LaMelo Ball est par exemple devenu moins omnipotent qu’à son habitude. Autour de lui, même s’il a scoré 25 points hier soir, Miles Bridges est largement en dessous des standards au scoring sur ces derniers matchs et Terry Rozier est bon sans avoir un impact suffisant sur les rencontres et dans cette situation, le retour timide de Gordon Hayward n’aide pas non plus. Loin d’être la pièce maîtresse de l’équipe mais fluidifiant le jeu et brillant de régularité en temps normal, GH a été très maladroit depuis son retour du protocole Covid (4/23 au shoot en cumulé) et pour ne rien arranger il s’est blessé à la cheville contre les Raptors hier soir même si on n’en sait pas plus sur la gravité de l’entorse pour l’instant.

Outre ces problèmes offensifs, les Hornets n’ont évidemment pas réglé leurs problèmes défensifs et ils sont ainsi toujours aussi vulnérables à l’intérieur. Vendredi dernier par exemple, Jarrett Allen est venu en Caroline du Nord, il a vu le trou dans la raquette et il l’a rempli de ses 29 points et 22 rebonds. Les Cavaliers sont évidemment repartis avec la win, le trophée de joueur du match pour Jarrett et c’est un peu un rituel pour les intérieurs qui rencontrent les Hornets. En témoignent les trois derniers matchs des Frelons lors desquels Allen, Bam Adebayo et Pascal Siakam se sont régalés en finissant chacun en double-double et à plus de 20 points. Dans ce contexte ? On se dit donc qu’il faudrait du renfort en Caroline du Nord avant la trade deadline du 10 février. Mason Plumlee est bien gentil mais le voir en bout de banc pour qu’un tonton s’installe dans le cinq majeur ne pourrait faire que du bien à Charlotte. Myles Turner est peut-être celui qui est le plus à prendre en considération dans les rumeurs, mais avec sa blessure récente, les Pacers pourraient vouloir attendre l’été pour trader leur pivot afin d’avoir une meilleure contrepartie. Le meilleur contreur de la ligue apporterait en tout cas une dissuasion non-négligeable dans la raquette des Hornets tout en ayant la capacité de spacer en attaque. Charlotte a en tout cas des pièces intéressantes à échanger. P.J. Washington est le premier sur la liste, lui qui n’a que 23 ans, un bon bout de talent et qui évolue pour l’instant un peu trop dans l’ombre de Miles Bridges. Si la piste Turner ne prend pas un bon tournant, les Frelons pourront quand même essayer d’aller chercher d’autres grandes perches comme Christian Wood aux Rockets ou même Richaun Holmes aux Kings, pas les défenseurs les plus féroces (lol) mais au moins ce sont des « grands ». Et quand on voit le calendrier qui les attend …on se dit en tout cas qu’ils feraient bien d’y penser. En effet, avant le All-Star Week-end les Bzzz affronteront les Bulls, les Grizzlies, les Wolves et le Heat, autant dire qu’ils ont de quoi prolonger les mauvais résultats s’ils ne trouvent pas très vite un second souffle.

Les Hornets calent donc dans cette deuxième partie de saison, mais il va falloir remonter la pente rapidement parce que les Hawks toquent à la porte et qu’une dixième place à l’Est serait quand même bien inconfortable et surtout très dommageable, pour une équipe qui nous a tant fait kiffer depuis le début de saison.