Ben Simmons pourrait-il rejouer avec les Sixers s’il n’est pas transféré à la deadline ? Non, non, trois fois non et encore une centaine de fois non

Parmi les 1700 questions qui sont posées actuellement autour des Sixers, une semble traîner en surface et pourrait animer les discussions des prochaines semaines. Et si Ben Simmons, en cas de non-transfert ce jeudi, rejouait avec Philadelphie avant la fin de saison ? Si la police pense que ce scénario existe, la CGT et la street sont unanimes : non, non et encore non.

On ne va pas se mentir, il est particulièrement difficile de savoir qui croire sur le dossier Ben Simmons en ce moment.

Quand ce n’est pas Shams Charania de The Athletic qui nous envoie une belle bombe confectionnée par Klutch Sports et/ou le camp Daryl Morey autour d’un trade incluant James Harden, c’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui nettoie dans les coins avec une mise à jour signée Sean Marks et les Brooklyn Nets. Et par conséquent, sur la planète basket, on en vient à lire la phrase suivante : y’en a un qui ment ! Malheureusement, c’est bien plus compliqué que cela et on y reviendra certainement après toute cette folie hivernale.

Ceci étant dit, dans la tempête du moment présent, il convient de garder en tête des éléments à court et moyen-terme qui vont forcément dicter les débats dans les bars de Philadelphie. Et justement, dans cette perspective, un thème va se pointer gentiment sur le devant de la scène si Ben Simmons n’est pas transféré cette semaine. Et si le meneur All-Star rejouait avec le maillot des Sixers avant la fin de saison ? Cette question peut sembler ridicule aux yeux de certains, elle est tout de même d’actualité et mérite son update en quelques lignes. Plusieurs médias, soit généralistes soit proches de la franchise de Philadelphie, se sont penchés sur la question avec plus ou moins d’optimisme. Il y a ceux qui, de toute évidence, restent sur la position maintenue par le camp Simmons cet été. Celle d’un joueur qui préférera manger du goudron à la petite cuillère plutôt que de porter une nouvelle fois le maillot des Sixers. Mais il y a aussi ceux qui, soit par sources proches de la franchise soit par confection d’une logique tout à fait compréhensible, portent haut la main le drapeau de l’optimisme et imaginent un monde dans lequel Ben Simmons rejouera avec Joel Embiid à Philadelphie. En ce sens, prenons la dernière update de Jake Fischer chez Bleacher Report, qui soulève justement ce point et mérite qu’on s’y penche.

La perspective d’un potentiel retour de Ben Simmons chez les Sixers sera mis sur le devant de la scène une fois la trade deadline passée, ce jeudi. Du côté des Sixers, plusieurs membres de la franchise ont constamment témoigné leur optimisme concernant ce sujet, le fait que Simmons serait enclin à rejoindre l’équipe si un transfert ne se met pas en place avant la trade deadline. Cependant, de nombreuses personnes faisant partie de l’entourage de Ben Simmons insistent qu’il ne portera plus jamais le maillot de la franchise, mais il y en a tout de même autour du joueur qui l’ont récemment poussé afin que le All-Star retrouve les parquets s’il n’est pas transféré, selon nos sources.

Encore une fois, premier réflexe, savoir si c’est vrai ou pas. Mais il faut aller au-delà de cette quête de vérité. Prenons chaque camp.

Côté Sixers, la logique est indéniable. Après avoir publiquement traîné Ben Simmons dans la boue suite aux derniers Playoffs (merci Doc Rivers), la politique de communication a été aussi claire que rigolote pour le coach de Philadelphie et les responsables qui le suivent en coulisses : si Simmons souhaite retourner dans l’équipe, il est le bienvenu. C’est ce que ses coéquipiers ont dit et montré depuis cet automne, ouvrant la porte à un comeback et mettant les regrets ou mésententes de côté. On a un peu plus de mal à croire Doc Rivers sur cet aspect quand on voit les multiples prises de position bancales qui ont eu lieu depuis juillet dernier, mais l’entraîneur tente quand même de faire bonne figure en insistant sur le fait que son équipe serait meilleure avec l’Australien dans le cinq majeur. Du coup, ce sont Tobias Harris et Joel Embiid qui ont notamment répété que Ben serait accueilli dès demain dans le vestiaire, et les deux bonhommes ont veillé (à des niveaux différents) à ce que les Sixers soient en bonne position à l’Est en l’absence de Simmons. Sportivement parlant, c’est donc clair, Philly serait bien content d’ajouter Ben à ce groupe dans une Conférence Est qui n’est pas aussi tyrannique que prévue avec les Bucks et les Nets.

