Incroyable mais vrai : Ben Simmons s’est entraîné avec les Sixers ce dimanche, et il pourrait bien rejouer avec le maillot de Philly

C’est une des sagas les plus folles de ces derniers mois en NBA, et un nouvel épisode est venu s’ajouter ce dimanche alors que le reste de la Ligue prépare sa reprise pour mardi soir. Selon Keith Pompey du Philly Inquirer et Rich Hofmann de The Athletic, Ben Simmons était à l’entraînement avec son équipe ce dimanche. Le meneur n’est pas venu en touriste, il a participé pleinement à ce rendez-vous entre joueurs des Sixers et il existe bel et bien un scénario dans lequel BS rejoue avec le maillot de Philadelphie.

Alors celle-là, il fallait l’annoncer sans trembler du menton il y a encore trois semaines.

Ben Simmons ? Ben Simmons qui rejoue avec ses coéquipiers ? Ben Simmons qui rejoue à Philadelphie, devant ce public qui l’attend de pied-ferme après la désillusion des derniers Playoffs ? Et tout ça sans finir avec des plumes et du goudron ? Replaçons tout de suite le contexte.

Pour celles et ceux qui n’auraient pas tout suivi ou qui ont juste vécu dans une cave, Ben Simmons n’a pas lâché son envie d’être transféré depuis quelques temps maintenant, lui qui avait affirmé – avant les retrouvailles entre joueurs des Sixers – que son duo avec Joel Embiid était arrivé en bout de route. Installé à Los Angeles ces dernières semaines et donc situé jamais trop loin de son agent Rich Paul, Ben avait même refusé de rencontrer ses coéquipiers en septembre lorsque ces derniers avaient fait le déplacement en Californie, ce qui n’annonçait rien de bon pour la suite. Certes, on avait aucune idée de ce qui allait se passer, mais la planète basket semblait s’accorder sur un point : si un joueur demande son départ et qu’il va jusqu’à ne pas vouloir voir ses coéquipiers, normalement un retour au bercail est impossible.

Le problème, c’est que Ben Simmons et impossible sont des termes qui vont très bien ensemble ces derniers temps.

Du coup, quelle ne fût pas notre surprise, à toutes et à tous, lorsque lundi dernier, Simmons est retourné à Philly sans prévenir qui que ce soit. Et qu’il a retrouvé qui ? Et bien Doc Rivers, Joel Embiid, Riri, Fifi et Loulou, comme si de rien n’était. Le Doc a proposé sa meilleure poker face tout en indiquant que Ben rejoindrait le groupe en fin de semaine, et nous avons continué à suivre cette série en attendant un nouvel épisode. Hop, un petit tour aux toilettes, on remet du popcorn dans le saladier, et voici la mise à jour du dimanche : Ben Simmons a bien participé à l’entraînement de son équipe ce dimanche, sans restriction, avec ses coéquipiers. Et si vous pensez qu’il s’agit là d’un tour de magie, regardez plutôt ci-dessous les réactions de différents membres du groupe recueillies par Keith Pompey et Rich Hofmann :

