Jayson Tatum sera titulaire au All-Star Game à la place de Kevin Durant : la fanbase de Jimmy Butler déverse son sel, ça lui passera

Alors que Kevin Durant ne pourra pas officier au All-Star Game, la NBA a annoncé hier que le joueur des Celtics Jayson Tatum prendra sa place de titulaire à Cleveland. Même si sa saison n’est pas des plus régulières, nul doute qu’il ne sera pas le titulaire le plus chelou de ce match, suivez notre regard.

Alors que l’on savait depuis un petit moment que Kevin Durant ne jouerait pas le All-Star Game, la décision de la NBA pour savoir qui le remplacerait suscitait tous les débats (non) : Jimmy Butler ? Jayson Tatum ? Julius Randle ? Au final, c’est bien l’ailier des Celtics qui a été choisi. Dommage pour Jimmy Buckets qui reste le meilleur joueur de la meilleure équipe de l’Est, mais son trop grand nombre de matchs ratés a sûrement joué en sa défaveur (36 matchs joués sur 55 possibles). En revanche, JT n’a volé sa gâche à personne, du moins par rapport à ce que lui et les Celtics proposent récemment. Effectivement, son début de saison est comme qui dirait très moyen. Sur les 20 premiers matchs de la saison, Jésonne tournait ainsi en 24/9/4, des stats en soi de bonne facture, mais des pourcentages qui pourraient faire chialer une poutre : 39% au tir, avec seulement 32% du parking, en matière d’efficacité on n’est pas sur la crème de la crème, en cette période de Chandeleur on aurait même tendance à dire qu’on était sur la crêpe de la crêpe. Jay qui a également connu une très mauvaise passe début janvier quand il a compilé sur une série de sept matchs… 7 tirs 3-points rentrés pour 45 tentatives. Mais fort heureusement pour son dossier All-Star, il s’est merveilleusement rattrapé par la suite.

NBA says Jayson Tatum will start in place of Kevin Durant in the All-Star Game. — Marc Stein (@TheSteinLine) February 7, 2022

Direct après cette streak bien dégueu, Tatum nous a ensuite pondu son meilleur match de la saison avec 51 points (18/28 au tir et 9/14 de loin), 10 rebonds et 7 passes sur la tronche des Wizards. Depuis ? L’ailier aux top contours tourne à 28 points, 8 rebonds et 6 passes en 50/40/84, et comme par hasard les Celtics ont gagné sept de leurs huit derniers matchs. Lorsque Jayson Tatum est en forme la fête est plus folle, Boston remonte petit à petit dans la conférence Est pour se hisser aujourd’hui à la huitième place avec un bilan de 30 victoires pour 25 défaites. Eux qui ont longtemps été hors des places de play-in retrouvent des couleurs (vert), et c’est donc tout naturellement que la NBA a décidé de titulariser le joueur de 23 ans pour le All-Star Game de Cleveland. Toujours aussi doux pour les yeux, JT va pouvoir montrer de quel bois il se chauffe pour son troisième match des étoiles, lors duquel l’ancien pensionnaire de Duke sera cette saison le seul représentant de Boston.

C’est donc Jayson Tatum qui prendra place parmi les titulaires au All-Star Game en lieu et place de Kevin Durant… Est-ce qu’il évoluera dans la Team LeBron ou dans le Team KD ? Réponse dans la nuit de jeudi, on a – un peu – hâte.

Source texte : Marc Stein