De plus, pour le management de Pennsylvanie, il y a une évidence soulignant un potentiel retour de Ben sur les terrains. Actuellement, nombreux sont les partenaires de transferts et autres observateurs internes à la Ligue qui ont leurs interrogations sur Simmons. La dernière fois qu’ils l’ont vu sur un parquet, c’était face aux Hawks en Playoffs et ce n’était pas joli-joli. De plus, le camp du meneur a communiqué à travers ce dernier qu’il n’était pas dans une situation mentale et psychologique nécessaire pour rejouer avec confiance. Du coup, cela n’aide pas les Sixers dans leurs négociations car la porte est ouverte au doute dans les camps adverses : on ne sait pas sur quel Ben Simmons compter, donc nous allons baisser nos offres. Et c’est en cela qu’un retour du All-Star sur les terrains est une perspective qui va animer le camp de Philadelphie pendant plusieurs semaines. L’idéal serait que Ben rejoue, qu’il cartonne, que les Sixers fassent de gros Playoffs, et du coup Daryl Morey se pointerait sur le marché de cet été avec une pièce de 25 ans dominante qui a eu le temps de rassurer la concurrence. Ce qui donnerait, par conséquent, des leviers de négociations exceptionnels au dirlo de Philly.

Maintenant, tout ceci ressemble davantage à un espoir un peu fou, une utopie, plus qu’autre chose.

Côté Ben Simmons, il n’y a même pas à envisager le moindre scénario d’une comeback chez les Sixers. Le sujet n’a pas eu à être rediscuté, puisque la position du joueur et de son camp a été claire, et ce depuis août dernier : Ben a demandé son transfert de Philly, et a indiqué qu’il ne reporterait plus le maillot de sa franchise. Des propos qui, de base, empêchent tout retournement de situation même si on a vu plus d’un changement de veste dans l’histoire. Le sentiment qui ressort, lorsqu’on se penche sur cette question d’un éventuel retour côté Simmons, c’est que le pont a été brisé entre le joueur et sa franchise. S’il était en pierre, il a été explosé. S’il était en bois, il a été brûlé. S’il était en plastique, il a été fondu. Même lorsqu’il y a eu tentative de réintégration dans le groupe, notamment via les épisodes du camp d’entraînement, la distance a été actée en l’espace de quelques heures. Ben Simmons s’est entraîné avec les Sixers, Doc Rivers et son staff n’ont pas apprécié son attitude, et le joueur a été prié de quitter l’enceinte. C’est ce qui nous avait d’ailleurs poussé à faire des comparaisons avec la situation Jimmy Butler à Minnesota il y a quelques années, celle d’un joueur qui souhaite rendre la situation suffisamment inconfortable pour que son transfert soit inévitable.

Il y a donc un historique qui, même avec la plus grande ouverture, ne permet pas de croire à un comeback. Il a été rapporté (et plus d’une fois) que Ben Simmons ne voulait plus rejouer avec Joel Embiid. On vient d’apprendre qu’il y avait même du clash dans l’air concernant les récentes aventures en Playoffs. On n’a même pas abordé ce que pourrait donner le moindre match du meneur de retour à Philadelphie, dans sa salle. Si certains affirment que les fans apprécieraient sa défense, sa production et son impact en cas de victoire, le scénario est déjà prêt en cas de défaite ou du moindre tir raté : des huées à péter les tympans, des radios locales qui relancent les punchlines de plus belle, et des médias de plus grande envergure qui pointent du doigt à quel point ça jouait mieux en l’absence de Simmons. Le risque est bien trop évident, bien trop important, pour envisager la moindre minute de Ben Simmons aux côtés de Joel Embiid, sous un maillot de Philadelphie. Et on parle de risque pour les Sixers comme pour le meneur, dans le parcours de l’équipe comme dans la valeur intrinsèque de Ben sur le marché des transferts. La meilleure option reste celle instaurée depuis plusieurs mois désormais, celle d’un refus catégorique de rejouer avec sa franchise de toujours. Que cela plaise ou non aux fans, que cela énerve ou non Daryl Morey dans ses discussions actuelles, c’est le template à suivre et qui a déjà été utilisé plus d’une fois par le passé : Kawhi Leonard ou Anthony Davis, pour ne citer qu’eux et dans des dossiers bien différents, sont bien contents de ce qui s’est passé par la suite. Malgré les huées lors de leurs retrouvailles avec leur public initial.

Transfert ou pas cette semaine, le dossier Ben Simmons ne sera pas rangé dans la boîte « au calme » dans la foulée, bien au contraire. Chez les Sixers, l’espoir de le voir rejouer dans cette équipe ira de paire avec la communication qui sera établie par Daryl Morey, Doc Rivers et Joel Embiid. Chez Simmons, l’espoir de jouer dans une autre équipe sera encore plus fort et devrait dicter la suite des opérations. On a vu plus d’un miracle dans l’histoire de la NBA, mais Ben Simmons qui porte une nouvelle fois le maillot de Philadelphie, cela dépasserait tout ce qu’on a connu jusqu’à présent.