« C’était bon de l’avoir de retour. Personnellement, il m’avait manqué. Cela me fait plaisir de pouvoir être à nouveau avec lui sur un terrain, et de le voir sur le parquet. J’espère qu’on a du travail à réaliser ensemble à l’avenir. » – Furkan Korkmaz « Nous sommes entre adultes, ici. Ce n’est pas l’école primaire, on est pas en CM1 ou en CM2 à tenter de savoir qui a fait ceci ou cela à quelqu’un. Non, dès qu’on se retrouve sur un terrain, c’est du basketball et honnêtement cela devrait être ainsi. On est là pour une chose, être la meilleure équipe possible et s’améliorer pour être compétitif. Donc l’énergie était ce qu’elle était. Est-ce que c’était parfait ? Non. Mais on est ici pour faire notre boulot, et ça consiste à remporter des matchs de basket. Donc on doit mettre nos pantalons comme des grands garçons, et faire ce qu’on est censés faire sur le terrain. » – Tobias Harris « On s’est présentés comme on le fait toujours lorsqu’un nouveau joueur fait son entrée, ou lorsqu’un ancien joueur fait son retour. On l’a fait de manière amusante. On l’a fait également avec Tobias (Harris), parce qu’il était en vacances dernièrement. C’était pareil pour Matisse (Thybulle). Mais je vous l’ai dit auparavant, les gars sont plutôt du genre à accueillir de nouveau leurs coéquipiers. […] Je ne sais pas encore (NDLR : si Ben Simmons jouera le premier match de la saison ce mercredi avec les Sixers). Je vais attendre et voir ce que cela donne. Si on parle purement condition physique, quand je l’ai vu jouer, je dirais qu’il était dans une forme décente. Donc évidemment, pas tout à fait en condition de match, il a pu faire pas mal de choses, mais globalement oui ça allait. […] Pour le moment je ne veux rien précipiter. J’essaye de le réintégrer le plus confortablement possible, je ne pense même pas à quel sera son premier match. Ce sujet viendra sur la table à un autre moment, ce n’est pas le cas aujourd’hui. Ce que je peux vous dire, c’est que quand il sera prêt, il jouera. » – Doc Rivers

WHAT. THE. FUCK.

Ceci n’est pas un article parodique, nous tenons vraiment à le préciser à nouveau. Si Ben Simmons ne s’est pas exprimé devant les médias de Philadelphie, une étape qui semble plutôt tourner autour de ce lundi ou mardi selon les premiers bruits de couloirs, il y a bien eu retrouvailles et entraînement avec les Sixers, donc la réintégration que le management de Philly dirigé par Daryl Morey espérait depuis si longtemps. Bien évidemment, tout n’est pas redevenu rose, et Ben ne va pas débarquer après-demain en conférence de presse en nous indiquant qu’il veut terminer sa carrière sous le maillot des Sixers. La maison a été mise en vente, le transfert Simmons l’attend sagement. Mais de la même manière que James Harden il y a quasiment un an avec les Rockets, Ben semble jouer la stratégie du retour sans changer de demande, croisant les doigts pour que son trade tombe prochainement. C’est osé, quand on sait que les dossiers sont différents notamment dans les années de contrat restantes et le fait que Philly n’a pas eu d’offre à la hauteur de ses espérances, pour le moment. Mais c’est ce choix qui semble se dessiner aujourd’hui dans le clan du meneur Australien.

Forcément, la question suivante nous rend impatients : va-t-il y avoir un match de Ben Simmons, à Philadelphie, de retour avec les Sixers, de retour devant ce public qui a en partie envoyé insulte sur insulte cet été, quand ce n’était pas entre deux cramages de maillots ? Si l’on en croit les dernières infos, oui. Pas de date, mais le calendrier des Sixers est clair : déplacement à New Orleans ce mercredi pour le premier match de la saison, baptême des fans à Philly vendredi soir face aux Nets (!), puis deux déplacements à Oklahoma City et New York avant de jouer 4 matchs consécutifs à domicile, du 28 octobre au 3 novembre. On pourrait donc voir Ben Simmons avec Joel Embiid sur le terrain, à domicile, dans une dizaine de jours. Et ça, c’est quand même assez exceptionnel. Reste à voir quelle nouvelle dinguerie tombera dans cette saga, les retournements de situation ne manquant pas à l’appel depuis maintenant plusieurs semaines.

Qui croire, que croire sur ce dossier Ben Simmons qui est en train de nous faire vivre les plus grandes montagnes russes ? Au moment où ces lignes sont écrites, on pourrait bien revoir le meneur avec les siens devant les caméras, d’ici très peu de temps. Cette phrase n’avait aucun sens il y a dix jours, elle est réelle aujourd’hui.

Source : Philly Inquirer / The Athletic