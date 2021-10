Ben Simmons pourrait finalement revenir chez les Sixers : c’est même plus la NBA, c’est les feux de l’amour le bordel

Vous aimez les rebondissements ? Vous aimez les histoires de cœur et de rancœur ? Alors vous adorez forcément le dossier Ben Simmons – Sixers, qui vient de prendre une nouvelle tournure à quasiment une semaine du début de la saison régulière. Plus que jamais prêt à déménager et boudant dans son coin depuis des semaines, le Boomer pourrait finalement revenir au sein de la franchise de Philadelphie.

Le camp Ben Simmons n’a pas arrêté de faire passer le message suivant ces dernières semaines, n’hésitant pas à utiliser mille et une manières différentes : « Ben n’a plus l’intention de remettre les pieds à Philly et il est prêt à tout pour forcer son transfert des Sixers ». Vraiment à tout ? Visiblement non. Alors que le boss des Sixers Daryl Morey refuse toujours de craquer face aux nombreux coups de pression de Simmons et son agent Rich Paul, c’est finalement le camp du joueur qui cligne des yeux en premier. En effet, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, Paul serait actuellement en discussion avec la franchise de Philadelphie concernant un retour de Simmons au sein de l’équipe dans un futur proche. Wow, alors celle-là, fallait l’annoncer vu les dernières nouvelles concernant ce dossier. Il y a encore quelques jours, on apprenait que le triple All-Star avait déjà fait ses cartons tout en mettant son domicile en vente, et qu’il envisageait même de rejoindre les Kings. Simmons pourrait donc bien devoir suspendre son annonce. On a comme l’impression que les grosses sanctions financières infligées à Ben (1 million de dollars après le match raté contre les Nets ce lundi) pour ses absences répétées au camp d’entraînement et aux matchs des Sixers ont fait leur petit effet. Alors évidemment, cela ne veut pas dire que les Sixers vont arrêter leurs recherches et discussions concernant un potentiel transfert de l’Australien, mais les chances de voir Simmons revenir au sein du groupe auraient « augmenté ces derniers jours » si l’on en croit Woj. Le scénario recherché par les Sixers, qui ont constamment indiqué qu’ils espéraient voir Simmons revenir, pourrait ainsi bientôt se réaliser. Reste à voir comment ce retour va se traduire, car y’a moyen que ça fasse des étincelles.

The organization's hopes are unchanged: Get Simmons back into Philadelphia, onto the court and ultimately convince him that it's still the place for the long-term. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 11, 2021

Déjà, on peut se demander dans quel état d’esprit Ben Simmons va revenir. Sera-t-il un fantôme, complètement ailleurs mentalement et juste là pour éviter de perdre un autre gros paquet de billets verts ? Si c’est le cas, on voit mal ce que ça peut apporter aux Sixers, et sa réputation ne risque pas de s’arranger auprès des autres franchises. Parce qu’au fond, c’est ce qu’espère sans doute Daryl Morey, qui n’a toujours pas réussi à trouver l’échange qu’il voulait. D’après Woj, Philadelphie veut convaincre Simmons concernant le fait que les Sixers représentent le bon spot sur le long terme, mais on imagine que Daryl souhaite surtout que sa cote remonte après ses Playoffs 2021 désastreux afin d’obtenir de meilleures offres sur le marché des transferts. Ensuite, quid de la réception de l’équipe et notamment Joel Embiid ? On sait ce que Simmons a dit sur Jojo, et on sait ce que Jojo a dit en retour. Quelque chose nous dit que l’ambiance du côté de Philly risque d’être un poil tendue en ce début de saison. Enfin, et c’est peut-être l’aspect le plus explosif dans un potentiel retour de Simmons : la réception du public de Philadelphie. On le sait, les fans de cette ville, ils sont très fiers et n’hésitent jamais à siffler leur équipe quand le produit proposé ne leur plaît pas. Cela vaut pour les Sixers, mais aussi pour les autres franchises locales. On parle quand même d’une fanbase qui a sifflé les Eagles (NFL) lors de leur premier match à domicile après avoir remporté le Super Bowl en 2017, juste après la célébration. Only in Philly ! Bref, vous voyez le délire. Et là, on a donc un joueur qui n’a pas arrêté de rabâcher son désir de quitter la ville de l’amour fraternel pour toujours, tout ça après s’être planté en beauté lors des Playoffs. Inutile de vous dire qu’au premier lancer-franc raté de Simmons, et même bien avant, il sera pris en grippe par une partie voire même l’intégralité du public. Tout récemment encore, lors d’un combat de catch à Philadelphie au Liacouras Center, des chants « F*ck Ben Simmons » sont descendus des tribunes…

En faisant machine arrière après être parti aussi loin, Ben Simmons va devoir affronter beaucoup de regards et beaucoup de sifflets si son retour à Philadelphie se confirme. Une situation qui s’annonce très inconfortable pour le joueur, mais bizarre aussi pour une équipe en pleine préparation en vue de la prochaine saison. Ça promet.

Source texte : ESPN